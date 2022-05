Feijóo evita condenar las declaraciones de García-Gallardo y se limita a calificarlas de "sorprendentes"

"Me permitirá que no haga de comentarista de los comentarios de un vicepresidente". Esta ha sido la respuesta de Alberto Núñez Feijóo al ser preguntado por las declaraciones del vicepresidente del gobierno del PP en Castilla y León, Juan García Gallardo (Vox), en las que le dijo a Noelia Frutos, diputada socialista con discapacidad "le voy a contestar como si fuera una persona como las demás".



Feijóo dijo desconocer el "contenido" y "alcance" de las palabras de Gallardo y, al mismo tiempo, las calificó de "sorprendentes". Es la única reacción del líder del Partido Popular, que evita así condenar las afirmaciones del socio de gobierno de Mañueco. El líder de Vox en Castilla y León también cargó contra la ley del aborto "por triturar niños con discapacidad". En el Partido Popular guardan silencio y se limitan a hablar de ellos mismos.

Alberto Núñez Feijóo hizo esta escueta valoración desde el Senado, donde este miércoles ha jurado su acta como senador autonómico. El líder de los populares compareció ante los medios después de tomar posesión de su escaño y evidenció que la relación con Moncloa se ha resentido y que será difícil alcanzar acuerdos a corto plazo. "Me sorprende que el Gobierno quiera hablar con un partido de mangantes", dijo Feijóo en alusión a una intervención de Sánchez en el Congreso en la que llamó "mangantes" a la bancada popular. "Somos la antítesis del actual sanchismo".

El presidente del Ejecutivo acudirá este jueves al Parlamento para dar explicaciones sobre el espionaje con 'Pegasus'. Dice Núñez Feijóo que contará con el apoyo del PP "si sus explicaciones con convincentes, completas y sinceras", y no si "decide preservar en la falsedad y ocultación de información". El aterrizaje de Feijóo en Madrid creó expectativas sobre la mejora de las relaciones entre el Gobierno y el principal partido de la oposición pero la comunicación está rota en este momento.

Feijóo hará vida en el Senado

Núñez Feijóo ha asegurado que su intención es ejercer la oposición desde el Senado y que buscará espacios en el Congreso. "En el Congreso, por lo que me dicen mis compañeros, está bastante comprometida mi posibilidad de ejercer la oposición", explicó el presidente del PP. "Salvo que haya informaciones adicionales hay limitaciones para ejercer un acta que no poseo", continuó. Algunas informaciones apuntaron la posibilidad de que el equipo jurídico del PP buscase la vía de que Feijóo acudiera al Debate del Estado de la Nación. "Es evidente que yo soy senador, no soy diputado"