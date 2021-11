Esperanza Gómez: "El proyecto de Yolanda Díaz tiene que contar con Andalucía"

Esperanza Gómez (Sevilla, 1974) atiende a Público en un café de Triana, Sevilla. Gómez es la coordinadora de Más País Andalucía y su candidata a la Junta de Andalucía y lleva, después de firmar una alianza con dos fuerzas andalucistas, Andalucía por Sí e Iniciativa por el pueblo andauz, varias semanas de gira por las ocho provincias de la Comunidad. También está en conversaciones con Equo.

Más País, el partido cuyo referente en el Estado es Íñigo Errejón, es hoy una fuerza extraparlamentaria en Andalucía. Desde su fundación, solo ha concurrido a unos comicios, las pasadas generales y lo hizo en cuatro provincias –Cádiz, Granada, Sevilla y Málaga–. Fue la sexta fuerza más votada, con 58.000 votos. Ahora se prepara para acudir a las autonómicas del año 2022 en coalición con las fuerzas andalucistas. Con ello, en este momento, a la izquierda del PSOE, hay tres partidos: además del de Gómez, Unidas Podemos por Andalucía (UP) y Adelante Andalucía.

En este encuentro con Público, Gómez, que es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla y ha sido senadora de Podemos, se muestra dispuesta a sentarse a hablar tanto con UP como con Teresa Rodríguez, líder de Adelante, para explorar caminos comunes. "Sentarme sí, pero sí es cierto que somos un sujeto complejo. Y cualquier tipo de pacto nos compete a los tres. Y si Equo entra a los cuatro", responde a la pregunta de si hablará con Rodríguez.

"Pensando en las elecciones andaluzas, no estamos cerrados a nada, porque es cierto que el escenario es particularmente complicado. No nos vamos a negar a hablar con nadie", agrega.

A la pregunta de si se sentaría con UP, afirma: "Si nos llama UP, claro que sí. Aunque con UP tenemos el problema de su posición centralista del Estado y en consecuencia la posición subalterna en que están dejando los problemas de Andalucía a pesar de estar en el Gobierno. Eso es verdad que hace más complejo tejer un programa común. Nos sentaríamos a hablar". En otro momento de la conversación asegura: "Aquí en Andalucía, UP está plegada a los intereses de su partido a nivel estatal y posibles soluciones. Nos cuentan que todo va muy bien. Está tan claro que es así. Me sorprende que sigan en esa línea".

Eso sí, Gómez puntualiza una cosa que considera muy relevante. No descarta morder sufragios al PSOE de Andalucía: "Nos parece que nuestro camino andalucista y verde puede ser atrayente para la mayoría en un futuro. Me resisto a estar en ese rincón en el que nos quieren poner. Creo que tenemos un espacio en el que mucha gente que ha votado al PSOE creyendo que iba a cumplir su programa, se puede sentir atraída por nuestro proyecto".

Y ¿qué opina del encuentro a cinco en Valencia, liderado por la vicepresidenta Yolanda Díaz, en el que estuvo su compañera de partido, Mónica García? ¿Es necesaria una alianza para las generales? "El acto, obviamente era muy potente, amable de ver, pero a mí me parece algo que está siendo liderado por Valencia, Madrid y que no pasa por Andalucía. Echo de menos que la vicepresidenta hable de Andalucía y que no piense solo en términos electorales. Me gustaría saber si hay algún plan de empleo para Andalucía, para la Bahía, ¿qué pasa con Jaén? donde se pierde empleo día a día y me gustará que viniera aquí, a Andalucía, no solo a hacer alianzas sino a preocuparse por las cifras de paro que tenemos y por la cantidad de jóvenes que se tienen que marchar. No puede haber un nuevo proyecto que no pase por Andalucía y ahora mismo lo están obviando".

Andalucismo

La coordinadora de Más País está divorciada, tiene dos hijas –Livia, que tiene síndrome de Down y Claudia– y decidió entrar en política, asegura, después de comprobar cómo las redes clientelares socialistas mantenían adormecido al asociacionismo en Andalucía, en su caso, con los asuntos relacionados con la atención temprana.

¿Qué le preocupa de su periplo por las ocho provincias andaluzas? Gómez alerta de que ha detectado mucha "desafección" en la Andalucía Oriental debido a la ausencia de oportunidades. "Existe una sensación de abandono y de falta de esperanza. Cuando hay toda una generación que ha perdido la esperanza y que sabe que se tiene que ir y que si se queda es peor… Necesitamos vertebrar Andalucía a través del ferrocarril", afirma Gómez.

