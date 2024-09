La financiación singular da sus primeros pasos en medio del ruido con los primeros contactos de ERC con los grupos

El nuevo sistema de financiación singular para Catalunya acapara el foco político, rodeado de polémica, desde que ERC y el PSC firmaron el acuerdo que permitió la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat. Pero más allá de la intensa y dura batalla política sobre el acuerdo entre el PP y el Gobierno del PSOE y Sumar, y de las tensiones internas que sufren los socialistas, éste es un tema de largo recorrido. La nueva financiación tiene por delante una ingente labor de adaptación legislativa y administrativa. Entre otras muchas cosas, la reforma de la Lofca –la ley que regula la financiación autonómica– o la gran ampliación que requiere la Agència Tributària de Catalunya. De momento, se han empezado a dar los primeros pasos y ERC ya ha iniciado los contactos preliminares para ayudar a construir la mayoría necesaria en el Congreso de los Diputados.

El texto del acuerdo que firmaron el PSC y ERC, y que asumió el Comité Federal del PSOE, establece que habrá que hacer "las modificaciones legislativas necesarias", a partir del 2025. Entre las leyes que tendrán que modificarse se encuentra la Ley de financiación de las comunidades autónomas (Lofca) y la Ley de cesión de tributos a Catalunya. Y no se descarta que deba haber algún retoque en alguna tercera ley.

La Lofca excluye a Euskadi y Navarra del régimen común con una disposición, y ERC defiende que para cumplir el acuerdo deberá hacerse lo mismo con Catalunya. Para que salga adelante este cambio de la Lofca es necesaria una mayoría parlamentaria que lo apoye en el Congreso de los Diputados. El rechazo del PP y Vox se da por supuesto, pero también algunos grupos de quienes conforman la justa mayoría absoluta de la investidura de Pedro Sánchez han mostrado reticencias, entre ellos Compromís o la Chunta Aragonesista integrados en Sumar.

Primeros contactos con los grupos de la mayoría de investidura

Según fuentes de la dirección de Esquerra, "el PSOE como copartícipe del acuerdo debe trabajar para obtener una mayoría que tendrá que construirse, pero nosotros no nos quedaremos de brazos cruzados". La secretaria general de los republicanos, Marta Rovira, asegura que "ya hemos comenzado las conversaciones iniciales con todos los grupos del Congreso que creemos que deben apoyar la modificación". Sin concretar qué grupos y el detalle de las conversaciones, fuentes de la dirección de ERC aseguran que "queremos trasladar a los grupos el fondo del acuerdo para contrarrestar el alto nivel de ruido que algunos están interesados en generar con respecto a la financiación, y dejar claro que el acuerdo que hemos establecido es a favor de Catalunya pero no va en contra de nadie ni tiene porqué perjudicar a otros territorios del Estado".

Rovira asegura, sin embargo, que si no se llegara a conseguir la mayoría necesaria para hacer viable la modificación legislativa "tenemos vías alternativas para hacerlo". Vías que ERC no concreta, insistiendo en que "ahora lo que toca es la implementación del acuerdo, trabajar en su materialización tal y como lo acordamos, paso a paso pero sin perder tiempo".

Peligro de inconstitucionalidad si no se reforma la Lofca

Sin embargo, y a la espera de la concreción de las vías alternativas, la modificación legislativa que supondría la salida de Catalunya del régimen común de la financiación autonómica es suficientemente relevante. O al menos así lo dejó escrito la anterior consellera d'Economia del Govern de ERC, Natàlia Mas Guix. En el informe de la propuesta de financiación singular que ha inspirado el acuerdo entre PSC y ERC, ya se plantea que la modificación de la Lofca sería necesaria. Según el informe jurídico incluido en ese documento, la ley "debería prever la aplicación del nuevo modelo de financiación para Catalunya, haciendo referencia expresa a esta Comunidad" diferenciada del resto. Además, "debería regular los principios y rasgos esenciales del nuevo régimen de financiación, especialmente los referidos a la determinación del procedimiento para fijar la contribución de la Generalitat a los mecanismos de redistribución y a las cargas no asumidas que corresponden al Estado". Es decir, los dos cupos contemplados para los servicios estatales en Catalunya y para la solidaridad interterritorial.

De no hacerse estas modificaciones en la ley, el Tribunal Constitucional podría tumbar la nueva financiación

El informe jurídico incide en que, de no hacerse estas modificaciones en la ley, el Tribunal Constitucional podría tumbar la nueva financiación. Y no cabe duda de que el PP y varias comunidades, incluso es posible que alguna presidida por el PSOE, recurrirán al Constitucional en contra de la nueva financiación para Catalunya. Por lo que, la mayoría para modificar la Lofca puede ser muy relevante.

ERC rehúye la polémica y apuesta por implementar el acuerdo

Respecto a las polémicas, desde ERC no se quiere abonar el rifirrafe ni el debate sobre cuestiones nominativas como la denominación de concierto o de financiación singular. "El acuerdo está claro y nosotros ya hemos dicho lo que teníamos que decir, si el PSOE no cumple, Pedro Sánchez tendrá que buscar otro socio y Salvador Illa no podrá contar con ERC para nada. Pero ahora no estamos en ese momento, sino en el de la implementación del acuerdo", asegura un miembro de la Ejecutiva.

