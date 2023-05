Fèlix Larrosa: "Tenemos que hacer de Lleida una ciudad de empaque, de orgullo, ambiciosa"

¿Cree que puede ganar las elecciones y no ser alcalde?

No lo contemplo. Estamos trabajando para tener un respaldo mayoritario de la ciudadanía. Por los datos que tenemos y por las sensaciones que recibimos, vamos a tener ese respaldo. Estamos convencidos de que lo vamos a tener.

Parece lógico que en una situación donde se ha producido una fragmentación de voto y donde va a ser mucho más complicado establecer pactos alternativos, aquella lista que salga reforzada del proceso electoral será la que tendrá el mandato de gobernar.

¿Con quién pactaría y con quién no?

En ningún caso pienso pactar con Vox. No tenemos nada que hablar. Este planteamiento ideológico que hacen de la vida de la sociedad, están tan, tan, tan lejano, que no tengo tampoco ningún interés.

¿ Y con el resto?

Yo creo que nosotros, el Partido Socialista, hemos demostrado a lo largo de nuestra historia de la democracia local que somos capaces de entendernos con todo el mundo, con los que tienen representación en la corporación.

Hemos acordado ordenanzas fiscales con la CUP; hemos acordado presupuestos con Esquerra y hemos acordado planes estratégicos con Junts, CiU o PDeCAT. Y nos hemos entendido con Ciudadanos y hemos llegado a acuerdos puntuales con el Partido Popular.

Hay una serie de ficción danesa que se llama Borgen, en la que se ve la capacidad que tienen los partidos políticos de llegar a acuerdos, no renunciando a lo acordado. Y a partir de aquí, pues hay dos elementos clave en la política municipal.

El primero son los presupuestos, la gestión económica, y, por otro lado, están todas las normas urbanísticas que requieren mayorías reforzadas para tirar adelante, que es una asignatura pendiente.

El urbanismo de esta ciudad aún se rige por el planeamiento de 1999 y ya está absolutamente agotada la ciudad. Y eso es un tema que se tendrá que afrontar.

El parque comercial de Torres estaba encauzado en 2019 y está paralizado. La promotora ha presentado una querella contra el alcalde, Miquel Pueyo (ERC), y el teniente de alcalde, Toni Postius (Junts), y también tiene el rechazo de parte del comercio local. ¿Si es alcalde, lo desencallará?

Bueno, no tengo que hacer nada. El Ayuntamiento tiene que seguir los trámites que hay en marcha y esto está avalado por la Justicia y por la Generalitat de Catalunya. Yo creo que el debate que se está produciendo en estos momentos es un debate un poco falso.

Esto es un procedimiento reglado y los procedimientos reglados están marcados por las normas de cómo se tienen que desarrollar. Ellos en este momento tienen otro punto de conflicto que es obtener la licencia comercial. No es un tema de la competencia de la Generalitat.

Yo siempre he dicho que será un parque de medianas y grandes superficies o no será y así se conceptuó y así lo hemos explicado siempre nosotros.

¿A quién compete vigilar que esto sea realmente así?

Es a la Generalitat de Catalunya, que es la que ejerce la tutela sobre los grandes equipamientos comerciales. Respeto a la posición de parte del comercio local que ven con miedo la implantación de nuevas superficies comerciales. Pero a mí me daría más miedo el centro comercial de la estación que se está planteando de 60.000 metros cuadrados.

¿Es compatible con Torres Salses?

Absolutamente, no tiene nada que ver. Un centro comercial es la incorporación de pequeños establecimientos comerciales bajo un único edificio y esto sí compite con pequeños establecimientos comerciales repartidos por las calles.

Hay establecimientos comerciales que ahora están en los ejes tradicionales que se pueden plantear trasladarse a un centro comercial, mientras una gran superficie comercial que requiere 6.000 metros cuadrados no puede implantarse en un eje comercial tradicional. Y esto es lo que complementa la oferta de la ciudad.

