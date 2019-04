Encuentran un posible refugio de la Guerra Civil en un antiguo colegio de Vallecas

Han pasado 80 años y dos días del final de la Guerra Civil y aún continuamos descubriendo retazos de lo que significó la batalla para la ciudad de Madrid. En las últimas semanas el Ayuntamiento de Madrid ha editado un mapa que muestra el feroz bombardeo que el ejército franquista realizó sobre la capital durante los años que duró el conflicto y también en estas últimas fechas el Consistorio madrileño, casi por casualidad, ha encontrado cuatro metros por debajo de la parcela de un antiguo colegio público del distrito de Puente de Vallecas lo que parece ser un refugio de la Guerra Civil del Madrid republicano para defender a la población del asedio franquista.

Así lo confirma a Público la directora general de Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid, Cristina Moreno, que, no obstante, advierte de que la hipótesis de que se trata de un refugio de la Guerra Civil aún no se ha podido confirmar por completo. "Estamos a la espera de varios informes de los arqueólogos de la Comunidad de Madrid para poder confirmar al 100% este dato. Se aprecia que se trata de una galería construida en madera a cuatro metros bajo el suelo aunque hoy por hoy está completamente inundada. Todo apunta a que puede ser un refugio de la Guerra Civil aunque aún no lo tenemos por escrito", explica Moreno.

Posible refugio de la Guerra Civil inundado de agua encontrado en el subsuelo de la parcela del antiguo colegio Fernán Caballero en el distrito de Puente de Vallecas.- AYUNTAMIENTO DE MADRID

El descubrimiento se produjo por casualidad. El Ayuntamiento estaba realizando obras de rehabilitación en el antiguo colegio Fernán Caballero, situado en el distrito de Puente de Vallecas de Madrid, muy cerca de Entrevías. El objetivo era implantar en este edificio, construido en los años 30, el proyecto Mares de Madrid. Sin embargo, cuando comenzaron a perforar el suelo no edificado de la parcela encontraron que la tierra escondía un gran secreto: una galería subterránea de estructura de madera inundada de agua en su interior que no había sido detectada previamente en el estudio geotécnico.

La Dirección General de Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid trasladó el hallazgo a la Comunidad de Madrid quien, tras analizar el tema, notificó al Consistorio la necesidad de realizar un "estudio documental de la galería" y el "deber de conservar" la misma. De hecho, la legislación de la Comunidad de Madrid protege los restos de la Guerra Civil bajo el "régimen de Bienes de Interés Patrimonial".

Por tanto, el Ayuntamiento de Madrid está ahora a la espera de dos informes para conocer cuál será el futuro de este más que posible refugio de la Guerra Civil. Por un lado, espera un informe geotécnico del terreno que muestre si será posible vaciar de agua el refugio de un modo seguro ya que la galería permanece inundada de agua y es necesario un estudio que determine "la conveniencia o no de extraer el agua de la misma sin afecciones".

El segundo informe lo tendrán que realizar los arqueólogos de la Comunidad de Madrid, que estudiarán la extensión de la galería, el recorrido que hace por el subsuelo y que tendrá que confirmar al 100% si se trata de un refugio de la Guerra Civil o no. Según los cálculos de la directora general de Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid estos informes estarán listos en aproximadamente "dos o tres meses".

Con los dos informes en la mano, la dirección general de Patrimonio estudiará el futuro de este emplazamiento. La voluntad de la institución es que sea accesible para toda la ciudadanía de Madrid, pero todo dependerá de la seguridad y de si será posible o no vaciarlo de agua.

De momento, hay que esperar para conocer el futuro de esta galería que podría ser un refugio republicano. El subsuelo de Madrid, a poco que se rasque, muestra las cicatrices de una Guerra Civil cuyas heridas aún no han sido reparadas en la superficie.