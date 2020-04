Ciudadanos sigue sin hacer autocrítica. En la noche electoral del 10 de noviembre, el partido 'naranja' vio como los mismos votantes que les habían aupado a la tercera posición hacía apenas 6 meses -con 57 escaños, a solo 9 del Partido Popular-, les castigaban situándolos en sexta plaza, por detrás de los independentistas de Esquerra Republicana, con 10 escaños. Tras la dimisión de su líder durante 13 años, Albert Rivera, al día siguiente de conocer los resultados, este convocó una Asamblea Extraodinaria que decidiría el futuro de la formación.

Esta quinta Asamblea de Cs ha arrancado este jueves —fue pospuesta por la crisis de la covid-19— de manera telemática y se prolongará hasta el domingo. Sin embargo, desde la formación naranja no ha habido un mínimo gesto de autocrítica a la Ejecutiva saliente respecto al hundimiento del partido y el 89% de los compromisarios ha avalado el informe de gestión presentado por la anterior dirección, que ha contado también con 23 abstenciones y 29 votos en contra.



La persona que ha sustituido a Rivera frente a la formación ha sido Inés Arrimadas, exjefa de filas en el Parlament de Catalunya y actual portavoz en el Congreso, que también formaba parte de la dirección del partido en el momento de la debacle. Pese a que su rival en las primarias, Francisco Igea, anunció que uno de los motivos de su candidatura era la falta de autocrítica de la formación, la actual dirección mantiene que "ya está hecha" con las dimisiones de Rivera y sus colaboradores más cercanos (José Manuel Villegas, Fernando de Páramo y Fran Hervías).

Sin embargo, la formación sigue sin ofrecer una explicación pública de los motivos de su desplome electoral del pasado noviembre. Se esperaba que esta falta de análisis de los dirigentes, que hasta ahora han ofrecido vagas explicaciones, como que se encontraron en "tormenta perfecta" porque el país se "polarizó", se diera en esta Asamblea, pero no ha sido así. El informe presentado apenas ahonda en la debacle y se limita a decir que Rivera intentó evitar unas nuevas elecciones a cambio de ofrecer a Pedro Sánchez un programa de reformas que no prosperó.

Lo máximo que se ha llegado a admitir, en boca de Inés Arrimadas, es que el partido "no supo explicar su solución" para desbloquear la investidura. Tras meses negándose a facilitar la investidura de Pedro Sánchez —y haciendo del 'no' es 'no su bandera en campaña, empleando, incluso, expresiones como "la banda" para referirse al PSOE y sus socios de la moción de censura— .Rivera se abrió a pactar con los socialistas a 6 días de la repetición electoral a cambio de tres condiciones, que el presidente del Gobierno en funciones desdeñó al decir que "ya se cumplían".

En dirigentes de Cs sí trasladan muchas hipótesis de la debacle en privado

En dicho informe, redactado por el exsecretario general de Cs, José Manuel Villegas, y leído por una voz en off, se ha defendido la decisión de Rivera de no pactar con el secretario general socialista, insistiendo en que Ciudadanos ha logrado consolidar en estos tres años un proyecto propio y ahora tiene por delante el reto de afianzar "es espacio liberal, de centro y moderado que necesita España".

Sin embargo, durante estos meses los 'naranjas' han hecho muchas hipótesis en privado, aunque sin atreverse a aventurar si les hizo más daño el hecho de no pactar con Sánchez cuando ambas formaciones tenían 180 diputados (o, al menos, ofrecerlo) blanquear a Vox con los pactos autonómicos y municipales -que es, a su vez, la formación que más votos le ha robado- romper sus principios de la regeneración para decantarse únicamente hacia el PP en territorios en los que lleva décadas gobernando, o levantar el cordón sanitario al socialista, siendo percibido como un partido "poco de fiar".

Durante el inicio de la Asamblea, también ha habido palabras de de agradecimiento hacia Villegas, que recientemente se ha incorporado como vicepresidente en el bufete presidido por Rivera, al antiguo secretario de Comunicación, Fernando de Páramo, y al exportavoz parlamentario de la formación, Juan Carlos Girauta. "Sin ellos no seríamos un partido tan fuerte, unido y moderno", ha subrayado el anterior responsable de las Finanzas, Carlos Cuadrado.



Rivera fija el "horizonte" de Cs en el resultado del 28 de abril

Albert Rivera ha puesto el punto y final a su etapa en Ciudadanos. Lo ha hecho con un vídeo dirigido a los compromisarios de apenas dos minutos y medio de duración, en el que solo se dirige en una ocasión a la que fuera su portavoz en el Congreso para "desearle suerte y acierto". "Quiero desearos suerte y acierto a todos los militantes, especialmente a Inés y a todos los dirigentes de la nueva Ejecutiva para que miremos al futuro", dice al final del vídeo.

Los valores liberales son más necesarios que nunca, ahora que España y el mundo entero necesitan volver a levantarse. Defendamos nuestras libertades, cuidemos nuestra democracia y apoyemos a emprendedores, trabajadores y familias. Mi mensaje en la Asamblea de @CiudadanosCs. pic.twitter.com/Tj31QHFyrz — Albert Rivera (@Albert_Rivera) April 30, 2020

Rivera tampoco ha hecho autocrítica en su escueto mensaje, como tampoco la hizo el 11 de noviembre. Pese a que el catalán aseguró que no tenía intención de ser un "expresidente que tutela" ni un "jarrón chino" , ha dado unos consejos a su exformación para afrontar la crisis de la covid-19, apremiándoles a hacer "una oposición seria y firme" para exigir que el Gobierno "haga bien las cosas".

Se despide "animando" a la militancia y recordando que a pesar del "mal resultado" del 10 de noviembre, "hace justo un año", en referencia al 28 de abril de 2019, cuatro millones doscientos mil españoles les votaron: "Con esos números en el horizonte, reconstruyamos Cs para reconstruir juntos España", concluye.