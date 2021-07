Espadas insta al PSOE andaluz a reforzar el proyecto de Sánchez y a estar "en la calle" para ganar las autonómicas 

Susana Díaz pronunció este lunes uno de los discursos más difíciles de su vida, el de la despedida, en el que abrió el "tiempo" de Juan Espadas. Ocho años después de lanzar su candidatura a la presidencia de la Junta de Andalucía en el verano del año 2013 en Antequera, Díaz le pasó –en un comité director en Sevilla– el testigo a Espadas con un discurso sereno y emotivo, lleno de agradecimientos –"no voy a tener tiempo en mi vida para devolver a la militancia del PSOE lo que me ha dado"– y en el que afirmó: "No me arrepiento de nada de lo que he hecho, aunque he cometido errores".

"El día 13 del pasado mes de junio –el día de las primarias que ganó Espadas–, dije lo que siento y pienso como socialista, a partir de ese momento le toca a Espadas. Yo estoy a su lado para devolverle al PSOE la alegría de que gobernamos en la Comunidad. Él bien sabe que estoy a su lado en el trabajo. Ya terminaron las primarias, no es momento de banderas ni de ismos, es el del socialismo. Lo aprendí en las casas del pueblo", dijo Díaz.

"Los militantes –abrochó la expresidenta el argumento– una vez que hablan lo que esperan es la unidad". Eso sí, añadió Díaz, "nunca se puede confundir unidad con uniformidad, un partido como el PSOE de Andalucía no puede dejarse en el camino la mitad del talento, todos somos necesarios si queremos gobernar en Andalucía".

Sobre su destino, Díaz dijo lo siguiente: "La verdadera generosidad hacia el futuro consiste en entregarlo todo en el presente, decía Albert Camus. Sigue mereciendo la pena darlo todo por la tierra que quiero en una España inclusiva. Estaré en los próximos años donde digan mis compañeros y donde esté, estaré siempre con la misma lealtad. El PSOE es mi familia", dijo Díaz, quien reivindicó que el PSOE sigue siendo la primera fuerza política de Andalucía. Los compañeros del comité director la despidieron puestos en pie con un aplauso.

Espadas le dio un abrazo a Díaz antes de tomar la palabra en medio de los aplausos y afirmó que la manera de arrancar su etapa, con un relevo pacífico, era "ejemplar". El relevo se hará efectivo con unas primarias a la secretaría general adelantadas a este mismo mes de julio y luego se completará el próximo 6 y 7 de noviembre en el 14 Congreso del PSOE de Andalucía.

Espadas agradeció a Díaz los años entregados al PSOE. Y manifestó, retrotrayéndose a la noche del 2 de diciembre de 2018 en que el PSOE perdió las autonómicas: "Le pedí que hiciésemos frente a ese resultado y trabajásemos con dignidad. Desde ese momento ha hecho frente a una situación tan compleja como la oposición. No es fácil, en absoluto es fácil. [Susana Díaz] tiene entrega y sacrificio personal. No fueron años fáciles. El PSOE tiene mucho que agradecerle a Susana Díaz".

Los mensajes de Espadas

Luego, Espadas entró en materia, instó a cerrar ya las primarias y lanzarse a recuperar la confianza. Para ello, puso deberes al PSOE. "Os emplazo a todos pensando en que desde mañana tenemos que lanzar mensajes, propuestas, no perdamos ni un solo día más".

Por un lado, instó a todo el mundo a coordinarse mejor –para ello está manteniendo encuentros con las ocho ejecutivas provinciales– para trasladar a todas partes el discurso del Gobierno de España. "El Gobierno de Pedro Sánchez es enormemente importante para recuperar el Gobierno de Andalucía. ¿No tendría efecto? Lo hemos vivido ya. ¿O se nos ha olvidado ya el 2011 [cuando los alcaldes recibieron el golpe destinado a Zapatero]? A mí no. Que no nos achante la derecha, que no nos achante nadie para explicar lo que hacemos", dijo el candidato socialista a la Junta de Andalucía.

Espadas manifestó que el PSOE de Andalucía quiere "volver a recuperar un papel más protagonista en la toma de decisiones". Somos la federación más grande del PSOE. No es que debamos hacer valer el peso en las cuotas. El peso se demuestra también poniéndonos al lado de quien tiene que tomar decisiones difíciles", afirmó.

Por otro lado, Espadas fijó como objetivo la unidad del partido después de años muy convulsos en las casas del pueblo. "No soy un iluso. Sé que es muy difícil", dijo. El candidato agregó: "Quien gobierna tiene la posición dominante, pero desde la oposición tenemos la capacidad de ser lo que somos. Y el PSOE de Andalucía cuando funciona como una máquina es capaz de volver a generar ilusión en la ciudadanía. La unidad es elemento fundamental. El mensaje es que más allá de a quien apoyaron, desde hoy, todos nos apoyamos a nosotros mismos. La única candidatura ganadora es la del PSOE de Andalucía". "Los cambios son positivos, esta nueva etapa se va a dar juego a quien ha estado en el banquillo y eso se va a combinar con experiencia", agregó el candidato.

Por último, Espadas instó a la militancia a trabajar junto a las organizaciones sociales y sindicatos y a los alcaldes a fajarse. "Las próximas elecciones se van a ganar en la calle", resumió la idea.

"Os pido que toda la estrategia gire en torno a esa fuerza. Nuestras políticas, nuestra estrategia tienen que tener cara y ojos en el territorio, os emplazo a que nos organicemos con las entidades con las que tenemos que trabajar. Ahora estamos en la oposición. Los ciudadanos nos dieron una lección", añadió Espadas.

Al respecto de las encuestas que dicen que al PP andaluz le va a ir muy bien en las próximas autonómicas, dijo: "Que nadie nos cuente y nadie nos venda que las decisiones están tomadas. Puede haber muchos cambios, novedades y volatilidades, pero que nos pille trabajando, partiéndonos el coco. Tenemos por delante unos meses de innovación política", cerró Espadas.