Feijóo suaviza la presión a Mazón por el miedo a que la crisis salpique a todo el PP

Génova no quiere ser un factor desequilibrador para Carlos Mazón, dicen ahora fuentes de la dirección nacional del PP. Los de Alberto Núñez Feijóo se han dado cuenta de que la presión que ejercieron en los primeros días exigiendo al Gobierno que le quitase el mando al president de la Generalitat y generando un silencio atronador sobre su gestión no hacía más que señalar a todo el PP e intentan disimular el malestar con el barón valenciano.

Así, la dirección popular echa balones fuera y ha señalado la comparecencia de Mazón el jueves en el Consell como "un acontecimiento político importante", según el portavoz del partido, Borja Sémper, a partir del cuál se empezará a hablar de la asunción de responsabilidades políticas por la catástrofe de la DANA que ha dejado más de 200 muertos en la provincia de València.

Aunque la dimisión de Mazón no parece una posibilidad en este momento —el president no tiene intención de dejar el cargo y la situación crítica de las zonas afectadas por la riada hacen que la presión sobre él no sea ahora mismo tan fuerte—, la cúpula de Feijóo deja esa decisión, y otras que afecten al Govern, en sus manos. Fuentes del PP trasladan que son responsabilidades autonómicas y que no es el momento de centrar ahí el debate. "Ya habrá tiempo, en su caso, para hacer todo tipo de análisis", dijo Sémper este lunes durante la habitual rueda de prensa posterior a la reunión del comité de dirección del PP.

Mazón ha asegurado este lunes que está "trabajando para adecuar la estructura del Gobierno de la Generalitat Valenciana a las labores de reconstrucción" y se espera que el jueves haga movimientos de calado. La consellera de Interior y Justicia y responsable del área de emergencias, Salomé Pradas, y Nuria Montes, consellera de Turismo, están cuestionadas.

En este sentido, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha sido el primero en señalar al entorno de Mazón: "Es fundamental tener un equipo experimentado capaz de enfrentarse a esta gestión", dijo este lunes. La DANA trajo al ayuntamiento de Madrid el recuerdo de Filomena, un temporal que también puso en jaque a Almeida.

Según ha contado el periódico autonómico Levante-EMV, Mazón estaría meditando nombrar un conseller "para la reconstrucción". El president gana tiempo y busca evitar que el Gobierno central se adjudique la reconstrucción de las zonas afectadas.

La reconstrucción, la única tabla de salvación

Después de la calamitosa actuación del martes 29 de octubre y de la indignación social por la falta de recursos en los días inmediatamente posteriores a la DANA, devolver la normalidad y la dignidad a los pueblos arrasados será fundamental para recuperar la confianza perdida. Pedro Sánchez se ha puesto al frente de esta tarea y el PP no quiere que Mazón le deje vía libre.

En la última semana el Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros dos reales decretos con ayudas para los afectados por la DANA. El PP no quiere enredarse en guerras internas mientras Sánchez ejecuta.

Génova no se atreve a respaldarlo públicamente

Aunque el problema para los conservadores ya existe. Hasta en tres ocasiones le preguntaron los periodistas a Sémper por la gestión de Mazón y el respaldo que el president ha asegurado sentir de su partido. El portavoz nacional de los populares evitó responder y mostrar apoyo público, igual que han hecho Feijóo y los presidentes autonómicos desde que se desató la crisis de la DANA. Como ha contado este medio, en las filas populares se critica el papel del president en la gestión de la catástrofe y le ven en un callejón sin salida como líder político.

Con todo, de manera oficial y para no convertir los problemas internos del PP en noticia y "arma electoral", el entorno de Feijóo quiere trasladar que hay un apoyo "total" a Mazón. Solo así los populares pueden sostener su estrategia contra el Gobierno.

Así, en Génova restan importancia a la comida con una periodista que el president mantuvo la tarde del martes 29 de octubre

Un último ‘golpe’ contra Teresa Ribera

Con todo, los populares están sumidos en una estrategia de contradicciones y bandazos. Feijóo se ha enmendado a sí mismo una semana después de buscar la bronca política en València y ha prometido "unidad" al Gobierno, pero el PP ha estado maniobrando en Bruselas para tumbar el nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea usando la DANA.

El PP señala en todas las direcciones: Sánchez, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y, sobre todo, ibera. La actual ministra de Transición Ecológica es el objetivo principal de los de Feijóo porque es a la que más "daño" pueden hacer en el corto plazo.

Ribera se examina este martes en la Eurocámara para el cargo de vicepresidenta de Competencia y Transición Justa y Limpia y los de Feijóo intentan convencer al PP Europeo para que no apoyen a la española, propuesta por Úrsula Von der Leyen.

"Somos plenamente conscientes de que hay quien quiere usar esta crisis para hacer avanzar algún tipo de proyecto político", criticó Sémper este lunes. "No vamos a practicar el acoso y derribo contra nuestros adversarios", prometió mientras amplificaba la ofensiva de su partido contra Ribera, que puede alcanzar unas cuotas de poder e influencia en la Comisión que nunca antes ha tenido una española.