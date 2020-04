El Gobierno permitirá pasear una vez al día y hacer ejercicio individual, siempre que estas actividades tengan lugar dentro de franjas horarias acotadas para la población general -entre los 14 y los 70 años-, menores de 14 años y dependientes o mayores de 70 años.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha comparecido este jueves desde el Palacio de La Moncloa para explicar los detalles de la orden ministerial redactada durante esta jornada que entrará en vigor este sábado, 2 de mayo.

Hay dos franjas para la población de 14 a 70 años (entre las 6:00 y las 10:00, y entre las 20:00 y las 23:00); dos para mayores y dependientes (de 10:00 a 12:00, y de 19:00 a 20:00), y una para los niños (de 12:00 a 19:00)

Así, Sanidad ha decidido acotar tres franjas horarias: la primera, para la población general (de 14 a 70 años), entre las 6:00 y las 10:00, y entre las 20:00 y las 23.00 horas.

La segunda franja, entre las 10:00 y las 12:00, y entre las 19:00 y las 20:00, estará reservada a las personas dependientes y mayores de 70 años. Una tercera, entre las 12:00 y las 19:00 horas, albergará las salidas de los menores de 14 años, siempre acompañados por un adulto. Los municipios de menos de 5.000 habitantes no aplicarán estas franjas, y las salidas estarán permitidas entre las 6.00 y las 23.00 horas.



La norma permite pasear a cada adulto con una persona con la que conviva -o sea su cuidadora habitual-, siempre en el radio de un kilómetro desde su domicilio.

En lo que respecta al deporte, estará permitida la práctica de "cualquier" actividad. No puede producirse contacto con terceros y no habrá límite de distancia, pero no se podrá salir del territorio municipal.

Por su parte, Illa ha defendido que la declaración del estado de alarma "ha funcionado", y ha insitido en que esta relajación del confinamiento decretado para luchar contra la pandemia del coronavirus es posible gracias a la reducción de contagios, aunque ha recordado que todavía no ha sido posible vencer al virus. También ha avanzado que el Ministerio presentará una guía para despejar dudas este mismo viernes.

Durante la mañana, ante la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, Illa sólo avanzó que el Gobierno acotaría en franjas horarias estas actividades, añadiendo que el Ministerio estaba ultimando esta norma. La comparecencia del ministro, anunciada inicialmente para las 11:00, fue después retrasada hasta las 18:00.

Permitidas actividades de cuidado y recolección agrícola

En otro orden de cosas, Sanidad ha elaborado una segunda orden, en este caso permitiendo la realización de actividades de cuidado y recolección de productos agrícolas, siempre dentro del término municipal o del municipio adyacente. Sí podrán desplazarse más lejos quienes deban atender el cuidado de animales o de huertos de autoconsumo.