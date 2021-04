El candidato de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha iniciado su campaña desde la localidad de El Molar, donde los 'naranjas' ganaron las elecciones en el año 2019 y gobiernan junto al PSOE. Desde allí ha asegurado que la candidata del PP y presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quiere "gobernar con Vox" porque a pesar de le han preguntado "por activa y por pasiva" a quien prefiere, si al partido ultraderechista o a ellos, no ha respondido de manera clara. "Quien calla, otorga", ha asegurado Bal.

"Quiere gobernar con Vox, con quien niega el cambio climático, con quien niega las vacunas, con quien dice que el virus es un virus chino que ha venido de una conjura internacional donde está Soros de por medio, el magnate rico y malvado, así en una especie de peli de James Bond", ha proseguido. Según Bal, la candidata del PP "con quien tiene un único modelo de familiar, con quien no entiende la palabra libertad".

El portavoz de Ciudadanos ha asegurado que Ayuso prefiere a la formación ultra "por comodidad". "Resulta que los de Ciudadanos son unos pesados, que le votan que 'no' en la Asamblea de Madrid a las cosas, es que me dicen que 'no' a la corrupción, me dicen que 'sí' a la transparencia, es que me dicen que hay que gestionar el transporte público, que la cultura esto y la economía lo otro. Seguro que con Vox voy a estar mucho más tranquila", ha precisado Bal.

El abogado del Estado también ha tenido palabras hacia sus adversarios en la izquierda, Ángel Gabilondo y Pablo Iglesias, de los que ha dicho que "dicen que hay que subir los impuestos. Se les olvida ya decir que a los ricos. ¿Subir los impuestos, por qué? Porque no saben gestionar", han sido sus palabras.

Bal se reafirma en volver a pactar con el PP

Bal ha apelado a los madrileños que "quieren liberalismo" y ha criticado las medidas que se han quedado en el cajón tras el adelanto electoral. "¿Por qué has parado el gobierno, querida Isabel? Para intentar conseguir mayoría absoluta. Por tu interés. ¿Dónde queda el interés de los madrileños?", se ha preguntado. Con nosotros lo tienes todo. Un Gobierno para todos donde no hay que renunciar a nada", ha manifestado.

Bal ha estado arropado por la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. La primera también ha criticado a Ayuso por haber roto el gobierno de coalición con Cs y ha asegurado que la conservadora convocó elecciones anticipadas por "capricho". "En estas elecciones hay que optar por la experiencia, no por los experimentos", ha señalado la segunda, que gobierna junto al PP en el Ayuntamiento de la capital.