La alianza con las dos fuerzas andalucistas, anunciada hace unas semanas, se consumará el próximo 2 de diciembre en un acto conjunto y ha tenido dos consecuencias. Por un lado, la necesidad de Más País de pintarse de verde y blanco, debido a que se les ve como un partido de Madrid. Y, por otro, el hecho de que Más País no irá a las elecciones con sus siglas. Sobre el nombre de la coalición, Gómez no suelta prenda: "Nombre no lo digo porque tenemos varios y tenemos que decantarnos. hacemos esto en sintonía. Somos fuerzas hermanas. Trabajamos pensando en lo que interesa a Andalucía en esos momentos. Las siglas no son importantes".

Y sobre la madriditis de Más País, la coordinadora responde. "Esto parte de un proceso que se inicia con Iniciativa del Pueblo andaluz. Nos damos cuenta de que hay otra manera de organizar el partido: con gente que está en otras organizaciones con la que compartes mucho. Ya bastante después nos encontramos con Andalucía por Sí. No habíamos trabajado nunca, pero nos damos cuenta de que tenemos muchos puntos en común con ellos, sobre todo la creencia de que Andalucía está en la posición que está por políticas que se han llevado a cabo no desde aquí solo, sino desde Madrid".

"Y que –prosigue– para revertir la situación hay que denunciarlo y tener un proyecto alternativo, que ni PP ni PSOE lo tienen. A partir de ahí, firmamos unos protocolos de colaboración entre nosotros y queremos una alianza estable, un nuevo espacio político que será una coalición en el momento de las elecciones".

"Esto parte de la convicción –remacha Gómez– de que ahora mismo hace falta una fuerza andaluza que piense en la resolución de los problemas desde aquí. Eso no pasa por Madrid. Ya lo hemos visto con los partidos tradicionales. A la hora de la verdad, Andalucía es una moneda de cambio frente a las reivindicaciones de otras CCAA con más peso. Ver cómo nos ha golpeado la pandemia y ver el plan de recuperación que tienen PP y Ciudadanos, que es más ladrillo, más turismo y empleo precario y ver cómo el PSOE no tiene un plan alternativo, nos ha hecho darnos cuenta de que hay que mirar a la solución desde Andalucía. Ha sido una convicción adquirida en este tiempo. Somos una fuerza andaluza y andalucista".

Gómez resume así lo que piensa sobre su andalucismo: "Nuestro andalucismo es del siglo XXI, es de corte federalista. Hacen falta espacios de decisión formales, que nos permitan a todos tomar decisiones ahí. Ahora no existen y cada CCAA hace oposición por su cuenta. Ese modelo parte de una necesidad práctica y de la constatación de que el Estado de las Autonomías ha cumplido una función nada desdeñable en todo este tiempo, pero está agotado. Y hace falta avanzar. La solución no pasa por decir que otros territorios tienen la culpa. Desde la igualdad de todos los territorios se pude conseguir mucho más".

Lecciones de la huelga

Los temas fundamentales que Gómez ve imprescindible abordar , si lograra representación en el Parlamento, son los siguientes: "Por un lado, la vertebración territorial vía ferrocarril. Hay un sentimiento de desafección enorme en Andalucia oriental. Hay toda una generación que ha perdido la esperanza y que sabe que se tiene que ir y que si se queda es peor. Necesitamos vertebrar todas las zonas. Hace falta un plan de empleo y eso pasa por una reindustrialización verde. Cuando se habla de cambiar el modelo productivo, todos lo decimos, pero no es fácil de hacer. No podemos seguir viviendo de ser el resort de Europa. Los salarios son cada vez más bajos y se vive peor que antes si no te quieres marchar. Hay que tomarse en serio la creación de energía verde y la movilidad sostenible en las ciudades. A lo mejor no pasa solo por poner placas solares, sino de crear una industria que genere esas placas aquí, en Andalucía. Hace falta una administración emprendedora que crea en Andalucía. Después, el sector del campo necesita también muchísima ayuda. Hay que transformar aquí los productos, que nos quedemos aquí con el valor añadido de los productos transformados y no lo que pasa ahora, que no se cubren a veces los costes de producción. Hay cosas que se pueden hacer desde ya".

¿Qué lecciones extrae Gómez de la huelga de Cádiz? "La sensación de que siempre pagan los mismos. La pérdida de esperanza y de futuro. Eso de que siempre pagan los mismos ya está bien. Estamos viendo cómo se incrementan los costes de la luz y cómo afecta eso. Tenemos la sensación de que siempre son los mismos los que pagan y que pase lo que pase, al final, se gobierna para unos pocos. Ahí está la política fiscal de PP y Ciudadanos. Hay pérdida de esperanza en Cádiz, igual que en Jaén. Es terrible el desempleo. En Cádiz, están pidiendo un 2,5. No piden ninguna barbaridad. Y el tema de la reforma laboral influye: cuando le quitas capacidad de presión a los trabajadores, lo tienen mucho más complicado a la hora de negociar. Es básico".