Hemos de pensar que ya tiene una capacidad de atracción de 450.000 clientes y el cliente quiere novedades, quiere que se le satisfagan sus necesidades, quiere encontrar oferta comercial y quizás la oferta comercial que en estos momentos está presentando la ciudad es insuficiente desde el punto de vista de las necesidades del cliente. Y esto es lo que nosotros tenemos que resolver como Administración.

Tenemos que potenciar los ejes tradicionales, tenemos que potenciar la capitalidad de Lleida desde el punto de vista de la atracción comercial y para eso tenemos que trabajar planes de dinamización comercial, planes de modernización, planes con la digitalización del comercio tradicional. Pero también tenemos que facilitar la incorporación de nueva oferta comercial para seguir siendo atractivos.

Uno de los temas en debate durante la campaña -y durante todo el mandato- es el albergue para 120 personas en el barrio de Pardinyes que ha anunciado el Ayuntamiento. El PSC es contrario, pero en la Diputación usted votó a favor de la llegada de dinero.



El tema es que la Diputación no condicionaba la localización ni el formato. Es decir, la Diputación daba un dinero para hacer un equipamiento y yo no me podía oponer a esto. No vamos a votar en contra de un dinero que llega al Ayuntamiento. La diferencia y la discrepancia que nosotros tenemos con el Gobierno municipal es ahora ya no la localización, pero sí el formato.

Inicialmente, dijimos que no estamos de acuerdo en el primer lugar previsto porque era el reservado por nuestros predecesores para una residencia y centro de día para la gente mayor del barrio. Vamos a respetar eso. En segundo lugar, nosotros no somos partidarios de concentraciones importantes de personas con perfiles diversos.

¿Cuál es la propuesta del PSC?

Nosotros le presentamos al Gobierno un documento de inclusión en el que planteábamos separar perfiles, no podemos mezclarlos nosotros, porque ya ha pasado.

Esto ya ha pasado porque pasó hace 30 años con el albergue de la calle Panera y está pasando en los últimos años con la Fundació Jericó. Respetando a los profesionales y a las entidades que lo gestionan, el resultado deseado no es el bueno. Nosotros veíamos por tercera vez cómo la Administración incurría en el mismo error y planteamos que separaran perfiles.

Para las personas que no tienen techo teníamos el proyecto de las Josefinas, que se dotó de recursos y un equipo para trabajar este tema, ya lo teníamos muy encarado. No es verdad que hubiera que hacer una inversión importante, pero ahora con los fondos que se estaban pidiendo era una gran oportunidad.

Y, en segundo lugar, lo que decíamos era que si el albergue se quiere para para albergar temporeros, hay que buscar adicionalmente otras soluciones; por ejemplo, la construcción de alojamientos en las propias explotaciones agrarias o poner a disposición pisos para alquiler para los trabajadores del campo que no tuvieran.

Y si, a pesar de todo, seguimos necesitando algún espacio para alojarlos, ya partíamos de la base de que un equipamiento de dimensiones reducidas hasta 40 plazas era lógico que se pudiera hacer.

Incluso hicimos números con la misma inversión que el Gobierno actual pretende gastarse en un solo equipamiento, y se podría llegar a hacer dos, está avalado por arquitectos, no he cogido yo la calculadora.

Se tiene que hacer un complejo que en un momento determinado pueda actuar como refugio por razones climáticas, por razones de emergencia y que, especialmente, se pueda usar para por los temporeros que requieran de alojamiento, pero nosotros lo cuestionábamos, porque con las otras dos iniciativas cubríamos con diferencia las necesidades.

¿Qué plan tiene el PSC para el polígono industrial Torreblanca?

Nosotros queríamos que se hiciera el plan director inicial, una actuación de 240 hectáreas con afectación de 700 y desarrollo industrial pensando en la industria que genera valor añadido a la producción agroalimentaria.

Es más pequeño que lo que plantea el Gobierno municipal.

Ellos plantean el doble, pero destrozando Quatre Pilans.

¿Cuáles son los dos principales problemas de Lleida hoy y cómo los resolvería?

