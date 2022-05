Un estudio de Podemos indica que el 76% de los votantes de UP apoyan hacer públicas las diferencias con el PSOE

Un 74% de los encuestados considerados progresistas no creen que UP deba salir del Gobierno por el giro de Pedro Sánchez sobre el Sáhara Occidental. Más de un 40% consideran que la mejor opción es la de un Gobierno de coalición entre el PSOE y el espacio confederal, pero hasta un 45% prefiere un Ejecutivo del PSOE en solitario con apoyos de UP (25%) o de PP (20%).