Feijóo, en su primer mitin de campaña: "Todos los que votan igual que Sánchez son Sánchez"

Alberto Núñez Feijóo ha empezado su propia carrera electoral contra Pedro Sánchez. Por eso aunque llegó este viernes a Toledo para pedir el voto para el candidato del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, su discurso ha sido en absoluta clave nacional. "Todos los que votan igual que Sánchez son Sánchez y, por lo tanto, merecen la misma derrota que Sánchez", dijo para convencer a los varios centenares de castellano manchegos que le escuchaban.

Feijóo pretende colocar al PSOE contra Pedro Sánchez y ha usado la polémica por las listas de EH Bildu —la formación abertzale ha incluido en sus candidaturas a 44 condenados por pertenencia y colaboración con ETA— para cargar contra los pactos de la coalición. "No he visto a ninguno levantar la mano en el comité del PSOE y decir esto no lo voy a aceptar", afirmó el líder del PP. Núñez Feijóo exprimió al máximo el discurso entorno a EH Bildu y ETA en Toledo, consciente de que es un asunto que moviliza a los suyos.



"Si la gente con sentido de estado ya no cabe en el partido de Sánchez, cabe en el PP", aseguró también Feijóo. Sin mencionar a ningún barón socialista, ni siquiera a Emiliano García-Page —presidente de Castilla-La Mancha—, el líder popular les pidió a todos que dejasen "solo" a Sánchez en su pacto con EH Bildu.

"Estas elecciones van a servir para clarificar donde está cada uno", dijo. El líder de la oposición ha dejado negro sobre blanco en el primer mitin de campaña que su intención es convertir las elecciones autonómicas y municipales en una primera vuelta de las generales. "¿De verdad que no vamos a decir nada? ¿De verdad que esto es normal en Castilla-La Mancha?".

El presidente del PP ha evitado esta vez hablar de victorias y gobiernos, después de que sus palabras en el mitin en el País Valencià descolocasen al partido. "No vamos a gobernar perdiendo. Nosotros sólo vamos a gobernar ganando", se comprometió Feijóo este jueves. Solo un día después el líder popular evitó pisar este charco, consciente de que Paco Núñez podría intentar gobernar con Vox aun siendo el PP la segunda fuerza. Según el macroestudio que el CIS publicó este jueves, Emiliano García Page podría mantener la mayoría absoluta e Castilla-La Mancha.