Feijóo se prepara para resistir las presiones de una parte de la derecha que le pide dar sus votos a Sánchez

Tan rápido como concluyó la primera votación de la investidura de Alberto Núñez Feijóo el pasado miércoles y se constató su fracaso el foco político se movió y alumbró a Pedro Sánchez, el único con posibilidades reales de conformar Gobierno. La pelota está en el tejado de la coalición, que a su vez está en manos del independentismo catalán, desde el mismo 23 de julio. Así, la conversación ya ha girado y la derecha ha puesto encima de la mesa la posibilidad de que Feijóo le ofrezca sus votos a Sánchez para que elija entre el PP o una posible amnistía.



Algunas voces de su órbita ideológica le piden en las últimas horas que sea algo más que un espectador del posible pacto con los independentistas, pero el líder popular se prepara para resistir las presiones esta vez. Este viernes, desde la tribuna, en la que era su última oportunidad de dirigirse a la Cámara en su investidura, fue tajante: "No vamos a admitir el cinismo de que nos pidan luego ustedes, a nosotros, lo que ustedes se niegan a hacer ahora con el partido más votado de los españoles (...) Señorías, si es su voluntad seguir adelante en esta degradación moral y política, será su responsabilidad hoy, pero solo la suya".



En el PSOE, con su propia negociación avanzada y el PP derrotado en el Parlamento, no plantean pedir el apoyo de los de Feijóo.

Son otros quienes han puesto esto sobre la mesa. Minutos antes de esa intervención, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, le empujaba a hacer lo contrario: "Si yo fuera Feijóo le ofrecería a Sánchez los votos del PP que sean necesarios, creo que son 17, a Pedro Sánchez con tal de que no gobierne con comunistas ni con independentistas ni con filoterroristas". "Ojalá lo haga", decía.



Génova resta importancia a Aguirre

Fuentes de la dirección nacional del PP restan toda importancia y capacidad de influencia a las "opiniones y consejos" de Aguirre, y frenan en seco toda posibilidad de abrir siquiera un debate al respecto. Feijóo solo ve dos posibilidades: o un "gobierno de la mentira", dijo, o una repetición electoral.



En realidad, el escenario deseado ahora por la cúpula popular es el de una legislatura de Sánchez corta, según sus pronósticos, que creen que le desgastará.

Pero Aguirre no ha sido la única en poner a Génova en este brete. La polémica la abrió solo un día antes el diputado por Barcelona Nacho Martín Blanco, ex de Ciudadanos, que no rechazó de pleno este escenario: "A partir de la semana que viene, si finalmente Feijóo no consigue los apoyos necesarios, ya hablaremos de ello". Sus declaraciones removieron las aguas del partido a pocas horas de su última escenificación en la investidura fallida de Feijóo.

No gustaron en la dirección nacional, que salió rápido a cerrar esa puerta que el diputado catalán había entreabierto. Todas las fuentes de Génova consultadas por Público coinciden en que es "imposible" que Feijóo camine en esa dirección y que están preparados, aseguran, para recibir presiones "de todo tipo". Lo cierto es que en el último año y medio el presidente del PP se ha mostrado poco resistente a ellas.

En los medios de comunicación referencia de la derecha también han comenzado a aparecer opinadores que apuntan en esta dirección. "Porque lo dice quienes parecen el 'ala dura', que si no...", apunta un destacado dirigente popular.