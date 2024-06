Feijóo salva los muebles en el partido contra Sánchez

Los nervios se habían instalado entre las filas del Partido Popular durante la recta final de la campaña y por eso los dos escaños que le han sacado al PSOE este domingo han desatado la euforia. Alberto Núñez Feijóo ha salvado los muebles en su plebiscito contra Pedro Sánchez, pero no ha conseguido hundir a los socialistas, que solo se han dejado un asiento en la Eurocámara desde las últimas elecciones europeas de 2019. El PP ha subido nueve, de los que ocho serían de un Ciudadanos que se ha quedado fuera del Parlamento Europeo este 9 de junio, sellando su defunción política.

El PP ha obtenido 4 puntos porcentuales más de voto, algo más de lo mínimo exigible por sus barones, que han visto como, una vez más, la campaña se ha ido complicando en los últimos días. El partido llegó al domingo conteniendo el aliento y el alivio se ha sentido sobre todo en Génova, donde habían planteado estos comicios como un "ahora o nunca" contra Sánchez.

Así, Feijóo ha exprimido esos cuatro puntos de ventaja con el PSOE como un éxito casi histórico dentro de su partido y se ha reivindicado como líder. Rodeado de afiliados del PP en una celebración improvisada en el hall de la sede de la calle Génova, Feijóo ha asegurado que se trata de un resultado "excelente" y "contundente". "El triunfo que estábamos esperando", subrayó antes de apuntar que "siempre que el PP ganó unas elecciones europeas ganó las siguientes generales". "No solo vamos a ganar las próximas elecciones generales, sino que vamos a ganar", remachó.

"Los plebiscitos son elecciones de sí o no. Hoy ha habido un sí a Feijóo y un no a Sánchez", ha defendido también Cuca Gamarra, secretaria general del PP, en una valoración ante los medios de comunicación previa a las declaraciones de Feijóo. Para Gamarra, "la censura de los españoles a Sánchez ha quedado constatada" en las urnas y "no tiene ningún precedente", pero lo cierto es que no se han lanzado a pedir elecciones anticipadas con la claridad de las semanas anteriores.

A pesar de la victoria de este domingo, en el PP existe cierta preocupación ante la resiliencia de Sánchez, a quien no consiguen reducir electoralmente como quisieran.

Un bloque con Vox, ¿y Alvise?

Por eso los populares se han centrado en construir un relato que dé más fuerza a su victoria. Entre las claves que destacan internamente en el PP, está que la distancia con el PSOE fue de 1,4 puntos porcentuales en las generales y que este domingo han conseguido triplicar; que el bloque de la investidura cae; y que "nunca en la historia el centro derecha había tenido un porcentaje de voto tan alto". En Génova oficializan su alianza con Vox en ese bloque y no aclaran donde colocan los votos de Se Acabó La Fiesta, la agrupación de Luis Alvise Pérez.

Según Gamarra, en estas elecciones europeas los españoles "han dicho no también a una amnistía injusta inmoral e inconstitucional". Los partidos que han votado a favor de la ley de amnistía en el Congreso han obtenido el 47,18% del voto y solo con Alvise y Ciudadanos en su fórmula ganaría el bloque 'antiaministía'.

La noche ha terminado para Feijóo con gritos de "Oa, oa, oa, Feijóo a la Moncloa" y la clara intención de seguir con la presión al máximo sobre el Gobierno de coalición. En cuanto al auge de la extrema derecha en Europa, silencio en Génova. Confían en que el pacto entre conservadores y socialdemócratas pueda reeditarse.