Martina Velarde lleva algo más de un años como secretaria general de Podemos en Andalucía. En este tiempo, ha consolidado la alianza con IU y ha consumado la ruptura con Teresa Rodríguez, no deseable, pero inevitable, –"no es lo que nos hubiese gustado, pero intentamos hasta el último minuto llegar a un acuerdo"–, asegura en conversación con Público.

Hoy, con su antecesora fuera de Podemos, en un nuevo proyecto, el reto para Velarde y su equipo, "en un año complicado para todo el mundo", es, afirma, "reactivar" la organización en la comunidad –con el feminismo y el ecologismo como ejes de actuación– una tarea que a ella y su equipo "las ilusiona" –Velarde se ha recorrido en este tiempo las ocho provincias– y desarrollar el trabajo emprendido con la entrada de Unidas Podemos en el Gobierno de España, que se ha visto afectado por la pandemia.

¿Cree que Unidas Podemos puede estar en un Gobierno que no derogue la reforma laboral anterior? "Yolanda Díaz ha sido meridianamente clara con eso. Igual que hemos visto con el SMI. Es una mujer de consensos. Y cuando tiene que pelear lo que hemos acordado. Yolanda va a hacer lo que tiene que hacer. Estamos trabajando en la derogación de la reforma laboral. Hemos estado un año intentando salir de la covid, somos líderes de vacunación en Europa. Y ahora nos tenemos que centrar en todas las cosas que quedan…".

"El ecologismo y el feminismo van a ser el paradigma de los próximos tiempos"

Sobre la relación con IU, Velarde asegura que "es muy buena". "Somos organizaciones políticas distintas –prosigue– que hemos encontrado la manera de respetarnos, de trabajar por lo que nos une –ese es uno de los problemas del progresismo que siempre se fija en lo poco que nos separa– . Tenemos además una alianza consolidada a nivel estatal. Lo importante es que compartimos esa idea de confluencia, en la que se incluye Alianza Verde. El ecologismo va a ser el paradigma de los próximos tiempos junto con el feminismo. Es una oportunidad para cambiarlo todo, para construir sociedades que sean mas felices, amables, justas e igualitarias".

Velarde es diputada en el Congreso por Córdoba, donde desarrolla buena parte de su labor política. Allí participa en la Cámara Baja de los debates que afectan a Andalucía. "Andalucía ha sido una de las Comunidades más beneficiadas de todo el país respecto a la financiación, tenemos unos presupuestos acordes al Estatuto, nos hemos esmerado en que Andalucía tenga lo que le corresponde por derecho", afirma.

"Pero hemos visto un Gobierno andaluz, que tiene autonomía para gestionar las inversiones que crea convenientes, y lo que hace es derivar el dinero otra vez a la cultura del pelotazo y de la especulación y de la privatización de los servicios públicos. Ese dinero es para reforzar los servicios públicos, la sanidad y la educación en un momento de pandemia. Es decepcionante que este señor [Juanma Moreno] no lo invierte", añade Velarde, en conversación con Público. "Le echa toda la culpa al Gobierno de España antes que cumplir con las obligaciones del autogobierno", remacha.

Las batallas que no se dan

Velarde ve al Gobierno andaluz en el "bingo electoral". "Deberíamos estar volcados en acabar con la vacunación, hablando de elecciones, pero la derecha está con sus intereses partidistas", asegura. La confluencia aún no ha resuelto el asunto del cartel electoral, que, para la secretaria general de Podemos en Andalucía, no es un asunto urgente.

"No hay nada cerrado ni nada descartado. No estamos en esas. Hasta 2022 no hay elecciones. Pensamos en equipos y en dónde tenemos que poner el foco y el esfuerzo. Tenemos un programa potente para el cambio y las transformaciones que necesitamos en Andalucía", asegura.

"La derecha no ha aprendido nada, vuelven a las políticas de la década pasada que causaron la recesión de 2008"

Velarde lleva la conversación a las carencias del presidente de la Junta y las batallas que no da: "Se está perdiendo la industria en Andalucía. Tenemos un presidente que en lugar de irse a Francia a luchar por el empleo como ha hecho Feijóo, se queda fresquito en San Telmo. Nuestro presidente no ha hecho absolutamente nada".

