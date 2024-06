ERC y Junts cierran la campaña de las europeas buscando reforzarse en las negociaciones para la legislatura catalana

El independentismo catalán ha cerrado este viernes la campaña electoral para las elecciones europeas del domingo, con la cabeza más centrada en el Parlament -que se constituye el lunes-, y las negociaciones para la investidura del nuevo president, que en Europa.

La participación independentista se limita, como es habitual, a ERC y Junts, ya que la CUP no acostumbra a participar en las elecciones europeas. Los mensajes relacionados con la política catalana se han ido abriendo paso, sepultando el discurso relativo a las políticas europeas -que tuvieron peso en la primera parte de la campaña-, a medida que nos aproximábamos a la cita electoral. A consecuencia de que la jornada de constitución del nuevo Parlament se haya fijado justo para el día después de los comicios europeos.

Los objetivos clave de las elecciones

Los partidos independentistas buscarán coger impulso de cara a las duras negociaciones para poner en marcha la nueva legislatura catalana

De hecho, ERC y Junts tienen dos objetivos clave en estas elecciones europeas. Por un lado, mantener la pugna por la hegemonía del independentismo. En el caso de Junts, intentará certificar el liderazgo independentista que los resultados de las elecciones catalanas del 12 de mayo dieron al partido de Carles Puigdemont. En el de Esquerra, los republicanos intentarán resarcirse de la debacle que sufrieron en los últimos comicios, pero también en las municipales y las generales. Por lo menos constatar que se ha taponado la fuga de votos.

Como segundo objetivo, los partidos independentistas buscarán coger impulso de cara a las duras negociaciones para poner en marcha la nueva legislatura catalana a partir de este lunes. Por ejemplo, para justificar una posible Mesa del Parlament soberanista.

Además, ERC buscará recuperar fuerzas que le permitan una posición negociadora de salida mucho más exigente, por ejemplo con el PSC que quiere hacer president de la Generalitat a Salvador Illa. Y un buen resultado de Junts incrementaría las exigencias de los postconvergentes para una sesión de investidura de Puigdemont.

Unos resultados que sobrevolarán la política catalana

A pesar de ello, tanto ERC como Junts insisten en desvincular los resultados de este domingo en las elecciones europeas sobre su posición en las negociaciones para la legislatura catalana. Tanto para la Mesa del Parlament de este lunes como para la posterior investidura.

Y aseguran que mantendrán su posición salga el resultado que salga. Comín ha cerrado este viernes la campaña asegurando que los comicios europeos "no son una segunda vuelta de las catalanas", pero ha advertido a sus votantes que, si a los independentistas no les va bien en las urnas, los "adversarios" lo utilizarán de cara a las conversaciones posteriores. Así, de nuevo, ha vuelto a hacer un llamamiento a salir a votar para "blindar" el voto de Junts del 12-M.

En este sentido, el candidato de Junts ha pedido el voto para el próximo domingo para evitar "el uso" que el resto de partidos harán de los resultados de cara a las negociaciones para la presidencia de la Generalitat, y también de la Mesa. "Como las negociaciones para la investidura empezarán después de las europeas, poco o mucho, todo el mundo utilizará los resultados en su interés", ha alertado.

Junqueras: "Esa extrema derecha que se aprovecha de las injusticias (...) también se expresa a través del Tribunal Constitucional"

También el presidente de ERC, Oriol Junqueras, centra sus críticas en relación a la constitución del Parlament y la sentencia del Tribunal Constitucional sobre los votos de los diputados exiliados: "Esa extrema derecha que se aprovecha de las injusticias (...) también se expresa a través del Tribunal Constitucional que quiere prohibir el voto de nuestros exiliados", ha dicho. Sobre la amnistía, Junqueras ha acusado al Tribunal Supremo de querer "mantener sentencias injustas" en contra "de la ley y del poder legislativo".

El resultado de hace cinco años, excepcional

Los dos partidos admiten que será difícil repetir los resultados de hace cinco años, que fueron muy positivos para los independentistas. En aquella cita electoral, la coincidencia con las elecciones municipales, y el hecho de que los dos cabezas de lista, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, estuvieran en el exilio y en la cárcel respectivamente, y con el procés y las consecuencias del 1 de octubre de 2017 en pleno apogeo, marcó de forma evidente los resultados.