Según la propia Rovira, en esta implementación "hay mucho trabajo por hacer" y la primera será constituir el comité de seguimiento del acuerdo. Este comité tendrá dos funciones: por un lado, fijar el calendario de despliegue del acuerdo medida a medida e impulsar su desarrollo. Y por otra parte, supervisar el cumplimiento del acuerdo y discutir posibles discrepancias en el desarrollo. Según fuentes de ERC estará formado por entre seis y ocho personas, a partes iguales entre PSC y ERC. Y aunque todavía no se han dado a conocer los nombres, se da por hecho que formarán parte –capitaneando las delegaciones– la actual consellera d'Economia, Alícia Romero, y la exconsellera de ERC del ramo, Natàlia Mas. La constitución de este comité de seguimiento debería realizarse de forma inminente, en los próximos días.

El déficit fiscal y la ordinalidad, la prueba del algodón

"El Govern de Illa debe cumplir los acuerdos con Esquerra Republicana", apuntan desde ERC

Desde ERC se insiste en la exigencia del cumplimiento. "El Govern de Illa debe cumplir los acuerdos con Esquerra Republicana. Y les aseguro que seremos una oposición vigilante y exigente" advierte la portavoz del grupo parlamentario republicano, Marta Vilalta. Pero desde el partido se asegura que el grado de cumplimiento no podrá evaluarse hasta que no se haya hecho la aplicación del nuevo sistema. Y tendrá dos varas de medir muy claras: la reducción del déficit fiscal que actualmente se estima en cerca de 22.000 millones de euros, y la corrección del principio de ordinalidad. "Nosotros queremos la máxima soberanía fiscal, a ser posible la de un Estado, pero ahora mismo lo urgente es acabar con un sistema injusto con Catalunya y revertir el expolio fiscal", aseguran desde ERC.

Lo que explican los republicanos es que la nueva financiación singular certificará su aplicación cuando se vea la eliminación del déficit fiscal y la correlación en el principio de ordinalidad, en el que Catalunya debería mantenerse en la tercera posición tras las aportaciones fiscales correspondientes hacia el Estado y el resto de comunidades. Esto se podrá verificar una vez que la Agència Tributària de Catalunya pase de recaudar el 9% de los impuestos actuales al 100%. Y se estipulen los correspondientes cupos pactados bilateralmente entre la Generalitat y el Estado. Una recaudación que no dará el primer gran salto hasta que la Generalitat asuma todo el IRPF que generan los catalanes y las catalanas. La primera campaña será la del próximo año, que se recaudará en la primavera de 2026. Y para ello, hay que dotar a la Agència Tributària de los recursos técnicos y humanos necesarios, con el traspaso de los actuales funcionarios estatales, lo que no estará exento de polémica y resistencias.

La posición de Junts, rechazo pero negociación en Ginebra

Nogueras:"Se nos ha estado vendiendo un concierto económico inexistente"

Por otra parte, PSOE y ERC no sólo tendrán que convencer a partidos de otras partes del Estado para configurar la mayoría necesaria en el Congreso. También será clave el papel de Junts, que de momento ha sido muy crítico con el acuerdo entre ERC y el PSC por las ambigüedades que considera contiene el nuevo modelo de financiación singular. Para la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, "se nos ha estado vendiendo un concierto económico inexistente. ERC ha mentido y los socialistas han callado". Nogueras tilda de "grave" que "se haya construido una mayoría política a partir de un engaño y de una mentira", en referencia a la investidura de Illa por parte de ERC.

Ahora bien, desde Junts no se fija una posición sobre una posible votación en el Congreso: "Nosotros lo tenemos muy claro y demostrado, el voto lo fijamos en función de si consideramos que lo que se propone es bueno para Catalunya o no, porque no pertenecemos a ningún bloque", aseguran. Y no se niegan a trabajar en la mejora de la financiación para Catalunya pero desde "el cumplimiento de lo que en esta materia se incluye en el acuerdo de Bruselas", según el secretario general, Jordi Turull, en referencia al acuerdo de investidura de Pedro Sánchez firmado entre el PSOE y Junts en la capital belga.

El acuerdo de Bruselas no contempla un compromiso concreto en financiación, sino que se limita a poner sobre la mesa de negociación las respectivas posiciones de Junts y del PSOE. Por parte del partido de Carles Puigdemont, se hace constar la demanda de reforma de la Lofca y la cesión del 100% de la recaudación de los impuestos. Unas exigencias que encajarían bastante en el marco del acuerdo establecido entre ERC y PSC, pese a las críticas de Junts. Los socialistas se limitan a exponer –en el acuerdo de Bruselas– un compromiso genérico sobre la suficiencia financiera de la Generalitat y un "diálogo singular" sobre el impacto en Catalunya del modelo de financiación vigente. Según Turull, en los próximos días a lo largo de septiembre, PSOE y Junts retomarán las reuniones de seguimiento de los acuerdos de investidura en Ginebra, bajo supervisión del mediador salvadoreño Francisco Galindo Vélez. En esta reunión se priorizaría hablar de la financiación y Junts fijará su posición en función de cómo evolucione la negociación.