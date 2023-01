Feijóo da plantón a la jueza en la vista por el congreso del PP de Salamanca por darse un paseo por Fitur

La titular del Juzgado de Primera Instancia 5 de Salamanca ha afeado este viernes al PP que el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, pese a estar citado personalmente, no haya comparecido para declarar. La vista versaba sobre la demanda de un grupo de afiliados que piden que se convoque el congreso del PP de Salamanca tras casi dos años de retraso y en ella se dirimía si se debería imponer al PP como medida cautelar su convocatoria antes de las elecciones municipales.

En concreto, la jueza ha insistido hasta en dos ocasiones a la representación legal del partido que el PP y Núñez Feijóo han decidido "de manera unilateral que no es pertinente que haya acudido a este Juzgado", pese a que "era él el que estaba citado". Y es que en el momento en el que se celebraba la vista Feijóo se encontraba de visita a la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en Madrid, donde ha coincidido con el presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, entre otros dirigentes de su partido.

Por su parte, el abogado del PP ha asegurado actuar "de buena fe" por un criterio de "utilidad" de la declaración, el letrado demandante ha pedido que "se tenga como cierta" la pregunta que se le iba a formular a Feijóo y que se le impongan "sanciones oportunas". La pregunta, recogida por Efe, era: "Si como miembro del comité ejecutivo del PP, que es desde 2005, ha participado de la adopción de algún acuerdo por el que se demora la convocatoria del congreso provincial de Salamanca".



La jueza: "Si el señor Feijóo no se ha personado, es porque no lo ha estimado conveniente"

Los dos abogados de los servicios jurídicos del PP personados en el juzgado han justificado la ausencia de Feijóo con el argumento de que el actual líder del partido "no era presidente en el momento que se produjeron los hechos analizados y referidos a un congreso provincial del año 2017"; mientras que el fiscal, además, ha justificado la ausencia de Feijóo en términos jurídicos y por la forma de redactar la "cédula de emplazamiento".



Así, la jueza ha asegurado que "si el señor Feijóo no se ha personado esta mañana, es porque no lo ha estimado conveniente, porque el que estaba citado era él, no el señor que está en frente de mí; es el PP el que entiende que no tiene que atender a la citación de este juzgado", ha señalado. "Es el PP el que decide que es que no tiene nada que aportar. Entonces, la persona que estaba citada, el señor Feijóo, que hubiera venido y me hubiera dicho no sé nada de este asunto, no puedo informarle de nada", ha agregado la jueza.