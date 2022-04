Feijóo tiende puentes con los sindicatos tras la era Casado, pero éstos le trasladan su rechazo a la bajada de impuestos

Alberto Núñez Feijóo trata de reconstruir las relaciones del Partido Popular con los agentes sociales, sobre todo con los sindicatos. El nuevo presidente del PP ha mantenido este martes una ronda de contactos con los principales representantes de la patronal y de los trabajadores en la sede de Génova. Por la mañana fue el turno de Gerardo Cueva y Antonio Garamendi, presidentes de CEPYME y de la CEOE respectivamente, y por la tarde despachó con los líderes sindicales Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT). Al término de las reuniones ambos han manifestado su rotundo rechazo a la rebaja fiscal que propone el PP.

"Lo importante es recuperar el diálogo, que se convierta en la normalidad y no en la excepción", valoró el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, tras la jornada de encuentros entre Feijóo y los agentes sociales. El PP busca así enmendar la relación de Casado con patronal y sindicatos, completamente debilitada: "Lo de hoy es un claro gesto de convivencia política", reconoció el consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía y portavoz económico de Génova.

Una predisposición al diálogo, al menos retórica, que fue celebrada por los dos sindicatos mayoritarios. "Esperamos tener una relación normalizada como hemos tenido siempre con el PP", destacó Unai Sordo (CCOO). Pepe Álvarez, secretario general de UGT, señaló que el cambio de liderazgo en el Partido Popular ha marcado el inicio de una nueva etapa con el PP de la que espera "que más allá de las diferencias haya respeto". Y de esas diferencias, con cordialidad, dieron buena cuenta este martes tanto los sindicatos como el PP.

Feijóo no contará con el apoyo de UGT y CCOO para presionar a Pedro Sánchez en la rebaja del IRPF. "Nosotros estamos en contra de una bajada del IRPF temporal y en todos los tramos", dejó claro el representante de UGT. "No estamos a favor en ninguno de los casos". Unai Sordo también le trasladó al líder del PP que CCOO no comparte "ningún escenario de bajada generalizada de impuestos".

Este miércoles Núñez Feijóo entregará al Gobierno y a los agentes sociales el documento con la propuesta económica completa del PP en la que, según Juan Bravo, se detallará el mecanismo que plantea Génova que la rebaja del IRPF sirva como instrumento para mitigar los efectos de la inflación. La de la fiscalidad es la batalla elegida por el todavía presidente de la Xunta de Galicia para hacer oposición al Gobierno y en torno a ella articula su discurso político como líder del PP.

Los sindicatos aprovecharon la cita con Feijóo para reprocharle que el PP no apoyase la reforma laboral, a pesar de contar con el consenso de los agentes sociales, y le pidieron que lo corrigiera. "Le he pedido que apoye la reforma laboral(...)Esta conversación me ha servido para pedirle al PP que me gustaría que formase parte de los grandes consensos sociales que necesita este país", aseguró Pepe Álvarez. Entre ellos también está el acuerdo para revalorizar las pensiones.



Las diferencias fueron menos con la patronal, que sí avala sin rodeos la bajada de impuestos que exige Feijóo. "Compartimos este criterio, pero llevamos diciéndolo hace cuatro años. No es un tema que venga hoy nadie a contárnoslo. Menos tipos significa más bases imponibles", señaló el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

El encuentro con el líder de la CEOE es especialmente significativo en Génova. En pocas semanas Núñez Feijóo ha reconstruido las relaciones entre el PP y la patronal, tradicionalmente muy cercanas pero a las que la era de Pablo Casado pasó factura. La primera ruptura pública en la histórica buena sintonía entre los populares y los empresarios llegó en junio del pasado año de la mano de los indultos a los independentistas presos por el Procés. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, defendió entonces que "si esto (la concesión de los indultos) acaba en que las cosas se normalicen, bienvenido sea". Unas declaraciones que desataron furibundas críticas en la derecha.

Hay que recordar también que el presidente de la CEOE no participó en la Convención Nacional del PP de Pablo Casado celebrada a principios de octubre en Valencia, pese a que se le invitó, alegando "problemas de agenda". Meses antes, en julio, hubo otro desencuentro a cuenta del acuerdo sobre las pensiones que Casado criticó y Garamendi apoyó. Ahora Alberto Núñez Feijóo trata de reconstruir los puentes rotos por su predecesor.