Junts consiguió la victoria en Catalunya fregando el millón de votos y dos eurodiputados que con el Brexit se convirtieron en tres. Y ERC consiguió más de 730.000 votos en Catalunya y tres eurodiputados sumando los votos de los socios de Ara Repúbliques. La repetición de la coalición y el buen momento electoral de vascos y gallegos puede contrarrestar una caída de ERC. En el caso de Junts, el retroceso electoral se entrevé muy probable.

ERC y Junts mantienen en Europa posiciones divergentes respecto a las políticas europeas, de izquierdas y derechas, por ejemplo en aspectos como los acuerdos comerciales internacionales, la gestión migratoria o aspectos medioambientales. Pero a su vez, mantienen una cierta unidad respecto a las demandas nacionales de Catalunya como la oficialidad del catalán en la UE, o el reconocimiento al derecho de autodeterminación. Aunque también pugnan por el liderazgo de estas demandas en el seno de Europa y a nivel internacional.

Comín y Riba, candidatos herederos del 'procés'

ERC repite la experiencia de la coalición Ara Repúbliques entre naciones sin estado del Estado español

Los dos partidos mantienen al frente de sus candidaturas miembros del actual Europarlamento con un perfil marcado todavía por la represión judicial del procés. En el caso de Esquerra, los republicanos repiten la experiencia de la coalición Ara Repúbliques entre naciones sin estado del Estado español, junto a los vascos de EHBildu con Pernando Barrena al frente, o los gallegos del BNG liderados por Ana Miranda, entre otros partidos.

La cabeza de lista es Diana Riba, que sustituyó hace cinco años a Oriol Junqueras cuando el presidente de ERC no pudo recoger el acta de eurodiputado por encontrarse en la cárcel a causa del referéndum del 1-0. En el caso de Junts, Toni Comín, que ha ejercido de número dos de Carles Puigdemont en el Parlamento Europeo, ha recogido el testigo del expresident de la Generalitat. Comín lleva viviendo en Bruselas desde el 2017 perseguido por la justicia española como exconseller de Salut.

Cierre de campaña con acento en la lucha ecologista

En el ámbito europeo, el cabeza de lista de Junts se ha trasladado a Pessillà de la Ribera, en la Catalunya Nord –territorio catalán en Francia-, en el último día de campaña, desde donde ha puesto el acento en medio ambiente y transición energética.

Comín ha alertado de que la Unión Europea "aún no va lo suficientemente rápido" en materia de acción climática

Comín ha alertado de que la Unión Europea "aún no va lo suficientemente rápido" en materia de acción climática, a pesar de ser el principal actor en este ámbito a escala global, y ha avisado de que, ante las protestas de sectores como el agrícola, debe explicarse que "los costes de no actuar serán mayores que los costes de hacerlo". "No podemos ignorar a la ciencia, y la ciencia está siendo muy clara, nos está diciendo que la naturaleza no espera", ha dicho.

Por su parte, ERC se reivindica como un "socio fiable y respetable" en Bruselas que ha logrado "recuperar la máxima influencia" en las instituciones europeas con el Govern de Pere Aragonès "rompiendo el aislamiento por la represión" del Estado. Y en el último día de campaña ha reclamado "adecuar los mínimos" de contaminación del aire a la UE en línea con lo que pide la Organización Mundial de la Salud.

La candidata de ERC, Diana Riba, ha reivindicado la revisión de la directiva de calidad del aire que da nuevos derechos a los afectados de zonas contaminadas, pero ha admitido que se quedó "corta" en sus objetivos y defendió revisarla de nuevo en la nueva legislatura para imponer límites más estrictos. Así se ha expresado Riba en unas declaraciones tras saltar en paracaídas con el candidato de la lista de ERC el 9-J, el popular meteorólogo de TV3, Tomàs Molina, en uno de los últimos actos electorales de la campaña.

Justo al inicio de campaña, Riba y Molina hicieron rafting en el Pallars Sobirà para hablar de la escasez de agua, y este viernes han hecho paracaidismo en Sallent para hablar sobre la calidad del aire. Molina recordó que la contaminación provoca unas 300.000 muertes prematuras en Europa y enfermedades como el cáncer de pulmón y el asma.