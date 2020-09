El ex número dos de Interior: "Un día te cuento quién daba instrucciones sobre 'cuidar' a Villarejo"

"Y si quieres un día te cuento quién daba instrucciones sobre ‘cuidar’ a Villa… y en qué términos". El volcado del teléfono incautado al ex número dos de Interior del Gobierno del PP Francisco Martínez Vázquez ha revelado la existencia de mensajes y archivos que son claves en la investigación del espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas montado dentro de la Policía Nacional y desde el propio Ministerio del Interior en el año 2013.

"Y ya ves el Ministro… ‘Yo no sabía nada… Su frase favorita", se lamenta el secretario de Estado de Jorge Fernández Díaz

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado a declarar como testigos a cuatro personas, de las que tres se cruzaban mensajes con Martínez Vázquez y que constituían el núcleo de confianza del entonces Secretario de Estado de Seguridad. Estos tres testigos son el exdirector de Comunicación del ministerio Juan José Esteban Servus, su director de Gabinete, Jorge Sanchís Bordetas, y su colaboradora Icíar Castro Álvarez.

El juez García Castellón los cita para que aporten todo lo que sepan sobre varias conversaciones que mantienen con Martínez Vázquez. Y pone como ejemplo dos de ellas en el auto con el que imputa al ex ministro Jorge Fernández Díaz en esta trama parapolicial que espió a Bárcenas mientras revelaba la existencia de una caja B del PP al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

"Quién metió a Villarejo en escena"



11 de febrero de 2017: Conversación entre el exsecretario de Estado de Seguridad y el exdirector de Comunicación de Interior.

- F. Martínez: "No hace falta q t recuerde quien metió a Villarejo en escena, no??”

- J.J. Esteban: "Está claro".

- F.M.: "Y si quieres un día te cuento quien daba instrucciones sobre ‘cuidar’ a Villa… y en qué términos…"

- JJ. E.: "OK".

“Estuvimos en una piscina de tiburones”



15 de febrero de 2019: Conversación entre el exsecretario de Estado de Seguridad y su colaboradora Icíar Castro.

- I. Castro: "Te han engañado. Pero no eres un delincuente ni un corrupto".

- F. Martínez: "Eso lo sabemos tú y yo y algunos más… es evidente que no valoré bien los riesgos".

- F.M.: "Estuvimos en una piscina de tiburones".

- I.C.: "No los valoraste porque no eres como ellos y no tenías ninguna experiencia en esto".

- F.M.: "Pues eso… un pringao".

- F.M.: "Tú sabes que yo lo que quise es ser leal y eficaz… tal vez demasiado leal…"

- I.C.: "Estoy totalmente segura de eso. Fuiste leal y agradecido".

- F.M.: "Y ya ves el Ministro… ‘yo no sabía nada…"

- F.M.: "Su frase favorita".

El teléfono del exsecretario de Estado de Seguridad fue incautado en el registro a su domicilio realizado el 13 de marzo de 2020.

Estas conversaciones y archivos descubiertos están en el origen de la citación como imputado de Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior, como responsable de esta trama parapolicial montada para espiar a Bárcenas y robar las pruebas que conservaba respecto a la caja B de este partido y el cobro de sobresueldos y comisiones ilegales.

Profundizar en la operación de Interior

La declaración de estos testigos, explica el juez, "permitirán profundizar" en el papel que tuvo en Francisco Martínez. "Toda vez que, al parecer y de las diligencias practicadas, este pudiera haber tenido una posición preeminente en la planificación y puesta en marcha de la operación investigada".

Todos ellos están obligados a decir la verdad porque comparecen como testigos.

Entre los SMS y las notas incautadas figuran referencias sobre la operación Kitchen, que podría alcanzar a la cúpula del PP, como al exsecretaria general María Dolores de Cospedal -cuya imputación ha pedido la Fiscalía- o el propio Mariano Rajoy.