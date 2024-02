ERC y PSC cierran un acuerdo para aprobar los presupuestos de Barcelona, a la espera de los comuns

El grupo municipal de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha anunciado este lunes un acuerdo con el PSC para votar a favor de los presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona, que todavía no cuentan con los apoyos suficientes para tirar adelante, puesto que republicanos y socialistas no llegan a la mayoría absoluta de 21 concejales -el PSC suma 10 y ERC, 5-. Necesitan el apoyo de otra formación, que todo apunta que será Barcelona en Comú.

Unas horas antes del anuncio de los republicanos, los de Ada Colau han anunciado que facilitarán la tramitación de las cuentas este martes en la Comisión extraordinaria de Economía, pero no confirman su apoyo para la aprobación definitiva, que se votará en marzo. Así lo ha anunciado en rueda de prensa la portavoz del grupo de los comuns en el ayuntamiento, Janet Sanz, que condiciona el voto favorable a los presupuestos a un pacto de izquierdas para la gobernabilidad de la ciudad. "Es la última oportunidad que damos al alcalde", ha avisado.

Por su parte, los republicanos remarcan que se trata de un pacto presupuestario y de modelo de ciudad, no para la gobernabilidad de la capital catalana, donde el PSC gobierna en solitario y en una clara minoría. "Hemos conseguido mover el PSC de unas posiciones conservadoras y de mucho orden, pero de poca acción", ha dicho el portavoz de ERC, Jordi Castellana en rueda de prensa. "ERC no ha sido un impedimento para que la ciudad funcione, no lo es ahora y no lo será en un futuro", ha dejado claro.

¿Qué contempla el pacto ERC-PSC?

Entre las medidas acordadas por socialistas y republicanos destaca un fondo de 15 millones para aumentar las pacificaciones de calles, y la recuperación de los fondos de Infancia 0-16 con una dotación de 12 millones para prestaciones de urgencia social para familias con niños de 0 a 16 años. Además, el acuerdo incluye el desarrollo del programa Tardes Educativas, dotado con 1,5 millones en becas, para que los niños entre 3 y 16 años puedan realizar actividades extraescolares hasta las 19 horas.

También hay un plan de retorno social de la Copa América que implicará destinar 10 millones del recargo municipal de la tasa turística a inversiones en el barrio de la Barceloneta, 10 millones más para la transformación del Eje Besòs o el impulso de un plan específico para los barrios de montaña.

Además han pactado la creación de la Oficina de la Llengua Catalana, un espacio de atención a la ciudadanía para hacer del catalán lengua de uso social generalizado en la ciudad, con 4 millones. El acuerdo incluye el desarrollo de la T-Cultura, una tarjeta para promover el consumo cultural en catalán en la ciudad y que tendrá una partida en la parte destinada a Cultura así como mantener el espacio en la antigua prisión Model donde fue ejecutado Salvador Puig Antich, como elemento de memoria en la lucha antifranquista y antifascista.

El pacto contempla el desarrollo de un plan de protección del comercio de proximidad y emblemático y singular y un aumento de la inversión en vivienda para llegar a construir 1.000 pisos públicos este año, además de una partida de apoyo a los afectados en casos de acoso inmobiliario y estafas inmobiliarias, y en las comunidades de vecinos para blindar los edificios de pisos turísticos. También plantea ayudas a los gestores de los equipamientos deportivos municipales, sin límite de fondo, que les permitan cubrir los déficits económicos de gestión generados por los efectos de la sequía como pérdida de actividad, menos socios, piscinas cerradas, etc.