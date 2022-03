Esquerra Republicana de Catalunya actualiza este fin de semana su hoja de ruta con la vista puesta en el "horizonte 2030 a corto plazo y 2040 a medio plazo", según explica la portavoz del partido, Marta Vilalta. Unos 1.200 militantes del partido se han inscrito en la Conferència Nacional que los republicanos celebrarán en l'Hospitalet de Llobregat. Los asistentes votarán la nueva ponencia, donde el partido insiste en la apuesta por la negociación para hacer posible la autodeterminación de Catalunya.

Ahora bien, Esquerra también prevé "acciones de desbordamiento democrático" y "desobediencia política y social" si fracasa la mesa de diálogo con el Estado. Sin embargo, el texto no concreta cuáles pueden ser estos actos. El documento de la ponencia Escribimos el futuro republicano ha sido debatido y enmendado en los congresos territoriales, a excepción del de la Catalunya Nord que no se ha podido celebrar. ERC fija este horizonte entre el 2030 y el 2040, pero sostiene que no pone plazos a la independencia, porque hay que alcanzarla "lo antes posible".

La dirección de ERC se muestra satisfecha por la "alta participación"

La dirección de ERC se muestra satisfecha por la "alta participación", que según su portavoz demuestra que son "una organización política viva, fuerte y cohesionada". Vilalta también ha querido subrayar que esta Conferència Nacional quiere enmarcarse en el "contexto político que sitúa a ERC como primera fuerza del país, tanto en el ámbito municipalista, como por el liderazgo que supone ejercer la presidencia de la Generalitat que ostenta Pere Aragonès. "Queremos plasmar esa fuerza y liderazgo", asegura Vilalta.

La ponencia marco combina "estrategia política y propuesta de país". Y en esta línea, la Conferència Nacional incluye dos mesas redondas "con propuestas de país y para continuar el camino hacia la República catalana". Todo ello enmarcado en una hoja de ruta basada en "sumar complicidades, buscar una estrategia compartida del independentismo, picar piedra, insistir y persistir para conseguir votar la autodeterminación en un referéndum efectivo y reconocido y para acabar con la represión", asegura Vilalta. Y a la vez "plantear una propuesta del mientras tanto basada en las grandes transformaciones que necesita Catalunya ahora mismo".

Unas 512 enmiendas parciales debatidas y una enmienda a la totalidad

El conjunto de la militancia ha presentado 512 enmiendas a nivel territorial, pero la mayor parte de ellas –unas 400- han sido transaccionadas con la ponencia oficial "con aportaciones positivas o detalles que no se habían tenido en cuenta en aspectos sectoriales", explica la dirección. Queda alguna enmienda viva que se prevé resolver en la recta final. Los congresos territoriales también han tumbado todas las enmiendas a la totalidad presentadas, a excepción de la de la Catalunya Nord, que deberá votarse ya que ha sido admitida como consecuencia de no realizarse el debate en este territorio.

No es previsible que se apruebe y la dirección prevé una Conferència Nacional de mucha tranquilidad: "La mayoría de enmiendas han avalado el planteamiento de fondo de la ponencia y lo único que proponen es reforzar y completar algunas posiciones en las que todos estamos de acuerdo", aseguran.

El conjunto de la militancia ha presentado 512 enmiendas a nivel territorial

De las más de 500 enmiendas, 61 fueron aceptadas literalmente por la comisión redactora y otras 380 fueron transaccionadas con los autores, así que el texto final recoge más de 400 aportaciones de la militancia. Además, 11 decayeron por temas de forma y 59 fueron retiradas, según explicó el vicesecretario general de Prospectiva y Agenda 2030 y coordinador de la ponencia, Raül Romeva.

Por sectores, medio ambiente y energía ha sido el ámbito sectorial con mayor número de enmiendas, seguido del de política territorial. Por ejemplo, situando como uno de los retos fundamentales del país en los próximos años una reducción sustancial de consumo energético para llegar a unas emisiones netas cero en 2050.

La idea de la "Catalunya sencera" también ha recibido el refuerzo de las aportaciones de la militancia, que ha reclamado poder alcanzar "un nivel de conectividad territorial que permita trabajar y vivir en el mundo rural" y que las oportunidades que generan las nuevas tecnologías "lleguen a todos sin diferencias por cuestión de ubicación territorial".

