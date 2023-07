Feijóo promete ahora impedir por ley que se celebren elecciones en julio y agosto

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, promete una modificación de la ley electoral "para que no se puedan convocar elecciones generales en España en los meses de julio y agosto" si gobierna. "Eso no es razonable", aseguró el líder conservador, que colocó las últimas elecciones a la Xunta de Galicia un 12 de julio.

Feijóo intenta recuperar el control de la campaña en su recta final tras una semana difícil y, en uno de sus últimos mítines, en Valencia, ha anunciado que cambiará la ley para prohibir una convocatoria electoral como la del 23J "salvo en casos de extraordinaria urgencia o necesidad".



Según el presidente popular, "miles y miles de trabajadores no han podido tener vacaciones" o han tenido que "interrumpirlas" porque, dice Feijóo, sin nombrar a Sánchez pero refiriéndose a él, "lo que le interesaba" al presidente del Gobierno era "una campaña plana" en la que "no se pudieran celebrar mítines".



Insiste también Feijóo en sembrar dudas sobre el sistema de voto por correo acusando al Gobierno de pretender que "hubiese personas que no pudiesen votar simplemente porque no están en sus domicilios". Por ley Correos tiene que hacer dos intentos de entrega del voto en el domicilio indicado y, en caso de no ser entregado, se deberá recoger la papeleta en las oficinas.

La empresa pública, en la diana del PP desde la semana pasada, ha pedido a la Junta Electoral Central que prolongue hasta las 14.00 horas del viernes el plazo para depositar en las oficinas postales el voto por correo. Según los datos de Correos, el 91% de los 2.622.808 electores que han solicitado votar por correo ya lo han hecho.