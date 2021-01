La portavoz de Podemos Isa Serra ha explicado este lunes que cuando Pablo Iglesias se refirió a Carles Puigdemont como un "exiliado" no estaba equiparando la situación del expresidente de la Generalitat de Catalunya con la de los exiliados republicanos perseguidos por la dictadura franquista. La polémica se desató este domingo por la noche a raíz de una entrevista del vicepresidente de Derechos Sociales en el programa Salvados de La Sexta.

Iglesias fue preguntado si realmente se pueden comparar a los republicanos exiliados durante el franquismo con Carles Puigdemont, a lo que el vicepresidente respondió: "Creo que sí, y eso no significa que yo comparta lo que hiciera".

Este lunes la portavoz de la formación morada ha sido preguntada por la respuesta del vicepresidente. Serra ha explicado que la definición de "exiliado" con la que Iglesias se refirió a Puigdemont no ha sido establecida por el líder de Podemos, sino por la Real Academia Española de la Lengua (RAE): "Hasta la RAE dice que un político que ha salido del país por defender planteamientos políticos es un exiliado", ha defendido Serra.

Sin embargo, ha querido precisar que las palabras de Iglesias no iban dirigidas a comparar o equiparar las situaciones del expresident y de los republicanos perseguidos por la dictadura. "Estamos hablando de contextos históricos y políticos absolutamente diferentes. Decir que Puigdemont es un exiliado no es equipararlo al dolor de las víctimas del franquismo. Comparar dos cosas no significa decir que son iguales ni equipararlo al sufrimiento de las víctimas del franquismo".

Serra también se ha referido a la subida del precio del recibo de la luz y ha querido dejar claro que, aunque la propuesta de Unidas Podemos pasa por crear una empresa pública de energía, en tanto que el PSOE es contrario a esta solución, lo esencial es que se cumpla el acuerdo de gobierno. "Quedan muchas semanas de invierno y muchos días de frío. Hay que hacer lo posible para acabar con la pobreza energética, y por eso es prioritario cumplir con el acuerdo de gobierno para bajar el precio de la luz".

"Defendemos bajar el IVA, pero no está en el acuerdo"

La portavoz de la formación morada ha explicado que, a su juicio, la vía para reducir el precio de la electricidad es regular "un mercado que es oligopolio de las eléctricas, que tienen mucho poder económico e institucional en este país". Serra ha insistido en que Podemos es partidario de rebajar el IVA para tratar de rebajar el precio a corto plazo, pero ha insistido es que el problema con esta cuestión es que la bajada de este impuesto no forma parte del acuerdo de coalición con el PSOE.

"Defendemos la bajada del IVA como defendemos la creación de una empresa pública de energía, pero eso no está en el acuerdo del Gobierno porque el PSOE no lo ha querido". Sin embargo, ha advertido que centrarse en el debate sobre este impuesto "es quitarle el foco a por qué sube el precio de la luz, que tiene que ver con la estructura del mercado. Aún así estamos de acuerdo con que hay que bajar el IVA", ha concluido.