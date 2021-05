El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, compareció ante la Ejecutiva Federal del partido para lanzar a los suyos un mensaje muy claro: va a agotar la legislatura y el resultado de las elecciones de Madrid no condicionará su proyecto político.

Sánchez hizo autocrítica de los resultado en su intervención, habló de errores de comunicación, de la polarización y hasta de fallos estratégicos durante la campaña, asumiendo que la responsabilidad de lo ocurridos puede tener muchas lecturas, pero es una "responsabilidad conjunta".

Y, mientras se celebraba la Ejecutiva, se empezaron a asumir responsabilidades, pero todas en el PSOE de Madrid que, curiosamente, es quien menos poder decisión ha tenido en la campaña, en las listas y en la estrategia. Así, nada más empezar el encuentro en Ferraz se filtró que José Manuel Franco presentaba su dimisión como secretario general del PSOE; y nada más concluir la reunión se anunciaba que Ángel Gabilondo no recogería el acta de diputados

Curiosamente, Franco dio a entender en la Ejecutiva Regional del miércoles que no tenía intención alguna de presentar la dimisión y que no sería lo mejor en estos momentos; y el propio Gabilondo confirmaba esa misma noche a personas de su confianza, antes los rumores de que no recogería el acta, que lo iba a hacer aunque luego no fuese el portavoz del grupo.

Todo indica, por tanto, que Ferraz decidió durante la jornada del jueves que fueran los dirigentes madrileños los que pagaran los platos rotos del resultado electoral, aunque también era un clamor en el PSOE madrileño.

Algunos miembros de la Ejecutiva censuraron los cambios de estrategia durante la campaña y haber caído en las trampas del PP de polarizar la campaña, pero todo fue más autocrítica interna que acusaciones claras a los responsables de lo ocurrido.

Un nuevo PSOE de Madrid

Sánchez habló también en su intervención de que en el PSOE de Madrid se tenía que abrir un nuevo ciclo y consolidar nuevos liderazgos durante los dos años que restan hasta las próximas elecciones municipales y autonómicas, previstas para el último domingo de mayor de 2023.

Tras la reunión compareció el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, para abundar en la tesis oficial del PSOE de que lo ocurrido en Madrid el 4M no es extrapolable al resto de España. "En la Comunidad de Madrid hay causas estructurales, solo baste recordar que el PP lleva gobernando 26 años", dijo.

Ábalos también confirmó que se trabajará en un nuevo proyecto con nuevas personas para un nuevo PSOE de Madrid. "Trabajaremos estos dos años para recuperar la confianza de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid con nuevos equipos y un nuevo proyecto", dijo.

De momento, lo que se va a poner en marcha una gestora que llevará al partido hasta el próximo Congreso, que será de carácter ordinario, ya que previamente se celebrará el 40º Congreso Federal del PSOE los días 16 y 17 de octubre, en contra de las peticiones hechas por algunos dirigentes del PSOE de Madrid a las que, de nuevo, no se han hecho caso en Ferraz.