Creo que hay un problema importante que es el de la vivienda en un doble sentido. Primero, tenemos 3.000 viviendas vacías. Se habla mucho de los grandes tenedores de vivienda. Esto se ha reducido bastante porque se han ido sacando. Pero es verdad que, dada la necesidad de vivienda, cuesta entender que haya este agujero.

Hay que hacer un esfuerzo en temas de mediación para que estas viviendas puedan formar parte del parque municipal de la vivienda, que no quiere decir sólo vivienda social, quiere decir muchas cosas.

En relación a la vivienda, hay que hablar de la rehabilitación. Ahí hay un trabajo ingente, que en algún caso, especialmente en el Centre Històric, es determinante para la recuperación del eje de comercial de la calle Mayor. Hay bloques de edificios cerrados. Antiguamente vivía gente y ahora son almacenes del propio establecimiento comercial.

Hay que hacer políticas activas de rehabilitación y poner en el mercado otra vez esta vivienda. Tenemos viviendas vacías, tenemos viviendas para rehabilitar y luego tenemos equipamientos, solares municipales o privados con los que podría generar nueva vivienda.

Yo creo que este es un tema que hay que afrontarlo con mucha rotundidad en los próximos años, porque además van a llegar ayudas y esto es importante.

¿Y la segunda cuestión?

Garantizar nuestra sostenibilidad económica como Ayuntamiento, pero no hablo tanto desde el punto de vista de gestión municipal. Tenemos que hacer de Lleida una ciudad de empaque, de orgullo, ambiciosa...

Tenemos que impulsar proyectos económicos que ayuden a que podamos dar buenos servicios, que podamos hacer buenas inversiones, que podamos invertir en mantenimiento. Es verdad que aquí juegan las otras administraciones de forma determinante, por capacidad económica y por la propia tutela.

Por ejemplo, se habla mucho del área residencial estratégica, pero el área residencial estratégica está tutelada por la Generalitat de Catalunya a través de su plan director. Hablábamos de Torrenlanca: 15 años esperando por el plan director.

Cuando se aprobó inicialmente en 2018 el Plan de Ordenación Urbanística Municipal, la Generalitat nos pidió que hiciéramos una propuesta de desarrollo urbanístico por fases y la Cámara de Comercio presentó una alegación. Ahora se lo replantean y estos vaivenes no van bien porque las oportunidades pasan.

La agenda urbana que planteamos en estas elecciones es un pacto con las otras administraciones planteando presentar inversiones para los próximos diez años, gobierne quien gobierne en la Generalitat y en la Paeria.

Yo no quiero pensar que la Generalitat ha bloqueado sistemáticamente el área y el plan director de Torreblanca porque gobernaban los socialistas en Lleida. Aunque alguna sospecha tengo. Básicamente, porque me lo han explicado ellos, porque ahora, desde que Junts no está en el Govern, explican muchas cosas.

Si no fuera alcalde, entre sus rivales, ¿quién sería el mejor alcalde o alcaldesa para Lleida?

Pues no lo sé, porque los conozco bastante. Es una pregunta un poco complicada para responder desde el punto de vista personal. Responderé de otra manera. A mí me gustaría que fuera quien fuera, sea una persona que escuchara mucho.

¿En su lista hay alguien que no esté empadronado o empadronada en Lleida?



Jaume Sellés, está en Bellpuig (es el número 23 de la lista y ha sido portavoz del grupo en el Ayuntamiento en este mandato).

¿Se arrepiente de algo que haya hecho en la oposición? Algo que lo hubiera podido hacer de otra manera.

Siempre tenemos que aprender. No sé qué decirle. La política a veces te lleva a situaciones que tú no quieres. El debate sobre la cuestión de confianza vinculada al presupuesto (que no superó el alcalde Miquel Pueyo) a mí me inquietaba un poco, porque superar la cuestión de confianza quiere decir que tienes que establecer una serie de alianzas con personas y proyectos políticos que tú no compartes o que son diversos o muy distantes entre sí.

