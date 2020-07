La dirección nacional de Ciudadanos no hace autocrítica del desplome en Galicia, siguiendo la que se ha convertido en su estrategia habitual: no profundizar, al menos públicamente, en los motivos de su constante pérdida de votos. Los naranjas han sufrido un duro varapalo en la región, donde han perdido casi 40.000 votos respecto a lo obtenido en las autonómicas de 2016 y se han vuelto a quedar sin representación parlamentaria, con un 0,75% de los votos. Los esfuerzos realizados por la cúpula naranja durante la campaña, en la que se volcaron todos los grandes dirigentes y la propia Inés Arrimadas, que interrumpió su baja por maternidad para acudir a arropar a su candidata, no han dado resultado.

La portavoz de su ejecutiva, Melisa Rodríguez, ha alabado el trabajo de la candidata gallega, Beatriz Pino. "El escenario era complicado y nuestros compañeros se han dejado la piel. Se cierra un ciclo de siete meses y comienza una nueva etapa. A pesar de que el resultado no ha sido bueno, las ideales liberales son más importantes que nunca", ha señalado como única explicación.

Rodríguez no ha ofrecido más explicación de los motivos de la debacle que "el nacionalismo estaba movilizado y el constitucionalismo no". Todo ello a pesar de que el candidato popular, Alberto Nuñez Feijóo, ha reeditado la mayoría absoluta de manera holgada y Cs ha sido 'sorpassado' por Vox, que también se ha quedado fuera del parlamento gallego pero que obtiene casi el triple de los votos que la formación dirigida por Inés Arrimadas.

La portavoz nacional de Cs también ha presumido de lo logrado por la coalición PP+Cs en Euskadi, pese a que los populares firman el peor resultado de su historia con 5 escaños, uno de los cuales corresponde a Ciudadanos. "Para nosotros la autocrítica tiene que venir del hecho de lo que se tiene que hacer a partir de hoy. Creemos que se tenía que concentrar el voto y teniendo en cuenta las encuestas internas y otras que se llegaban a publicar dejaban fuera a Cs y también al PP del parlamento vasco no es del todo justa esa extrapolación de resultados de 2016", ha señalado Rodríguez en rueda de prensa.



Sin embargo, ninguna de las encuestas publicadas dejaban a PP sin representación en la Cámara vasca, incluso antes de anunciar la coalición con Cs. En enero de 2020, cuando Alfonso Alonso todavía estaba al frente de los populares vascos, las encuestas le situaban en un escenario mejor que el actual, con 6-7 escaños.

La canaria ha presumido de que es la primera vez que Cs tendrá representación. "En Euskadi Cs tiene por fin una voz y pueden ser dos, dependerá del recuento del voto exterior", ha señalado, acompañada del diputado electo por la provincia de Álava, José Manuel Gil. Sin embargo, Rodríguez tampoco ha explicado por qué la alianza con el PP no ha sumado, sino todo lo contrario. Los populares sacaron hace cuatro años algo más de 107.000 votos y Cs en torno a 21.000, ambos partidos se han dejado ahora por el camino casi 70.000 votos.