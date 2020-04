El Gobierno ha tardado 10 días en aclarar su propuesta de reedición de los Pactos de La Moncloa, y los partidos políticos de la oposición apenas han necesitado de un par de horas para acogerla con frialdad y desconfianza. El PP, además, ha convertido la oferta en munición para nuevas críticas al Ejecutivo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha invitado este jueves a todas las fuerzas políticas a sumarse a una reunión con los presidentes autonómicos, sindicatos y patronal, la próxima semana, para diseñar un "gran acuerdo" para la "reconstrucción económica y social de España", una vez superada la emergencia del coronavirus.

Sánchez ha hecho este llamamiento durante su intervención en el pleno del Congreso de los Diputados de este jueves, en el que previsiblemente se aprobará la prórroga del estado de alarma hasta el 26 de abril, y entre las fuerzas de la oposición sólo Ciudadanos ha celebrado esta propuesta.

Rufián: "La respuesta de cómo salir de esto no puede ser reeditar lo que se hizo mal hace 40 años"

Su portavoz adjunto, Edmundo Val, ha recordado que la líder del partido, Inés Arrimadas, ya había abogado por un pacto entre oposición y Gobierno para responder a la emergencia del Covid-19. Val ha insistido en que Cs, como "partido de Estado", tiene su mano tendida, si bien ha advertido al Ejecutivo de que espera que su voluntad de buscar acuerdos con la oposición sea "de verdad", y que no sólo esté tratando de sacar rédito político de la "foto" de este encuentro.

Por su parte, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado que participarán en todos los foros en los que se aborden temas relacionados con el interés general de la ciudadanía. No obstante, ha reprochado a Sánchez la comparación con los pactos de la Transición -"No sé si es un símil bien buscado, porque no estamos en 1.977"-, y también que no haya buscado "residenciar acuerdos en instituciones que ya existen", como el propio Congreso.



Iglesias y Sánchez conversaron sobre esta propuesta este miércoles

Y, mientras ERC o Bildu rechazaban directamente esta vía -"La respuesta de cómo salir de esto no puede ser reeditar lo que se hizo mal hace 40 años", afirmaba el portavoz de ERC, Gabriel Rufián-, JxCat directamente se refería a ella como una "cortina de humo". Su portavoz, Laura Borràs, ha afirmado en un comunicado -JxCat no asiste presencialmente al pleno- que participará en la reunión convocada por Sánchez, si bien en ningún caso contribuirán a reeditar los Pactos de La Moncloa.

Casado acusa a Sánchez de buscar tapar "su fracaso"

Por su parte, PP y Vox también han criticado la oferta de Sánchez, que la ultraderecha directamente considera innecesaria. El líder del PP, Pablo Casado, ha tildado el llamiento de ser "un globo sonda" para "diluir responsabilidades" y "mutualizar los errores cometidos".

Casado también ha acusado a Sánchez de intentar "tapar" con estos "subterfugios", su "fracaso" en la gestión de la pandemia. A su entender, Sánchez intenta "fagocitar esos éxitos históricos": "El PP defenderá ese legado frente a cualquier ataque o instrumentalización", afirmaba, en referencia a estos acuerdos.



Iglesias y Echenique defienden esta propuesta

A su vez, el portavoz de Unidas Podemos -En Comú Podem- Galicia en Común, Pablo Echenique, ha incidido en que cualquier pacto entre fuerzas políticas debe atenerse a lo aprendido durante esta pandemia, y en que ninguna formación debe intentar imponer su programa electoral, previo a la expansión del Covid-19.

Además, Echenique ha acusado a Pablo Casado de estar "fuera de la Constitución", como Alianza Popular (antecesora del PP) en 1977, cuando se alcanzaron los Pactos de La Moncloa. "Si hace 43 años el PP no fue todo lo constitucionalista que dice ser, parece que hoy tampoco", espetaba al líder conservador.

Por su parte, inmediatamente después de la intervención de Sánchez, en torno a las 10.00 horas, el líder de Unidas Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, se servía de su perfil en la red social Twitter para apoyar el anuncio de Sánchez. Iglesias y Sánchez conversaron sobre esta propuesta este miércoles, según fuentes del Ejecutivo