Feijóo reconoce diferencias con sus barones sobre la financiación autonómica

La financiación autonómica marca el inicio del curso político y el presidente del Partido Popular y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, marca con firmeza la postura de la dirección nacional del partido, pero no de sus presidentes autonómicos. En una entrevista en el programa Más de Uno (Onda Cero), Feijóo ha asegurado que está en contra de la condonación de la deuda a cualquier territorio, pero no ha garantizado que los barones del PP la rechacen llegado el caso —el ministerio de Hacienda pretende condonar parcialmente la deuda de todas las comunidades—.

Preguntado por si los presidentes populares dirían no a esa propuesta del Gobierno, Feijóo respondió atacando a Sánchez: "Esto no es una secta, yo no soy un caudillo. Aquí el único caudillo es el señor Sánchez: caudillo de su partido".



Además, el líder del PP asumió que no todos los dirigentes de su partido piensan lo mismo sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, señalando que lo importante es el acuerdo al que lleguen entre todos. Precisamente este viernes, Feijóo se reunirá con ellos en Madrid para abordar este asunto y poder llegar a una propuesta común pese a las diferencias internas.

El presidente popular también se ha comprometido a deshacer el acuerdo para una financiación singular para Catalunya pactado entre el Gobierno y ERC en el marco de la investidura de Salvador Illa. Según Feijóo, lo que tiene Catalunya es "algún gasto singular". "Es la comunidad que mejor paga a sus políticos", que tiene más administraciones "paralelas", y que "gasta más en embajadas y gasto exterior" de España, enumeró.

Enredado en la postura sobre migración

El otro gran asunto que centró el debate político antes de las vacaciones de verano y que sigue en él es la migración. Feijóo ha defendido que España necesita "inmigración regular" porque representa "mano de obra" para sectores como la hostelería, la construcción, la pesca o la agricultura. El mismo argumento que dio el presidente del Gobierno hace días y por el que el PP le acusó de generar "un efecto llamada".



Enredado en esta contradicción, el líder popular ha asegurado este lunes que, según él, tiene "más posibilidades" de quedarse una persona migrante que "acredita que tiene interés y ha tenido interés en un puesto de trabajo y no ha delinquido". Del mismo modo que una persona migrante que ha delinquido debe ser "retornada".