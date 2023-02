ERC y EH Bildu cierran filas con Irene Montero ante la reforma de la ley del 'solo sí es sí': "Tiene que pasar por Igualdad"

Más de 24 horas después de que el PSOE registrara su propuesta de reforma de la ley de libertad sexual, conocida como ley del solo sí es sí, ningún grupo del Congreso tiene por ahora definido su apoyo a pesar de que hay un amplio consenso para introducir "mejoras técnicas" y evitar en el futuro los "efectos indeseados" de la norma (por la bajada de penas a agresores sexuales).

De momento, solo Unidas Podemos se ha mostrado en contra al entender que el texto legislativo, que aumenta la condena a los agresores sexuales cuando actúen con violencia o intimidación, pretende "volver al Código Penal de La Manada". Ante esta fuerte discrepancia, los socialistas decidieron presentar su propuesta de forma unilateral.

En esta ocasión, el PSOE solo mira a los socios parlamentarios del Gobierno ante la mano tendida del PP (ha confirmado el sí a su toma en consideración), incluso de Vox, para reformarla. De hecho, esta insistencia de la derecha y la ultraderecha para efectuar dicha modificación contrasta con los principales motivos alegados por estas fuerzas para votar en contra de la norma estrella de Igualdad, esto es, bajo el argumento de que "eliminaba la presunción de inocencia".

Aunque ERC, PNV, EH Bildu, Más País o Compromís sí han fijado una línea roja muy clara, que es que "el consentimiento no se toca", los aliados del Ejecutivo no se han mojado todavía sobre si les parece bien o no la propuesta de reforma del PSOE ni si esta desplaza o no el consentimiento del eje central de la norma. Lo que sí han dejado claro en los últimos días y también hoy es la necesidad de que haya una "respuesta consensuada" entre el PSOE y Unidas Podemos.

Dentro de este marco de negociaciones, ERC y EH Bildu han ido un paso más allá al transmitir que cualquier reforma de la ley "tiene que pasar por Igualdad", mostrando su apoyo a la ministra del ramo, Irene Montero, y rechazando de forma expresa la "campaña" contra su figura y el departamento que dirige (acentuada a raíz de esos "efectos indeseados" de la norma).

En este sentido, el portavoz republicano, Gabriel Rufián, al ser preguntado sobre si la propuesta de reforma que finalmente se vote en el Pleno (después de su tramitación en el Congreso) debe contar con el plácet de Igualdad, ha sido tajante: "Por supuesto". "Sería impensable", ha apostillado.

También, fuentes de EH Bildu se pronuncian en esta línea: "Las modificaciones que se hagan deberán contar siempre con el visto bueno del Ministerio de Igualdad", explican. Asimismo, su portavoz del ramo en el Congreso, Bel Pozueta, a colación de las palabras de la ministra de Justicia, Pilar Llop, sobre que la víctima "solo" tiene que probar con una "herida" que "hubo violencia", ha mostrado su preocupación en Twitter al señalar que "volveremos al modelo anterior" si el consentimiento depende de que las víctimas puedan demostrar "signos de violencia".

En cualquier caso, sigue siendo una incógnita lo que estos partidos votarán cuando el PSOE decida llevar al Pleno su reforma para su toma en consideración. Esto se decidirá una vez la mesa califique la propuesta, previsiblemente el próximo martes. Y es que, según señalan fuentes socialistas, el órgano de Gobierno de la Cámara Baja "califica cada semana todo aquello que se presenta de lunes a sábado de la semana anterior".