ERC volverá a llevar al Congreso la ley para regular los alquileres de temporada que tumbó Junts

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha anunciado este miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso que volverá a llevar a la Cámara Baja una ley para regular los alquileres de temporada. A priori, será la misma que ya trataron de desarrollar en la Cámara Baja Sumar (quien la registró), ERC, EH Bildu y el Grupo Mixto y que promueven los Sindicatos de Inquilinas.

En el primer intento no salió, toda vez que Junts per Catalunya la tumbó en el último minuto impidiendo que fuera siquiera admitida a trámite. El Grupo Republicano se propone volver a reunir el apoyo "del resto de grupos progresistas de la Cámara" e incluso registrar conjuntamente la iniciativa. Los ecos que llegan de Junts, en cualquier caso, no son precisamente alentadores.

En su intervención desde la tribuna, la diputada Pilar Vallugera ha hecho un repaso de algunos datos de vivienda centrándose particularmente en el caso de Catalunya.

Ha explicado que solo en dicha región, en el primer semestre de 2024, la oferta de alquiler de vivienda de temporada representa alrededor del 25%. En su capital, Barcelona, la situación es aún más grave, toda vez que el dato se eleva hasta el 40%. Son datos del Observatori Metropolità d'Habitatge de Barcelona.

Junts per Catalunya tumbó la toma en consideración de la ley que llevó Sumar al Congreso hace solo tres semanas. Grosso modo, la proposición de ley que decayó incluía limitar a seis meses la duración máxima de los alquileres temporales, de manera que todo aquel arrendamiento que excediera ese medio año pasara a regirse por las normas de una vivienda de alquiler habitual y los propietarios tuvieran las obligaciones y deberes correspondientes. Y no solo eso. También en el caso de que un alquiler se renovara, aunque no alcanzara los seis meses, pasaría a considerarse vivienda habitual.

Funcionaba, a efectos prácticos, como una especie de enmienda a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que deja una "rendija" ―en palabras utilizó, en su día, Íñigo Errejón― en la figura de los alquileres de temporada por la que algunos inquilinos están sufriendo, tal y como explican los Sindicatos de Inquilinas, tratos abusivos.

Enfrentamiento directo con Junts

ERC da un golpe de efecto a la íntima competición que libran con Junts per Catalunya en el Congreso. Fue Junts quien impidió que se tramitara la iniciativa y, ahora, es ERC quien vehiculará la misma ley, o una muy parecida. No hay que olvidar, por otra parte, que la cuestión de los alquileres es especialmente sensible en Catalunya.

Está por ver si los republicanos logran los apoyos suficientes, sobre todo si se tiene en cuenta que a finales de octubre Junts celebrará su congreso de partido. Son tiempos complejos también a nivel orgánico. Los posconvergentes, en septiembre, adujeron que la ley, tal y como estaba redactada, no servía para solucionar el problema de la vivienda, no ofrecía seguridad jurídica e invadía competencias autonómicas.