"La derecha no ha aprendido nada, vuelven a las políticas de la década pasada que causaron la recesión de 2008. Les preocupa la reforma fiscal para ricos, cuando las cifras de desigualdad dan miedo, que se preocupe más por los que no llegan a fin de mes, y menos por los que están en un yate", asegura.

Sobre la gestión de la pandemia y la situación de la sanidad, Velarde es contundente: "La mejor manera de defender la economía es la salud. Las carencias del sistema sanitario estaban claras antes de la pandemia. En Andalucía, se ha ido desmantelando la sanidad publica también para ir derivando a la privada. Ya veníamos de esa derivación y encima tenemos la mala suerte de que tengamos a un presidente como Moreno. Ahora pueden tener el argumento de vamos a empezar a vender seguros privados, se hizo en Madrid y se hace en Andalucía con la gestión de Moreno. No entienden todavía que sin salud no hay economía. Ahora estamos viendo cómo la atención primaria está saturada, no hay reposición de plantillas. La gente está esperando dos semanas, hay gente con síntomas que ha acudido a hacer test de antígenos, a lo privado, no hay rastreadores. Y esto ha pasado desde el principio de la pandemia".

Un presidente ¿moderado?

Velarde, al igual que Toni Valero, coordinador de IU, considera que Juanma Moreno no es un presidente "moderado". "Si habla como un dibujo de Disney y luego gobierna como Ayuso ¿En qué es moderado?", se pregunta. "No tiene nada de moderado, solo la apariencia. Se puede engañar a la gente un tiempo, pero no siempre".

"Cada vez que Vox pestañea, Moreno tiembla"

Así lo analiza: "Sus prioridades son cerrar todos los negocios con especuladores e inversores inmobiliarios, mientras invisibiliza todo lo que tiene detrás esa ley del suelo. La moderación no está en cómo hablas, sino en qué políticas haces. Sus socios no son moderados y tiene un gobierno inestable. Moreno y Vox son poco menos que Pimpinela. Ese efecto mariposa de Vox, que pasa algo en Ceuta y afecta en Andalucía, es de una irresponsabilidad absoluta: no sabemos si se repiten o no elecciones. Cada vez que Vox pestañea, Moreno tiembla".

Para Velarde, sus acuerdos con Vox han "eliminado" políticas feministas. "Este discurso negacionista de la violencia machista, del odio contra lo LGTBi y racista es muy preocupante. En Andalucía lo estamos viendo. Se ha tratado de romper un gobierno por trece menores. Es una involución".

La secretaria general de Podemos analiza, en paralelo, que en lo que afecta a la línea de gobierno "no hay mucho cambio" respecto a los años del PSOE. "Es una continuación del PSOE andaluz. El PSOE no ha entendido nada, no ha aprendido nada. Desde fuera, lo vemos muy claro. Susana Díaz se tiró a los brazos de Ciudadanos y eso permite que ahora esté gobernando Moreno con la ultraderecha".

Atomización de la izquierda

En este panorama, "Podemos es una alternativa seria y solvente para gobernar la Junta", afirma Velarde. "Nosotros sí tenemos vocación de gobernar", agrega. ¿Le preocupa la atomización del voto de la izquierda y los sondeos? "Las encuestas son foto fija, de un momento, Unidas Podemos es la fuerza que aglutina el voto del cambio en Andalucía. Todo es imprevisible en este momento", analiza, al respecto de las expectativas electorales.

Y sobre la división de la izquierda, afirma: "Positivo a nivel político es que haya más alternativas. La Ley electoral penaliza la división. Si hay más papeletas es más difícil sacar un escaño. Está todo por ver". Sobre los rivales electorales, afirma: "Creo que hay un PSOE que se parece muy mucho al anterior. No veo el cambio. Más Madrid es netamente madrileño, no sabemos qué proyecto tienen en Andalucía. Y el proyecto de Teresa, de ese espacio anticapitalista, es distinto, tampoco vamos a tener muchos problemas. Nosotras no nos hemos movido".