Pablo Casado y Santiago Abascal no se creen las cifras oficiales del Ministerio de Sanidad de los casos y muertes por coronavirus a pesar de que estos datos los reporta cada comunidad autónoma al Ejecutivo central."Díganos si es verdad si el número de víctimas podría duplicar las cifras oficiales", le ha exigido el líder del PP al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde la tribuna del Congreso. "En esta crisis funciona mejor lo que no depende de usted", ha proseguido. Por su parte, el líder de Vox ha asegurado que no se cree las cifras del Gobierno: "Ya no se les puede creer nada".

Casado ha responsabilizado a Pedro Sánchez de la tardía gestión de la pandemia y del "escándalo de los timos y las gangas" en la compra de productos sanitarios defectuosos, a pesar de que son varios los gobiernos europeos que se han visto obligados a devolver material y que incluso las comunidades autónomas dirigidas por el PP, como Galicia y Madrid, han pasado por una situación similar. "Esta ha sido la crónica de una pandemia anunciada. ¿De verdad mantiene que ha hecho todo bien? ¿No va a pedir perdón a nadie?", ha cuestionado el líder de la oposición. "En esta crisis está funcionando mejor lo que no depende de usted", ha señalado.



El conservador ha confirmado que votará a favor de la prórroga del estado de alarma pero en contra de los decretos leyes que prohíben el despido durante la pandemia de la covid-19 y limitan los ERTE. El líder del PP ha vuelto a pedirle a Sánchez que declare luto nacional hasta que superemos esta pandemia: "Las víctimas merecen visibilidad y el homenaje de toda la sociedad", ha señalado.

En el plano económico, Casado ha pedido suspensiones fiscales, aplazamiento del pago de impuestos, devolución a las comunidades autónomas, reducción de costes laborales, liquidez ilimitada para pymes y planes para salvar a determinados sectores. Todo ello con bajada de impuestos generalizadas. Un plan que, como explicó Público, es "insostenible" según los expertos.

Abascal pide la dimisión del Gobierno en plena emergencia

El líder ultraderechista ha calificado directamente de "bulo" las cifras del Gobierno: "Es un bulo que las víctimas del coronavirus sean 15.000. Lo saben ustedes. Es un bulo que el virus era una gripecilla, afirmar que no había riesgo para la población, ni riesgo poblacional de contagio. Afirmar que no había problema en celebrar eventos multitudinarios", ha asegurado.

Abascal va un paso más allá que Casado y ha pedido la dimisión del Gobierno: "Su Gobierno es el responsable de la peor gestión del mundo en esta tragedia. Por ello deben irse, pero no quieren". La propuesta del líder de Vox es un 'gobierno de emergencia' con su formación, el PP y el PSOE, presidido por "Rosa Díez, Aznar, o Felipe González". Esos fueron los nombres que la formación ultraderechista puso sobre la mesa en boca de su portavoz adjunta Macarena Olona.

Al igual que el líder del PP, Abascal ha propuesto una paga extra a trabajadores esenciales por el riesgo de contagio y la condonación del IRPF. Para los herederos, la supresión del impuesto de sucesiones y para los autónomos, la exención de impuestos hasta un mes después. Medidas que también acompaña de un gran desembolso público.