Feijóo carga contra el Gobierno por el "encubrimiento" a Errejón

El presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado el "encubrimiento" de Íñigo Errejón y ha cargado contra el Gobierno en su conjunto: "(Las mujeres víctimas) ya vieron como sus agresores eran excarcelados por la ley del sí es sí y ahora vuelven a sufrir no solo los hechos sino su encubrimiento, es lamentable que el Gobierno de España solo pueda ofrecerles su hipocresía", ha dicho Feijóo levantando los aplausos del Comité Ejecutivo Nacional del PP, reunido este lunes en Madrid.

Un encuentro con ausencias importantes como la de Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de Andalucía, Alfonso Rueda, presidente de Galicia, Carlos Mazón, del País Valencià, Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, o Isabel Díaz Ayuso.

La intervención de Feijóo ha estado llena de referencias la "hipocresía" de la coalición, en la que, dijo, "se van a cocer" el PSOE y Sumar. Según el líder del PP, el Gobierno "no da más de sí" y "no se puede hablar de un Gobierno porque no lo hay". "La hipocresía les delata, no sirven para nada a los españoles", remachó Feijóo.



El jefe de los populares también ha aprovechó su discurso para referirse a la fotografía de Víctor de Aldama — uno de los cabecillas de la trama corrupta del 'caso Koldo'— con Pedro Sánchez en la puerta de los camerinos durante un acto del PSOE publicada este fin de semana por el diario El Mundo. Según Feijóo, el presidente del Gobierno es "incapaz" de explicar "si estuvo el señor Aldama no solo con él, sino con su mujer". "¿O es que tampoco el señor Sánchez tampoco conoce a su mujer?", sentenció.

Así, el líder de la oposición se encomienda a "los escándalos" contra el Gobierno mientras en las filas del PP se lanzan también contra el Ejecutivo. Pocos minutos después de la intervención de Feijóo, y todavía dentro del CEN, la vicesecretaria del PP Ester Muñoz exigía a través de sus redes sociales el cese de Mónica García y añadía: "Salvo que haya un pacto de encubrimiento en la coalición del Gobierno".

O dimiten o las cesan.

No hay alternativa.



Salvo que haya un pacto de encubrimiento en la coalición del Gobierno. https://t.co/yOnDVloIB3 — ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) October 28, 2024

Feijóo no ha querido ir tan lejos, pero en el PP resaltan el "daño" que las denuncias de agresión sexual contra el exportavoz de Sumar en el Congreso pueden hacer a la izquierda.

"Cuando un partido político hace de su principal causa el feminismo y luego nos enteramos de que el portavoz de ese partido ha hecho todo lo contrario no solamente es un grado superlativo de hipocresía, es que esto no se arregla con cuatro cursillos que quieran dar ahora a los cargos de Sumar", aseguró el presidente de Aragón, Jorge Azcón, a su entrada a la reunión del partido.



En un sentido parecido lo hizo Fernando López Miras, presidente de Murcia, para quien "todo indica es que el Gobierno de España estaba ocultando y amparando casos de acoso sexual".



Cerrar heridas

Además, Feijóo ha querido zanjar la polémica interna de las últimas semanas surgida a raíz del plantón de Isabel Díaz Ayuso a Sánchez. "Las comunidades s gobernadas por nuestro partido tienen más sentido de Estado, una a una le dan mil vueltas en sentido de Estado al Gobierno. Estamos todas a una, que es España. Que dejen de intentar dividir porque solo están consiguiendo que desde las comunidades gobernadas por ellos mismos les detesten", dijo el presidente del PP ante los suyos.