El ex comisario general de Información: "No se ponen micrófonos en los despachos de los ministros para protegerlos"

La sesión de este jueves en la comisión del Congreso sobre la operación de espionaje ilegal 'Kitchen' para beneficiar al PP ha ido de micrófonos. Enrique Barón, el que fuera máximo responsable de la Comisaría General de Información entre enero de 2012 y diciembre 2017, se ha referido al micrófono que consta que le intentaron poner en su despacho. "Aparece una anotación en una libreta de Villarejo donde pone que 'Oli' [el comisario Olivera] le dice que 'Big' [el comisario García Castaño] ha puesto un micrófono en mi despacho. No tengo constancia de que fuera así, pero no se ha investigado y alguien me tendría que dar una explicación", ha dicho Barón, que actualmente es vocal del Consejo Asesor de la Policía.

También ha indicado que "me he enterado hoy de que García Castaño colocó el micro para la grabación del ministro Fernández Díaz". En este sentido, ha indicado, en contraposición con la justificación del comisario García Castaño, que "no he conocido que se pongan micrófonos en los despachos de los ministros para protegerlos".

Enrique Barón también ha manifestado que en su carrera de comisario, desde 1996, "jamás he visto facturas con el sello de la DAO [Dirección Adjunta Operativa]", en relación a las que se emplearon para justificar el empleo de fondos reservados para la operación Kitchen, entre ellas, las de los pagos al chófer-espía del extesorero Luis Bárcenas.

Barón, que ha comparecido después del que fuera su subalterno el comisario Enrique García Castaño, ha negado haber conocido la operación 'Kitchen'. "A mí no se me informó de ese operativo" y lo ha achacado a la orden de "algún superior". Durante la sesión ha quedado claro que Barón no pertenecía a la camarilla del DAO, Eugenio Pino.