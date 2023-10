Elecciones generales 2023: el PP gana, pero sin opción de gobernar

Feijóo intentará formar gobierno, pese a que con los escaños de Vox no alcanza la mayoría absoluta

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, saldrá al balcón de Génova a lo largo de esta noche, aseguran fuentes populares. "El PP sube más de 45 escaños [47, con el 95% escrutado] y la coalición de Gobierno pierde 5. Por tanto, Feijóo reivindicará su derecho a formar Gobierno y pedirá al resto de partidos que, como es habitual en democracia, permitan la investidura del candidato que ha ganado las elecciones", explican fuentes del PP.



"No hay modelo que no pase por Feijóo o por el sí expreso de Bildu. Reivindicamos para Feijóo el mismo compromiso que él tuvo, por ejemplo, en Vitoria. El objetivo, restar capacidad de decisión a la izquierda abertzale. No entenderíamos una decisión que no fuera en esa dirección", añadieron las fuentes conservadoras. "Y recordamos que nunca este país hizo presidente a quien había perdido las elecciones".