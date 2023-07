Feijóo y Ayuso inflan los ánimos del PP tras una semana difícil y esquivan a Vox

La última semana de campaña del Partido Popular no empezó de la mejor manera con un Alberto Núñez Feijóo acorralado por sus propias mentiras en RTVE. Le siguió la polémica que siempre vuelve: su amistad con el narcotraficante Marcial Dorado. Feijóo resolvió diciendo que no sabía de la relación de Dorado con la droga porque entonces no había Google. Ha sido el actual presidente de la Xunta de Galicia, su sucesor, Alfonso Rueda, quien le ha desmentido: "Conocía las mismas informaciones que conoció todo el mundo", ha dicho este jueves. Frente a esto, Feijóo tira de sensaciones.

"Basta salir a la calle y percibir el ambiente", ha asegurado el presidente del PP en el mitin central de la campaña en Madrid junto a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida. Feijóo, que desde el fin de semana ha ido rebajando las expectativas sobre su resultado el 23J, dice sentir lo mismo que sus cuatro mayorías absolutas en Galicia, o el año pasado en Andalucía.

Pero, al mismo tiempo, mantiene la tensión: "No hay ni un solo voto en la urna". "O los arrasamos o después de perder intentarán gobernar", continuó Feijóo, para quien las mayorías parlamentarias, lo que define a un sistema parlamentario como el español, son una anomalía democrática.



Tanto el presidente del PP, como Ayuso, han barrido a Vox, su potencial socio de gobierno, de sus intervenciones. Después de una primera semana de campaña en la que la estrategia de Génova fue confrontar con la extrema derecha, en esta recta final, fiándolo todo al 'voto útil' y a los indecisos, la formación de Santiago Abascal sale de sus coordenadas.

Un Abascal que este miércoles fue la voz del bloque de la derecha en un debate a tres al que Feijóo se negó a asistir y del que, dice, se siente ganador.

Jaleado por un público entregado, el madrileño, que sigue aplaudiendo más a Díaz Ayuso que a Feijóo, el líder de la oposición ha cargado contra la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de la que ha dicho que, entre otras cosas, que "de maquillaje sabe mucho, más que nunca".



Frente al optimismo comedido de Feijóo, una Díaz Ayuso a la que le sobran las 30 horas de campaña. "Esto (las elecciones) está sentenciado, da igual lo que hagan, sobra todo esto ya", dijo la presidenta madrileña. Una frase que resonó en el equipo de campaña del líder del PP, que se afana en pedir el 'voto útil' y en no generar demasiadas expectativas que puedan desmovilizar a su electorado.



Como hizo en el mitin de cierre de su campaña para el 28 de mayo, Ayuso elevó más que nadie el tono contra Sánchez. Si entonces habló de "pucherazo", este jueves ha dicho que el líder del PSOE pretende "retorcer el resultado" y "embarrar la campaña".



El presidente del PP cerrará la campaña este viernes en Málaga por la mañana y en A Coruña por la tarde. Los populares están cansados, lo reconocen, y Feijóo sufre lumbalgia desde este martes. Este jueves, en Madrid, ha reconocido que desde que llegó a Génova no ha hecho "otra cosa que estar en campaña".