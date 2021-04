Mónica García, la candidata de Más Madrid a presidir la Comunidad de Madrid, venía con "ilusión" ante su primer debate electoral. Pese a que es una de las mejores valoradas, la aspirante del partido regionalista es la menos conocida, según las encuestas. Por eso, ha aprovechado el primer turno de palabra para presentarse: "Soy Mónica García. Soy médica del Hospital 12 de Octubre. Soy madre de tres hijos", ha señalado este miércoles en el debate a seis para las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo organizado por Telemadrid.

García, la cara más visible de la oposición al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante este último año de pandemia, ha revivido los cara a cara con la presidenta regional protagonizados en la Asamblea de Madrid. Su experiencia en batirse contra Ayuso en el terreno parlamentario le ha ayudado a potenciar su figura, aunque a priori se planteaba como un reto difícil porque nunca se habían enfrentado en formato televisivo.

"Me fascina que Ayuso siga sin hacer un mínimo autocrítica con las cifras que le hemos dado. En mi hospital, lo hemos visto cuando los pacientes se tenían que despedir de sus familiares; cuando no tenían camas en las UCI, pero ustedes decían que no estábamos colapsados y que nos teníamos problemas de personal ni de camas de UCI. Es la misma Ayuso que la de la Asamblea: altiva, desafiante y faltona. Le pediría más nivel", ha pronunciado tras desmentirle las cifras de hospitalizados y fallecidos durante la pandemia.

En esta línea, Mónica García ha echado por tierra el "milagro económico" de la Comunidad de Madrid, lo que a su entender se traduce en el "milagro de las UCI". "Esta comunidad ha liderado los peores datos en contagios, en fallecidos en residencias y en la ocupación de las UCI. Cuando necesitábamos rastreadores, contrataron a curas; cuando necesitábamos profesores, los despidieron; cuando necesitábamos salvar vidas, salvaron la Navidad; y cuando necesitábamos a una presidenta para que nos cuidara, hemos tenido a una presidenta que se ha dedicado a hacer oposición a Sánchez", ha reprochado.

Más Madrid ha centrado su campaña en hablar de lo que "realmente importa". Por ello, Mónica García ha utilizado este espacio para acercarse a los ciudadanos y exponer las líneas maestras de su programa. Al principio de su intervención, la candidata ha avisado que venía "con ganas de presentar las propuestas de Más Madrid". Y así ha sido.

Durante el debate, ha desgranado alrededor de 12 iniciativas sobre sanidad, ciencia, igualdad, medio ambiente y ayudas a los sectores más desfavorecidos por la covid-19 para hacer frente a las políticas de Ayuso, que dan continuidad a las de los anteriores gobierno regionales del PP: los "pelotazos urbanísticos", la "degradación de los servicios públicos" y el proyecto "apadrina a un millonario".

Su experiencia en la Sanidad le ha servido para transmitir con solvencia sus propuestas en este ámbito, uno de los que más preocupa a los madrileños, especialmente en el último año. Aunque ha sido muy crítica con el Hospital Isabel Zendal, por estar "rodeado de escándalos desde el principio" por los sobrecostes que ha supuesto, la candidata de Más Madrid ha reiterado que lo van a "aprovechar", ya que su partido planea convertirlo en un laboratorio de salud. Sobre la campaña de vacunación, la dirigente ha propuesto que "las vacunas vengan a los pacientes y no al revés", ya que, en muchas ocasiones, los ciudadanos tienen que recorrer hasta 50 kilómetros para inocularse.



Asimismo, ante la "traición a nuestros mayores" por el caos de las residencias, Mónica García ha insistido en una mayor inversión para acabar con el modelo "low cost" en los centros sociosanitarios, centros de Atención Primaria y hospitales: "El drama de la Comunidad de Madrid ha sido un drama sin paliativos porque partíamos de un escaso gasto sanitario". También, ha expuesto el plan Vete al médico (en referencia a un comentario de un diputado del PP a Íñigo Errejón en el Congreso) para que la atención a la salud mental sea una prioridad en esta región.

