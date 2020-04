El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, logró este jueves el compromiso de varios grupos parlamentarios para participar en lo que ha querido denominar Mesa de Reconstrucción social y económica, el espacio diseñado para explorar la reedición de los Pactos de La Moncloa.

Unidas Podemos; Ciudadanos; Junts per Catalunya (JxCat); PNV; Compromís y Más País han aceptado participar en dicha Mesa, que tiene como objetivo afrontar de la manera conjunta la tarea de volver a reactivar el tejido social, económico y productivo del país una vez superada la crisis sanitaria del coronavirus.

Todos los partidos pusieron condicionantes y plantearon algunas objeciones, pero aseguraron su presencia en la Mesa de Reconstrucción que ya se reunirá la próxima semana, según les anunció el presidente del Gobierno.

A falta de que el jefe del Ejecutivo termine los contactos este viernes -ERC; EH Bildu; el Grupo Mixto del Congreso de los Diputados; Teruel Existe y Foro Asturias- y de que el BNG aclare si participará, sólo quedaría la gran duda de si el PP, el primer partido de la oposición, también estará en la Mesa de Reconstrucción.

"Todos han dicho que sí a esta Mesa y es una buena noticia", afirmó en la tarde del jueves la ministra portavoz, María Jesús Montero, la encargada de dar cuenta de los avances de las conversaciones. "El pacto avanza y está cada vez más cerca", celebraba Montero, agradeciendo a todos los participantes que hayan aparcado sus diferencias para acercar posiciones.

El enfado del PP

Pero el Partido Popular no ve posible, a día de hoy, un entendimiento con el Gobierno, especialmente si Unidas Podemos forma parte del mismo. Los conservadores creen que Sánchez tiene una "nula voluntad de pacto" y que sólo busca "hacerse la foto" para culpar a Pablo Casado de que no haya acuerdo.

El líder de los populares calificó de "trampantojo" la oferta que hizo Sánchez desde la tribuna del Congreso el pasado jueves. Casado afirmó que se trataba de "una excusa más" del presidente del Gobierno para esconder su mala gestión, y sólo se ofreció a pactar las futuras medidas económicas.

El PP visibilizó su enfado con el Gobierno después de que se anunciara la reunión entre Sánchez y Casado sin contactar previamente con los populares. "No podemos admitir que cite en formato de ronda de consultas en audiencia, sino a través de un acuerdo previo con un mínimo de respeto al principal partido de la oposición", expusieron fuentes del partido. "Este partido ha tenido una trayectoria institucional demasiado relevante en los últimos 40 años como para consentir más desplantes e insultos de este Gobierno", apuntaron.

La relación entre Casado y Sánchez está más que deteriorada por la falta de diálogo. Desde que Sánchez es presidente y Casado líder de la oposición, se han reunido solo en seis ocasiones. La última de ellas fue a mediados de febrero, un encuentro en el que se constató el bloqueo del PP a la renovación de los órganos constitucionales que requerían del voto favorable de los conservadores, entre ellos el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde diciembre de 2018. Ahora, en plena emergencia sanitaria, no hay una vía de comunicación fluida, como recuerda habitualmente el líder del PP.

"Me parece muy difícil que haya nuevos Pactos de La Moncloa mientras Sánchez esté en La Moncloa", dijo la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, el pasado martes, tras la Junta de Portavoces. Otras voces en el PP condicionan este futuro pacto a una salida del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y extensiblemente de los miembros de su formación, del Gobierno, a modo de excusa para no tener que aceptarlo.

Una estrategia compartida por la Fundación FAES, vinculada tradicionalmente al PP y presidida por el expresidente del Gobierno Jose María Aznar, que publicó un editorial en el que condicionaba la reedición de los Pactos de la Moncloa a que Unidas Podemos se marchase del Gobierno y no se pactase con las formaciones independentistas.

Sánchez no aceptará las condiciones de FAES de romper el Gobierno de coalición

Si Casado respalda esta posición, dado que Sánchez no tiene voluntad alguna ni de romper el Gobierno de coalición ni de prescindir de su vicepresidente segundo, el PP se quedaría fuera de la Mesa de Reconstrucción con el partido ultraderechista Vox y la CUP, las dos formaciones que han rechazado hasta hablar con el presidente del Gobierno.

Desde La Moncloa no se desea esta situación y se quieren hacer todos los esfuerzos posibles para incorporar a los conservadores a este foro. De hecho, se pretende fijar la reunión cuanto antes, y se le ha vuelto a ofrecer a Casado que pueda celebrarse este viernes o sábado, en función de su agenda. "Es fundamental saber la disponibilidad que tiene le PP", insistió Montero.

No obstante, Sánchez seguirá manteniendo la reunión aunque sea la próxima semana, porque en el Gobierno se sabe la debilidad con la que nacería esta Mesa de Diálogo si no está el primer partido de la oposición y no están representados más de 40% de los parlamentarios de la Cámara Alta.