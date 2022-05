Feijóo monta en el Senado su cuartel general de oposición a Sánchez

Será este martes, pasadas las cuatro de la tarde y en un pleno extraordinario, cuando el parlamento gallego elija a Alberto Núñez Feijóo como senador por designación autonómica. Es la última pieza del puzzle de su aterrizaje en Génova que le falta por completar a Feijóo, que prometió que en el mes de mayo todos "estarían en su sitio". Con el aval del parlamento, el presidente del PP ya podrá recoger su acta de senador y, si nada cambia sus planes, lo hará al día siguiente, el miércoles 25 de mayo.

Ese escaño en la Cámara Alta era la única opción de Feijóo para hacer oposición directa a Pedro Sánchez, aunque solo sea durante siete minutos al mes. El presidente del Gobierno responde a preguntas orales en las dos sesiones de control mensuales que celebra el Senado, y en una de ellas el jefe del Ejecutivo contesta a tres senadores. Hasta ahora confrontaba con el portavoz popular, Javier Maroto, pero Feijóo tomará el relevo.

Este martes toca sesión de control al Ejecutivo en el Senado pero Feijóo no llegará a tiempo. Para el primer 'duelo' entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo habrá que esperar al próximo 7 de junio.

El líder popular asumirá la presidencia del grupo en el Senado, y también en el Congreso, aunque esta segunda será más simbólica que fáctica. Desde Génova aseguran que Feijóo focalizará su vida parlamentaria en la Cámara Alta y no buscará espacios que no le corresponden, en alusión a su presencia en el Congreso. Como senador y presidente del grupo parlamentario popular tiene la capacidad de asistir y ocupar un asiento, aunque, al no ser diputado, no podrá intervenir en las sesiones de control.

"No vamos a retorcer el reglamento", dicen desde el entorno de Feijóo. Durante semanas se había barajado la posibilidad de que el presidente de los populares buscara la forma de tener más presencia en la Cámara Baja, incluso de poder intervenir en el Debate del Estado de la Nación que se celebrará en el mes de julio, después de la cumbre de la OTAN. Pero, después de 52 días, Feijóo se asentará en el Senado. "Para nosotros no es imprescindible estar en el Debate de la Nación", dicen en Génova.

Ante su llegada inminente, los populares ya trabajan para habilitar un despacho en el que Feijóo pueda instalar su cuartel general de oposición a Pedro Sánchez. Como presidente del grupo podría usar también el despacho del Congreso, pero el líder de los populares se acomodará en el Senado. Es allí donde tiene previsto agendar reuniones de carácter más institucional y a donde "irá más". Además, el gallego tiene la intención de asistir a muchos de los debates que se den en el Pleno de la Cámara Alta. Por una cuestión de "respeto institucional", aseguran fuentes populares.

Lo cierto es que Feijóo ha jugado con las sillas del Senado para hacer oposición al presidente del Gobierno, en su caso, y para no dejar a su mano derecha, Miguel Tellado, fuera de las instituciones. En el viaje que ha hecho Núñez Feijóo de la Xunta de Galicia al Senado le ha acompañado Tellado, que también será nombrado senador por designación autonómica este martes. Juan Serrano y Elena Muñoz tuvieron que dimitir para dejar paso a Feijóo y Tellado.

Reunión con los grupos

Feijóo senador, Díaz Ayuso presidenta del PP de Madrid y Alfonso Rueda presidente de la Xunta de Galicia y del partido. Durante el fin de semana terminaron de cerrarse todos los cabos sueltos que quedaban en el Partido Popular tras su guerra interna y este lunes el Comité Ejecutivo Nacional se reunió en Génova para completar el organigrama del nuevo PP. Con esto, Feijóo empieza a rodar y se reunirá el viernes con los grupos, tanto del Congreso como del Senado.

Si bien es cierto que ha apostado por el continuismo al mantener a los tres portavoces designados por Pablo Casado-Cuca Gamarra en el Congreso, Javier Maroto en el Senado y Dolors Montserrat en el Parlamento Europeo- Feijóo ha colocado a gente de su confianza en segunda línea para mover los hilos del partido.

Es el caso de Álvaro Pérez, que se encargará de la dirección y coordinación de los grupos parlamentarios del PP, un puesto nueva creación que no depende de ninguna vicesecretaría. Abogado de profesión, ha formado parte del círculo íntimo de Feijóo desde que llevara la coordinación del grupo parlamentario del PP en la oposición entre el 2005 y el 2009. Es uno de sus principales asesores y fue su jefe de gabinete desde su llegada a la Xunta hasta el año pasado, cuando fue ascendido a secretario xeral de la Presidencia. Ahora se encargará de que nada ni nadie desentone en Congreso, Senado y Parlamento Europeo.