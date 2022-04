Feijóo, elegido nuevo presidente del PP en un congreso sin oposición

Alberto Núñez Feijóo ha sido elegido este sábado nuevo presidente del PP con el 98,35 % de los votos. Feijóo, único candidato a la elección, se hace así con las riendas del partido en sustitución de Pablo Casado, que fue defenestrado en público por sus compañeros de filas tras su enfrentamiento con Ayuso.

El presidente de la Xunta dejó claro en su primera intervención como líder de la oposición que el PP ha cambiado rápido de presidente pero no de rumbo y emplaza a Sánchez a "cesar a los ministros que hacen oposición desde el Gobierno". "Moderación no es tibieza, diálogo no es sometimiento", avanzó un Alberto Núñez Feijóo que se presenta a sí mismo como un político de centro a pesar de haber permitido la entrada de la extrema derecha en la Junta de Castilla y León.

Feijóo asegura que ser presidente del PP "no es un cargo, es una carga", y eso que los suyos han montado un congreso extraordinario al servicio de su aclamación. El político gallego lleva semanas ejerciendo de líder del PP y era el único candidato a la presidencia. "¿Pero para qué vamos a votar si solo se presenta uno? ¿Es que en un partido democrático no se vota?", justifica Feijóo después de ser elegido presidente sin primarias.

Alberto Núñez Feijóo, que quiere recuperar "el PP de las mayorías" , ha ignorado en la presentación de su proyecto de partido la presencia de Vox que aprieta electoralmente al Partido Popular y a la que ya le han abierto las puertas de un gobierno autonómico. "No nos van a intimidar con presiones, ni descalificaciones, ni propaganda. No van a decir al PP que es lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que pensar y lo que tenemos que decidir en cada momento", defendió.