Feijóo pide a Sánchez que rompa la coalición y se defiende de las acusaciones de presionar al Poder Judicial

Núñez Feijóo le ha pedido a Sánchez que "rompa con sus alianzas", "cese a los ministros que no ha nombrado y a los que no están a la altura" y "busque apoyos en el partido de la alternativa". "No seremos socios parlamentarios permanentes, pero siempre seremos aliados de nuestro país", afirmó el líder del PP durante su intervención.



Feijóo se subió a la tribuna del Senado para enmendar la política energética de Sánchez y atacar al Gobierno. "Ya sabemos que con Podemos se puede dormir tranquilamente pero, ¿con Bildu también? (...) ¿No hay nadie con autoridad para mandar parar los continuos líos de su Gobierno?", le espetó. El presidente de los populares evidenció este martes que en Génova ya se han colocado en clave electoral señalándole a Sánchez que "si no nos está engañando una vez más queda un año para las próximas elecciones". "En su mando está como afrontarlo", le dijo para criticar que no considere "ninguno" de los pactos del PP.



Según el líder de la oposición, el presidente del Gobierno ha creado un "comité de campaña" y solo actúa en función de sus "urgencias demoscópicas". Feijóo se refirió también al acto organizado este lunes por Sánchez en la Moncloa con 50 ciudadanos de la sociedad civil y le acusó de no atreverse a "hablar con los ciudadanos sin un casting previo". "Usted nunca estará dispuesto a desgastarse, yo sí estoy dispuesto a desgastarme", aseguró.

"Miseria energética"

A pesar de que el cara terminase en un cruce de acusaciones entre los dos lideres políticos, lo que se debatía era la crisis energética y sus consecuencias. Sánchez centró la primera hora y cuarto de intervención en exponer los logros del Gobierno y en hacer un único anuncio del que rápidamente sacaron pecho en el PP. El Ejecutivo aprobará incluir las instalaciones de cogeneración de las industrias con gran consumo de gas en el mecanismo ibérico, una medida que ya ha tomado Portugal y que los populares también propusieron.

En este sentido, el líder de la oposición presentó en la Cámara Alta el documento que contiene el plan energético del PP que quieren que el Gobierno copie. "Esta es la propuesta de la oposición para España y que usted aún no ha presentado", anunció. Este medio ha solicitado el documento a su equipo, que asegura que será facilitado en los próximas días. El presidente del PP sostiene que ha sido diseñado bajo una premisa: "impulsar el ahorro" pero sin "imposiciones".

Si sigue sus premisas, aseguró Feijóo, tendrá el apoyo de los grupos parlamentarios en el Congreso y en el Senado. Deflactar el IRPF, alargar la vida de las nucleares y promover la energía térmica son algunas de las propuestas que ya ha avanzado el líder del PP.

Presiones al CGPJ y complicidad con las grandes empresas

Sánchez acusó a Feijóo de "instigar" al Consejo General del Poder Judicial a "no cumplir con la legalidad", en relación a los nombramientos del TC que rechazan los populares. El líder del PP se defendió calificando de "lamentable" que el presidente del Gobierno diga que los jueces "se están dejan presionar por un partido".



También salió el paso de las referencias de Sánchez a su cercanía con los poderes económicos y empresariales. "Decir que a mí me han puesto las empresas es un insulto a las democracia y a todos los militantes y simpatizantes del PP", aseguró Feijóo.