Feijóo evita reconocer a las víctimas del franquismo y se refiere a "las personas que se han muerto de los dos bandos"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reconoce que la memoria democrática no forma parte de sus "prioridades", insiste en la derogación de la ley de Memoria y evita reconocer a las víctimas del franquismo refiriéndose a "las personas que han sido…, que se han muerto en la guerra (civil) de los bandos" con las que dice ser "absolutamente respetuoso".



"Yo no voy a vivir del franquismo los próximos años porque España no vive de lo que ha pasado hace 80 años", ha defendido Feijóo este viernes en una entrevista en el programa 'Más de Uno' de Onda Cero. Además, el presidente del PP no ha aclarado el futuro del Valle de Cuelgamuros si gobierna a partir del 23 de julio.

Preguntado por si en sus planes para derogar la ley de memoria democrática entra revertir el cambio de nombre del Valle de los Caídos, ahora Valle de Cuelgamuros, el presidente del PP ha dado un silencio como respuesta.

Cesará a la dirección de Correos

También ha señalado de nuevo a Correos. Según Feijóo, la dirección de la empresa pública que él mismo dirigió "no han estado a la altura de las circunstancias", ni ahora ni "en toda la legislatura". "Es incompetente y si dependiese de mí estaría cesada", ha remachado el candidato del PP a La Moncloa y favorito en todas las encuestas.

Además, ha calificado de "bulo" la información publicada por El Diario.es en la que se expone la amistad entre el presidente del PP y uno de los sindicalistas de Correos, Regino Martín, que acusa al Gobierno de dificultar el voto por correo.