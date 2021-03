En las filas del PSOE de Madrid se contempla con perplejidad y gran enfado el goteo de nombres en la candidatura de Ángel Gabilondo para la Presidencia de la Comunidad de Madrid, que se considera dirigida directamente desde La Moncloa y que vuelve a colocar a la federación madrileña como un cero a la izquierda a la hora de dirigir sus procesos electorales.

La mayoría de los diputados del Grupo Socialista todavía no conocen si repetirán en las listas, pese a que la propia intención manifestada por Gabilondo era contar con gran parte de su actual equipo en la Asamblea de Madrid, y algunos importantes secretarios generales, que no tienen información alguna del proceso, denuncian que se vuelve a ningunear al socialismo madrileño. "No sabemos nada, no nos cuentan nada y nos tienen absolutamente al margen", afirmó a Público una dirigente del PSOE de Madrid.

Según fuentes consultadas, ni el propio secretario general del PSOE madrileño, José Manuel Franco, está contento por como se está llevando el proceso y es consciente del malestar interno, aunque intenta mantener la calma, tender puentes y que no haya, una vez más, una guerra en la federación madrileña con la dirección del partido o con el propio secretario general. Y no sería la primera vez.

Designaciones "a dedo"

En estos sectores no se ha celebrado con especial entusiasmo la designación "a dedo" de Hana Jalloul como 'número dos', ni que la actual secretaria de Estado de Deportes, Irene Lozano vaya también en lo alto de la lista (lo que puedo confirmar Público por fuentes socialistas) ; ni que se especule con que otro nombre del Gobierno cercano a Pedro Sánchez pueda ocupar el 'número cuatro', como algunos rumores apuntan al ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, que ha sido el principal valedor del nombramiento de Jalloul. Incluso, algunas fuentes lo sitúan dentro de una operación de Sánchez para dirigir en el PSOE madrileño en el próximo Congreso.

La secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano. — EFE

Para varios dirigentes del PSOE de Madrid todo sale de la factoría de La Moncloa y señalan personalmente al jefe de Gabinete del Presidente del Gobierno, Iván Redondo, como el encargado de las listas y de los mensajes de la campaña, de los que discrepan.

Así, no se comparte el "entreguismo" de Gabilondo a Ciudadanos con sus últimos mensajes, ni los ataques al extremismo de Pablo Iglesias, cuando en el PSOE todo el mundo es consciente que si dan los números se tendrá que contar con el partido morado y su líder. Pero tampoco se comparte por buena parte del socialismo madrileño el mensaje de Gabilondo de no tocar la fiscalidad en Madrid.

Algunos dirigentes esperan que esto se debata en los órganos internos del partido porque, estatutariamente, la candidatura debe ser aprobada en la Ejecutiva Regional y ratificada en el Comité Regional, porque creen que, como poco, merecen una explicación.

"Estamos hartos de mirlos blancos, ocurrencias e imposiciones", dice un veterano dirigente del PSM

Puede que la sangre no llegue al río, porque primará el interés electoral y el deseo de echar a Isabel Díaz Ayuso de la Comunidad de Madrid, pero un veterano dirigente del PSOE madrileño advierte de que como el nuevo experimento no salga bien, y no tiene muchas esperanzas de que eso ocurra, habrá muy serias consecuencias. "Estamos hartos de mirlos blancos, de ocurrencias y de imposiciones que en veinte años no han valido para nada", sentencia. Y recuerda a Trinidad Jiménez, Miguel Sebastián o Pepu Hernández....

En principio, la presentación de candidaturas se abre el próximo viernes, día 26 de marzo, y los socialistas siempre han sido uno de los primeros en formalizar las listas, lo que también supone pequeñas ventajas en el proceso electoral. En esta ocasión, parece difícil que llegue a un consenso antes del viernes, salvo por una nueva imposición desde Moncloa.