Además, se instó a tomar medidas imprescindibles para acabar con las desigualdades entre territorios como "dotar de recursos a las escuelas rurales". El alma municipalista de la formación también se ha manifestado a la hora de remarcar la importancia de "dotar de mayores competencias y financiaciones a los municipios, como institución más cercana a la ciudadanía".

La apuesta por atender la salud mental de la población y por "aumentar los servicios de titularidad pública y reducir el peso de las empresas privadas en la prestación de servicios sanitarios en todos sus ámbitos", o la apuesta por el nuevo Pacto Nacional por la Lengua, han sido otras de las aportaciones recogidas en la ponencia marco.

El programa de los dos días

La Conferència Nacional de ERC empezará el sábado a las 10 de la mañana con la inauguración a cargo de la secretaria general, Marta Rovira, de forma telemática desde Suiza; y después de que se haga la propuesta, votación y constitución de la mesa de la Conferència Nacional.

También intervendrá el coordinador nacional del partido y president de la Generalitat, Pere Aragonès, que avanza y limita su participación en el foro republicano por su viaje de última hora a La Palma para participar en la Conferencia de Presidentes de este domingo. El sábado también se realizará la mesa redonda sobre resolución de conflictos políticos con el título ¿Qué retos presenta la estrategia de resolución de conflcitos políticos?.

El sábado también se realizará la mesa redonda sobre resolución de conflictos políticos

Además de Rovira participará el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi; el presidente nacional del Sinn Féin, Declan Kearney; y Andy Carl, fundador de Conciliation Resourses, experto y mediador internacional, será el moderador. La primera jornada concluirá con el debate y votación de las enmiendas que queden vivas y de la enmienda a la totalidad que se mantiene activa.

En cuanto al domingo, la jornada empezará con la segunda mesa redonda dedicada a las políticas y la gestión basadas en las "transformaciones republicanas" con el título Transformar el presente para construir el futuro. Participarán Tània Verge, consellera d'Igualtat i Feminismes; Francesc Xavier Vila, secretari de Política Lingüística de la Generalitat; Chakir El Homrani, diputado en el Parlament y exconseller de Treball, Afers Socials i Família; Meritxell Serret, diputada en el Parlament y exconsellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; Anna Barnadas, secretaria d'Acció Climàtica de la Generalitat; Ernest Maragall, presidente del Grupo Municipal de Esquerra Republicana en el Ayuntamiento de Barcelona y diputado en el Parlament; y moderado por Raquel Sans, diputada en el Parlament de Catalunya.

Posteriormente el programa incluye la intervención de la secretaria general adjunta, Marta Vilalta. La clausura de la Conferència Nacional, tras la votación definitiva de la ponencia marco, correrá a cargo del presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, y acto seguido se hará la clausura del 90 aniversario del partido y la entrega de insignias de plata a los miembros de ERC con 25 años de militancia, con las intervenciones de Josep Maria Jové y Joan Tardà.

La propuesta de Ponència Nacional Escribimos el futuro republicano que se acabará de debatir el sábado y se votará el domingo configura "el GPS político, social y nacional" del partido y sitúa la independencia de Catalunya como un "camino irreversible", al tiempo que constata que la República catalana es "imprescindible para poder ayudar a la gente y hacer una sociedad mejor", asegura la dirección de los republicanos.

El texto detalla el conjunto de políticas públicas que "deben guiar la gobernanza del país en la próxima década", asumiendo que la independencia "es un medio para conseguir las mejores herramientas" para desarrollarlas, pero "no una excusa para no ponerlas en práctica" con las herramientas existentes en cada momento. "Tenemos claro qué queremos, por qué lo queremos, para qué y cómo lo queremos hacer", asegura Romeva.

Negociación, desobediencia y desbordamiento democrático

La Ponència Nacional señala "la confrontación democrática en la mesa de negociación, acompañada de los grandes consensos de país, de las movilizaciones transversales y las políticas republicanas como los pilares en la construcción de la República catalana". Considera que es "la mejor manera de resolver el conflicto político es a través de un proceso de negociación con el Estado que permita confrontar las ideas democráticamente".

