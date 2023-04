El exjuez Ferrín Calamita, al banquillo de nuevo por humillar al matrimonio de lesbianas al que retrasó una adopción 

El exjuez Fernando Ferrín Calamita, que fue inhabilitado en 2009 por haber perjudicado intencionadamente por su homofobia a un matrimonio de lesbianas en la adopción por parte de una de ellas de la hija biológica de la otra, se sienta de nuevo en el banquillo este jueves acusado de un delito de odio.

Se le acusa de haber publicado en julio de 2020 en su cuenta de Facebook un texto en el que humilló a la misma pareja de lesbianas bajo la falsedad de que ambas se habían divorciado y habían entregado a los servicios sociales de Murcia a la niña, que por entonces contaba con 14 años.

La Audiencia Provincial de Murcia tiene previsto, si la huelga de funcionarios no lo impide, la celebración del juicio este jueves. El exjuez ha anunciado su intención de no declarar, según recogen medios locales.

El escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso este diario, describe cómo ese texto del juez inhabilitado fue replicado en numerosos medios de comunicación de tendencia ultraderechista que se hicieron eco de la noticia sobre el falso divorcio de las madres, provocando comentarios lesbófobos.

Fue la propia Fiscalía la que denunció los hechos. El Ministerio Público recoge en su escrito de acusación el texto de Calamita, titulado Carta abierta a Candela, publicado el 18 de julio de 2020: "​Si no recuerdo mal, naciste en febrero de 2006, por lo que ahora tendrás 14 años. No nos conocemos personalmente. Yo fui el juez de Familia de Murcia que tramitó la solicitud de adopción presentada en mayo de 2006 por V. H. [el juez no empleó iniciales, sino el nombre completo], basada en el hecho de ser cónyuge de tu madre, S. M., como si ese solo dato le otorgase un derecho absoluto a la adopción, que no existe y sí el tuyo, al desarrollo armónico de tu personalidad".

Proseguía el exjuez: "Ha llegado a mi conocimiento recientemente que se han divorciado y que te han abandonado y entregado a los servicios sociales. Lo siento mucho. El tiempo me ha venido a dar la razón, por desgracia. He hecho gestiones para averiguar tu paradero, pero lógicamente no me han facilitado ningún dato en ese organismo de la Consejería de la CARM que ahora se llama de Familias y LGTBI".

Según la Fiscalía, el objetivo del exjuez fue el de "atentar y lesionar la dignidad personal" de ambas mujeres y "someterla a humillación publica, escarnio, descredito y atacar y cuestionar su condición como personas y como madres por su orientación sexual".

Dos días antes de prestar declaración ante el juzgado de instrucción en calidad de investigado ante la denuncia de la Fiscalía, el 8 de junio de 2020, el exjuez publicó una carta en su perfil de Facebook, pidiendo perdón a las dos perjudicadas y eliminando el texto. El Ministerio Público pide por ello la atenuante de reparación del daño.

Enconamiento con la pareja

La pareja afectada es la misma a la que perjudicó Fernando Ferrín Calamita, como juez de Familia de Murcia, cuando una de las mujeres quiso adoptar a la hija biológica de la otra. Entonces debido a su homofobia, retrasó deliberadamente el proceso. Las mujeres le denunciaron y el juez acabó condenado, en 2008, a dos años y tres meses de inhabilitación por un delito de prevaricación.

El Tribunal Supremo aumentó la condena de inhabilitación, en octubre de 2009, a diez años. Sin embargo, pasado ese tiempo, el juez Calamita no recuperó su condición de juez, al contrario. El Supremo rechazó rehabilitarlo en 2019 debido a su "auténtica compulsión homófoba".

Ahora el Ministerio Fiscal pide para Ferrín Calamita 18 meses de prisión por un delito de odio por la publicación de esa carta abierta, "escrita por el acusado, en los términos transcritos, con evidente desprecio a la verdad y con ánimo de humillar y denigrar, y además para aumentar el desprecio que podría generar contra el colectivo gay representado por las perjudicadas".

Además pide seis años de inhabilitación para ejercer cargo relacionado con la docencia y 3.000 euros de indemnización para cada una de las mujeres.

La Fiscalía indica que el texto de Ferrín Calamita tuvo gran impacto mediático, siendo reproducido por digitales como murciaconfidencial, el diario La Opinión de Murcia, Hazteoir.org, intereconmmia.com, hispanidad.com, entre otros medios. Muchas de estas publicaciones acompañaron la noticia con titulares como 'Las lesbianas que destruyeron a Ferrín Calamita abandonan a la niña que

adoptaron'; 'La niña adoptada en el caso de Ferrín Calamita, abandonada'; "y con una foto de ambas perjudicadas en la que se visualizaba perfectamente su cara y sus nombres", dice la Fiscalía.

La fiscal apunta algunos de los comentarios que cosecharon esas publicaciones: "Esa pareja debía ir a la cárcel"; "¿Alguien le realizó algún informe psicológico a la niña por si ha sufrido 'abusas' sexuales?'; "Y si de paso pueden expulsar a un juez católico, como es el caso de Ferrín Calamita, matan dos pájaros de un tiro. La jugada les ha salido

redonda: juez expulsado"; "Estas dos han jugado a las familias hasta que se han aburrido y una niña ha quedado traumatizada de por vida"; "Este juez fue destruido por tratar de proteger a una niña del riesgo que finalmente se ha verificado".