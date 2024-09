Feijóo acalla las voces internas que piden un congreso en el PP y entierra el debate ideológico pendiente

2026. No habrá congreso ordinario del Partido Popular "antes" de esa fecha, sostienen desde Génova con firmeza; o lo que es lo mismo, Alberto Núñez Feijóo seguirá aplazando la renovación ideológica y estatutaria del partido pendiente desde 2017. ¿El motivo? Según su equipo, como el último congreso se celebró en 2022 —fue en el que se encumbró a Feijóo como presidente nacional del PP tras la defenestración de Pablo Casado– "no toca hasta dentro de cuatro años". Pero aquel fue un congreso extraordinario pensado como alfombra roja para Feijóo: no tuvo rival en su camino a la presidencia del partido, no se abordaron cuestiones ideológicas y no se cambiaron los estatutos.

La decisión de Pedro Sánchez de adelantar el congreso del PSOE al próximo mes de noviembre para dar un golpe sobre la mesa en el partido ha reabierto este debate también en el PP. Según contó El Periódico de Catalunya, Feijóo se habría interesado recientemente por "la posibilidad" de convocar uno a principios del próximo año. La cúpula de Feijoo quiere zanjar el asunto de raíz y sostiene que "será cuando toca, en 2026".

Es cierto que, según los actuales estatutos del PP, "la vigencia de los órganos y acuerdos emanados de los congresos extraordinarios será la establecida para los congresos ordinarios", pero no pocas voces del partido reclaman a Feijóo que "no abandone" la idea de acometer una renovación de las ponencias ideológicas del partido.

Los últimos estatutos se votaron en 2017, con Mariano Rajoy al frente del PP y del Gobierno. Fuentes de la formación conservadora señalan que desde entonces no solo han entrado en la agenda política "muchos temas nuevos" sino que el escenario nacional e internacional ha cambiado. También lo han hecho algunas posiciones del partido por imposición de Feijóo, recuerdan las mismas fuentes.

Pendiente renovar la posición sobre aborto o gestación subrogada

En febrero de 2023, menos de un año después de asumir el mando del PP, el expresidente de la Xunta de Galicia, aseguró tras varios días de polémica que el aborto "es un derecho que tiene la mujer de acuerdo a la legislación de su país". En la última ponencia ideológica del partido conservador sobre el aborto, la que salió del Congreso de hace siete años y que sigue vigente, se estableció que "no debe entenderse como un derecho" sino como un "fracaso". "No voy a cambiar de opinión", dijo Feijóo. En aquel momento, desde la dirección nacional del PP aseguraron que el líder de la oposición tenía intención de renovar los estatutos del partido.

Algo similar sucede con la gestación subrogada, recogida en la última ponencia política del PP de forma ambigua. Los populares reconocen que es "una realidad sobre la cual existen opiniones y posiciones diversas" para la que se necesita "un debate en profundidad, serio y sereno". En torno a esto se alineó el PP en 2017, pero Feijóo dio un giro el año pasado, arrastrado por el debate público sobre la gestación subrogada que causó un mediático caso en España.

"Coste innecesario"

En marzo de 2023, Feijóo se mostró partidario de regular en España los vientres de alquiler siempre y cuando "no haya ningún tipo de pago". Otro debate pendiente en el PP que el líder gallego no parece tener prisa por abordar. La llegada y el impacto de la Inteligencia Artificial o las redes sociales, principalmente en los menores de edad, son otros asuntos que algunas fuentes del PP creen que merecerían un debate ideológico de fondo.

Pero los congresos siempre entrañan riesgos porque "sacuden" al partido —más aún en una formación como el PP, que intenta aglutinar un espacio ideológico amplio y sin posibilidad de consenso en algunos asuntos—. "Es innecesario asumir ese coste ahora", apuntan desde la formación conservadora.