Los dos grandes consensos de país sobre la resolución del conflicto son la amnistía y el referéndum de autodeterminación

Así, defiende que la mejor confrontación democrática es la mesa de negociación, acompañada de la capacidad de seguir revitalizando el movimiento social, amplio y transversal a favor de la independencia y fortalecer los dos grandes consensos de país sobre la resolución del conflicto: la amnistía y el referéndum de autodeterminación. En este sentido, los republicanos consideran que la apuesta por la negociación es fundamental para ampliar el conocimiento y la complicidad internacional a la causa de la República catalana.

A la vez que reafirma la apuesta por la negociación con el Estado, la ponencia defiende que es necesario seguir construyendo alternativas para afrontar el embate democrático que permita ganar la independencia del país, en caso de que la negociación no dé los resultados esperados. "No renunciamos a ningún instrumento democrático que nos permita decidir nuestro futuro colectivo para llegar a la República catalana, desde acciones de desobediencia política y social, a acciones de desbordamiento democrático para hacer posible el derecho a la autodeterminación", apunta el texto.

La propuesta de ponencia subraya que el movimiento independentista ha constatado en los últimos años una serie de aprendizajes que deben servir para lograr el objetivo de hacer de Catalunya un estado independiente: que la fuerza de la movilización y los votos, como la vivida el 1 de octubre de 2017, "desborda cualquier capacidad coercitiva" del Estado, y que el Estado español "está dispuesto a ejercer represión judicial, económica y policial, prisión, acoso político e instrumentalización mediática".

También la necesidad de ampliar los consensos existentes, como la autodeterminación y la amnistía, y construir otros nuevos, así como trabajar para hacer crecer las complicidades a nivel internacional y con todos los agentes económicos y sociales del país, ejerciendo un modelo de "gobernanza republicana". El documento también califica de "imprescindible" el mundo municipal para seguir acumulando fuerza en el independentismo y generando las condiciones necesarias en el camino hacia la República Catalana.

Transformación social, verde, feminista y democrática del país

En el ámbito de la gestión y del día a día, el texto de la ponencia detalla las políticas que desarrollará Esquerra Republicana durante la próxima década para "la transformación social, verde, feminista y democrática del país", asumiendo que hace falta superar las limitaciones competenciales actuales y que sólo la consecución de la plena soberanía permitirá aplicarlas con plenitud. "El modelo de República catalana y de país que queremos para 2040, y más allá, se fundamenta en una base socio-económica que garantiza el derecho a la existencia, la igualdad de oportunidades y una prosperidad compartida", resume Romeva.

ERC defiende que es necesario "romper el marco mental neoliberal"

En el ámbito económico, el texto apuesta por frenar la acumulación de riqueza en pocas manos y revertir los índices de pobreza y desigualdad "al menos a la mitad" en los próximos diez años, así como por reforzar la progresividad y el carácter redistributivo del sistema fiscal. Asimismo, defiende que es necesario "romper el marco mental neoliberal" impulsando municipalizaciones de servicios básicos y empresas públicas para garantizar los productos básicos como la luz, el gas y el agua, así como democratizar las empresas, fomentando la economía social y cooperativa. Todo esto, garantizando una "visión republicana" de la propiedad.

Para el refuerzo de la sociedad del bienestar, los republicanos proponen garantizar el acceso a la vivienda, aumentar el parque público, seguir avanzando en la regulación del precio de los alquileres, revertir recortes en el sistema sanitario público y reforzar la educación pública y la Renta Básica Universal, que ya comienza a andar esta legislatura. En el ámbito medioambiental y de lucha contra el cambio climático, Esquerra Republicana se propone desarrollar un modelo energético descarbonizado, desnuclearizado, distribuido, democrático, participado y territorialmente cohesionado.

Otro punto del documento es una intervención pública ambiciosa en el frente cultural, con "la defensa y promoción de la lengua catalana como eje fundamental de la construcción republicana", con un único modelo de escuela catalana, pública, laica, inclusiva y de excelencia. El "horizonte republicano" que dibuja la ponencia reclama también la democratización de las instituciones. En este sentido, apuesta por erradicar la corrupción, simplificar la arquitectura institucional, fomentar la democracia participativa y reforzar la representatividad en las instituciones; así como democratizar la justicia y el poder judicial, garantizando un acceso igualitario a la carrera judicial que garantice un poder judicial diverso e inclusivo.

Y finalmente, el texto plantea una "transformación feminista" para una igualdad efectiva en todos los ámbitos, erradicando todas las violencias machistas y empoderando a las mujeres.