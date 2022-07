Felipe González no ve "bien" la ley de Memoria que indagará en la época del GAL

Felipe González ha reconocido que no le "suena bien" la nueva ley de Memoria Democrática por haber sido acordada en el Congreso de los Diputados con EH Bildu. Sin embargo, ha añadido que desconoce el dictamen del proyecto legislativo. "No lo he visto, cuando lo vea les diré", ha explicado.

Aunque el Ejecutivo ha señalado que la norma solo llegará hasta 1978, se constituirá una comisión técnica que reconocerá a las víctimas de violaciones de derechos humanos hasta 1983 "por su lucha por la consolidación de la democracia". Esto implica que se investigarán los primeros años de la democracia y, por lo tanto, parte del Gobierno de González y la guerra sucia contra ETA tras el inicio de los GAL.

Mientras, el PSOE trata de desmarcarse del acuerdo con la formación vasca y ha indicado que la ley "nace de un Gobierno progresista" y "no la escribe nadie desde otro grupo parlamentario". El portavoz de los socialistas en el Congreso, Héctor Gómez, ha indicado que "hay (enmiendas) transaccionales, aspectos concretos que se negocian con otros grupos y que mejoran la ley, pero el objetivo inicialmente planteado con la ley de memoria se cumple".

El pacto suscrito con EH Bildu ha permitido al Gobierno poder continuar con la tramitación de la norma, pues consiguió los apoyos suficientes en la votación del dictamen el pasado lunes en la Comisión Constitucional del Congreso.

El PP y Vox se han opuesto a la propuesta. Alberto Núñez Feijóo reprocha que se haya llegado a un acuerdo con los que "jalearon, participaron, militaron y compartieron o encubrieron a ETA". Santiago Abascal asegura que la ley pretende imponer un relato "maniqueo y falaz" de la historia de España y afirma que "presenta a los etarras como víctimas y luchadores por la democracia".