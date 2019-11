Todo ocurrió muy rápido. Un 5 de octubre, Txema Urkijo, conocido en Euskadi por su trabajo en el ámbito de las víctimas del terrorismo, aceptaba encabezar la lista de Más País en Bizkaia. Un 5 de noviembre, Urkijo ha compartido escenario con Manuela Carmena e Iñigo Errejón en la Sala Bizkaia de Bilbao. La vista está puesta en lo que podrá ocurrir dentro de exactamente 5 días, el 10 de noviembre.

No fue un acto al uso. “Interactivo total”, se encargó de explicar Urkijo al comienzo. Carmena, por ejemplo, dedicó su primera intervención a recordar que el ahora candidato vizcaíno trabajó con ella en el ayuntamiento de Madrid, donde fue responsable de Memoria en la Oficina de Derechos Humanos. “Con muchas horas de rato compartido fuimos sintonizando”, recordó Urkijo.

"Tenemos políticos muy pequeñitos, preocupados por intereses muy pequeñitos, incapaces de mirar más allá de sí mismos", afirmó el líder de Más País en su segunda visita a la capital vizcaína en algo más de una semana. En el anterior acto, celebrado el 27 de octubre, había instado a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, líderes del PSOE y Unidas Podemos respectivamente, a que aclararan si estaban dispuestos a llegar a un acuerdo tras las elecciones del próximo domingo.

Este martes, día de resaca tras el debate electoral a cinco, aseguró que "si depende de ellos, nos vamos a terceras elecciones". "El debate bochornoso de ayer es un aviso sobre cómo vamos a seguir si continuamos votando como en abril", afirmó.

En cualquier caso, aseguró que "si hay una mayoría progresista el 10 de noviembre, Sánchez, Iglesias y yo nos tenemos que sentar y formar un gobierno. Si no lo hemos hecho en enero, tenemos que irnos", afirmó.

El ex miembro de Podemos calificó el debate como un “espectáculo lamentable”, al tiempo que criticó que el “precio de regalar repeticiones electorales” implica también “regalar a Abascal segundas oportunidades”. Indicó que la intervención del líder de Vox fue “una vergüenza”, al tiempo que criticó el silencio de Pablo Casado y Albert Rivera ante sus argumentos ultraderechistas. “Como quieren sus votos, callan”, apuntó. En tal sentido, advirtió que Vox “quiere prohibir a los que piensan diferente, como hacían sus abuelos”.

Volviendo al campo de la izquierda, criticó a Iglesias y Sánchez por el fracaso en las negociaciones para conformar gobierno. Al líder de Podemos le acusó de creer que merecía sacar un ministerio más”, mientras que sobre Sánchez aseguró que priorizó “sacar cinco diputados más”. “Hoy aspiran en el mejor de los casos a obtener los mismos resultados que en las anteriores elecciones”, afirmó.

"Trocito de democracia"

Errejón recordó además sus inicios en el movimiento libertario, cuando cuestionaba el valor del voto. En ese sentido, reivindicó que "la gente de abajo necesita las instituciones". "Cuando no hay normas y no hay gobierno, tenemos la ley de la selva", subrayó. En tal sentido, calificó como una "extraordinaria irresponsabilidad que las fuerzas progresistas dejen escapar gobiernos". "El voto no es la democracia, es un trocito de democracia, pero no nos podemos permitir renunciar a ningún trocito de democracia", añadió.

"Un teatro"

Por su parte, Carmena aseguró que vio el debate entero, “sin dormirme”. Tras advertir sobre la “desafección tremenda” que existe hacia la política, destacó que “la democracia se está convirtiendo en un rito, en un teatro”. En esa línea, se preguntó “qué sentido tenía” el debate a cinco de este lunes. De hecho, consideró que fue un “espectáculo”.

Ante todo, subrayó que en España “hay más personas progresistas que no progresistas” y mostró su “indignación cuando cualquier miembro de Vox utiliza el término de dictadura progre”. “El progreso es lo razonable en el ser humano, lo que no es razonable es la involución”, apuntó.