Yo creo que tomamos la decisión acertada al decir que íbamos a estudiar si presentábamos una moción de censura. Pero lo hacía un poco a disgusto, forzado por las mismas circunstancias. Siempre tienen que aparecer fantasmas.

Yo creo que, si no hubiera hecho el esfuerzo, la ciudadanía me hubiera penalizado. En algún momento creí que se podía hacer. Cuando yo ofrecí entrar a los comunes en el Gobierno, ellos se descolocaron, no se esperaban la oferta.

Las posturas sobre el parque comercial Torres Salses les separan mucho. Ellos salieron del Gobierno por su rechazo, más tajante que ERC y Junts.

En este sentido, nos separaba mucho. Pero yo les propuse que dejáramos hacer a las administraciones competentes en este sentido y les puse encima de la mesa trabajar sobre aquellos puntos que nos unían y olvidarnos de aquellos puntos que nos que nos distanciaban.

Al final ellos no lo vieron, claro. Y como la normativa exige que hay que firmarla antes con carácter previo... Seguramente, este es uno de los temas que a mí me inquietó más y a lo largo de estos cuatro años es posible que en algún momento podíamos haber actuado de otra manera y no lo hicimos. Son reflexiones que a veces van mes a mes, pleno a pleno o comisión a comisión.

¿Cuánto cuesta el autobús en Lleida y cuándo fue la última vez que lo cogió?

El billete sencillo, 1,20, lo cogí la semana pasada en el Paseig de Ronda. (la entrevista se grabó el 4 de mayo).

¿Qué le han enseñado estos cuatro años de oposición?

Yo creo que estos cuatro años han sido un correctivo importante desde el punto de vista de la humildad, desde el punto de vista de saber escuchar más, de intentar interpretar mejor los sentimientos de la ciudadanía. Creo que les pasa a todos los gobernantes. Hay un filtro extraño que no te deja ver con claridad lo que ocurre. Estar en la oposición lo facilita más.

También te das cuenta de que es necesaria la oposición, es palanca de cambio, es palanca de fiscalización, es palanca, a veces, de obtener algo que no obtienes directamente con el Gobierno y más cuando no hay mayorías. Entonces quiere decir es que te sientes útil.

¿Qué es lo mejor que ha hecho el alcalde o algún concejal de gobierno?



Hay cosas que estoy de acuerdo con lo que han hecho. Por ejemplo, optar a los fondos para la reforma del Palau de Vidre es una buena acción. Es un tema de Postius. Y el Festival Enre9 del barrio de La Mariola, de la concejalía de Cultura, de Jaume Rutllant.

¿Por qué quiere ser alcalde?



Primero, porque me apasiona la ciudad y esto es fácil decirlo, pero hay que creérselo. Y yo me lo creo. Me preocupa, no me obsesiona, pero me gusta ver cómo esta ciudad puede hacerse una mejor ciudad en todos los aspectos. Creo que es una motivación importante.

En segundo lugar, porque la ciudad necesita liderazgos fuertes y yo creo que lo puedo ejercer. Es necesario porque es el referente institucional. Ser alcalde o la alcaldesa de la ciudad es a lo que puede aspirar políticamente un ciudadano desde su casa, y, por lo tanto, es a lo que aspiro. No aspiro a nada más.

A mí lo que me motiva, lo que me apasiona, es la ciudad y es hacer cambios positivos para la ciudadanía y ver a la gente contenta y ver a la gente que dice: "Esto está bien y esto está mal, señor alcalde" y "esto lo tendría que hacer de esta manera". Este debate de la calle a mí me motiva.

Si no es alcalde, ¿se quedará en la oposición cuatro años más o dejará el Ayuntamiento?

Ya le digo que no contemplo la posibilidad de no serlo. Entiendo que puede ser soberbio, pero es un tema de confianza. Tengo esta confianza y no me planteo otras cuestiones.

No pienso en nada más que en el objetivo. Me preocupa más el día después en el sentido del Gobierno que no en el sentido de lo que voy a hacer de mi vida.