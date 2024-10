Feijóo carga contra el Gobierno por la "actitud despreciable" de seguir adelante con el pleno para el decreto de RTVE

El Congreso quería evitar la bronca política este miércoles, pero ha sido imposible. El Partido Popular no acepta la decisión de la presidencia de la Cámara de suspender la sesión de control al Gobierno, pero mantener el pleno para la convalidación del decreto de RTVE, que se ha empezado a debatir alrededor de las once de la mañana.

"Esta actitud es despreciable. No son del todo conscientes de la gravedad de la decisión que han adoptado", ha asegurado Alberto Núñez Feijóo. El líder de la oposición ha cargado con dureza contra el Gobierno: "He visto muchas cosas en política, he presenciado muchos momentos de bajeza moral, pero creo que ninguno como esto", dijo en una declaración sin preguntas desde el Congreso de los Diputados. Feijóo acusó al Gobierno de tener "respeto selectivo por las víctimas".

Así, los diputados del PP no participarán en el pleno sobre el decreto de RTVE. Tampoco los de Vox. "No podemos enfrentarnos a la hipocresía de suspender el pleno ordinario y automáticamente, sin ningún tipo de excusa, convocar un pleno extraordinario con un único punto del orden del día", dijo el líder de la oposición.

El portavoz del PSOE, Patxi López, ha defendido que los parlamentarios deben seguir "trabajando" con normalidad y que el objetivo de suspender la sesión de control ha sido liberar a los ministros para que puedan trabajar en la gestión de la catástrofe provocada por la DANA y evitar la imagen de crispación política que acostumbran a dejar los plenos de control al Gobierno.

El PP ha anunciado que Feijóo viajará esta tarde a Letur, uno de los pueblos más afectados por la DANA en Castilla-La Mancha, en compañía de Emiliano García Page.