Feijóo: "La podemización de Sánchez ha sido total"

Alberto Núñez Feijóo ha reaccionado. "De las notas que he tomado ayer la podemización del señor presidente ha sido completa", asegura el líder del PP, que cree que Sánchez "le ha comprado todas las propuestas" a Unidas Podemos y "además le han salido baratas". Sobre el fondo de las medidas, Feijóo cree que son "populistas" y critica que no se conozca su alcance con exactitud.

¿Le parece bien al PP la bonificación al transporte ferroviario anunciada por Sánchez? "Vamos a conocer en qué consiste", se ha limitado a decir Feijóo. ¿Y el impuesto a la banca y las eléctricas? "Un anuncio bastante populista porque no conocemos con exactitud quien va a pagar esos impuestos", aseguró. El jefe de la oposición se mostró preocupado porque "los inversores siempre penalizan el populismo".

Para el PP, que este lunes forzó un minuto de silencio por Miguel Ángel Blanco en el Congreso y llegó al debate del estado de la nación con lazos azules en sus solapas, todo es una cuestión de relato. "El Gobierno, más que hablar de nuevos impuestos, se ha construido un relato. El relato es: si la política energética no funciona tenemos un problema que son las empresas energéticas", asegura Feijóo.

Sánchez "tenía dos opciones", explicó el líder del PP, "parecerse a Pablo Iglesias fundador del PSOE o parecerse a Pablo Iglesias fundador de Podemos". "Ha elegido la segunda", zanjó. E insisten: "La política territorial la decide ERC, la histórica, Bildu, y la económica, Podemos".

Sobre su papel de espectador Núñez Feijóo ha dicho que "sabía cual era mi condición y hay que asumir la condición de cada uno en cada momento". Al no ser diputado no pudo tomar la palabra y tampoco quiso hacer declaraciones para no "ensombrecer a Cuca Gamarra", explicaron desde su equipo.