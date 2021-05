Los resultados obtenidos por Más Madrid en las elecciones autonómicas del pasado martes vinieron a confirmar que el proyecto que nació en 2019 de la mano de Íñigo Errejón, en la Comunidad de Madrid, y de Manuela Carmena, en la capital, no estaba de paso en este territorio. El partido regional, con Mónica García a la cabeza, hizo historia al situarse como la segunda fuerza, igualando en escaños (24) y superando en votos al PSOE. "Esta noche se demuestra que hay un espacio político verde, feminista y madrileño, que no solo se consolida, sino que tiene un amplio margen de crecimiento", sostuvo la líder del partido en una rueda de prensa el pasado martes.

Después de que Más Madrid diera la sorpresa en la noche electoral, el debate sobre la exportación del proyecto hacia otros territorios se ha vuelto a poner encima de la mesa. El impulsor de esta organización y ahora líder de Más País, Íñigo Errejón, reconoció este miércoles que el éxito de la formación regional "va más allá de Madrid", ya que supuso un punto de inflexión para "continuar sembrando un espacio político verde de futuro" al estilo de los Los Verdes alemanes, un partido con una proyección ascendente de cara a las elecciones federales de septiembre.

Este jueves, Errejón ha incidido en su propuesta: "Más Madrid es una fuerza política madrileña. Ahora bien, el tipo de temas de los que nos encargamos en el Congreso y que han estado muy presentes en la campaña madrileña, nuestra forma de hacer política y nuestras preocupaciones, tiene mucho recorrido". Sobre cómo y cuándo ejecutar esta idea, el portavoz de Más País en la Cámara Baja ha invitado a "ir despacio". "La prisa no es buena, pero la evolución es evidente", ha añadido. Si bien, ha mostrado su preferencia por repetir la fórmula con Compromís en la Comunitat Valenciana, así como buscar una unión con el "prometedor resurgir del andalucismo progresista" capitaneado por Teresa Rodríguez.

La derrota de Más País en las elecciones generales de 2019

A la vista de los resultados obtenidos en Madrid y ante un panorama aparentemente despejado de citas electorales, ¿es extrapolable este proyecto a otros territorios? En los comicios de 2019, cuando Errejón decidió separarse de Unidas Podemos para presentarse por Más Madrid, la recién nacida formación irrumpió en la Asamblea con 20 diputados. Por otro lado, la suma de PP y Cs, y la abstención de Vox impidieron que Manuela Carmena revalidara al frente del Ayuntamiento con esta nueva organización, aunque fue la fuerza más votada con 19 concejales.

Tras estos resultados, Errejón abandonó la cámara autonómica para dar el salto a la política nacional con la marca madrileña, bajo el nombre de Más País. Pero, pese a las expectativas creadas, este partido, que se presentó a las generales de noviembre de 2019 en 18 provincias, se quedó sin grupo propio en el Congreso al lograr sólo tres diputados, dos por Madrid y uno por Valencia (donde concurrió en coalición con Més Compromís).

Objetivo 2023: liderar la alternativa a Ayuso y Almeida

Con este precedente de fondo y después del éxito de Más Madrid en las elecciones autonómicas de esta semana, la formación regionalista insiste en que es una fuerza netamente madrileña. "Este modelo es extrapolable pero estamos centrados en Madrid", ha reiterado en varias ocasiones Mónica García. De hecho, desde el partido son conscientes de que, pese al espaldarazo de los madrileños al proyecto, todavía "tienen margen de mejora", como sostiene el número dos de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà.

Y es que, el resultado de la organización política no fue suficiente para empujar a la izquierda y cambiar el signo político de la Comunidad de Madrid, que acumulará 28 años de gobiernos del PP. De esta forma, con la vista puesta en las próximas elecciones municipales y autonómicas de 2023, la formación establece como reto prioritario fortalecerse como fuerza política madrileña. En cuanto a su papel como líder de la oposición, Más Madrid replicará el mismo esquema empleado estos dos años atrás: "Nuestra oposición es firme frente a los mayores despropósitos de Ayuso, pero también constructiva", explica Perpinyà.

Pablo Gómez Perpinyà: "Desde Madrid no vamos a teledirigir los procesos de otros territorios"

El número dos no descarta que en el futuro se desarrollen otros modelos similares en otras regiones ni establecer vínculos con otras organizaciones, como ocurrió con Compromís. "Si la coyuntura política cambia, o hay un adelanto electoral en otra comunidad autónoma o en España, Más Madrid abordará la situación y tomará una decisión". No obstante, subraya la visión "federal" del partido: "Desde Madrid no vamos a teledirigir los procesos de otros territorios", aclara.

Jorge García Castaño, concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento, defiende el carácter territorial de esta organización política. Al mismo tiempo, constata que, en el caso de crearse otros espacios similares en otros lugares, "no serán una

escisión de Más Madrid". Asimismo, sostiene: "No se trata de formar un partido verde, sino una fuerza verde o gran paraguas europeo para muchas fuerzas locales y autonómicas. No es un plan para montar sucursales en Madrid".