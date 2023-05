Dolors Sabater: "Impediremos a toda costa que Albiol sea alcalde"

La líder de Guanyem Badalona fue la alcaldesa de la ciudad entre 2015 y 2018, junto a ERC e ICV-EUiA y con el apoyo para la investidura del PSC. Tras su participación activa en el referéndum para la independencia del 1O, una moción de censura entre PP, PSC y C's la desbancó de la alcaldía. Desde entonces, los cambios de silla se han sucedido en Badalona en unos años políticamente convulsos. Hace dos años, dio el salto al Parlament como candidata de la CUP – Un nou cicle per guanyar. Ahora, Dolors Sabater vuelve a presentarse en su ciudad. Una candidatura, la de Guanyem Badalona, que cerrará el actor Willy Toledo.

Es la tercera vez que se presenta a las elecciones municipales aunque hace dos años dejó el acta de concejala para acudir al Parlament. ¿Por qué ha decidido volver?

Por responsabilidad, por aprecio a la ciudad, por sentido de servicio y porque sé que puedo contribuir a evitar el avance del PP. Es necesaria la recuperación de Badalona en cuanto a los derechos y al orgullo de la ciudad.

En Badalona siempre han querido dejar claro que Guanyem es una formación amplia y le ha molestado cuando la llamaban "la alcaldesa de la CUP". Sin embargo, en el Parlament ha liderado la candidatura de la CUP. ¿Teme perder apoyos en la ciudad?

No, porque lo que cuenta son los hechos. La mayoría de políticas que defiende la CUP en el Parlament son asumibles. Estamos de acuerdo en la defensa de los servicios públicos, la soberanía energética, alimentaria y habitacional. Tenemos la valentía política de confrontar con los poderes. El tipo de oposición que se ha hecho en los últimos años ha sido responsable, para trabajar por la ciudad. Tenemos esta forma de hacer que no nos perjudica. ¿Encasillamiento político? Esto queda resuelto con la lista. Tenemos la presencia de la amplitud de la izquierda y de muchas personas que están en Guanyem.

La Junta Electoral ha dejado fuera de su candidatura a Marcel Vivet al estar inhabilitado por el TSJC (por la protesta contra Jusapol en Barcelona, en noviembre de 2018). Cuando le presentaron ya se lo esperaban...

Queríamos contar con él y contamos con él, aunque no forme parte de la lista. Era importante visibilizar que la aportación de Marcel Vivet es el apoyo a una persona luchadora, consecuente y que, desgraciadamente, como tantas otras personas, la represión no le permite ejercer sus derechos de representación política.

Han llegado a un acuerdo e incorporan a EUiA a Guanyem Badalona. ¿Cómo define su candidatura?

Ejemplifica la fortaleza y la solvencia en cuanto a gestión, conocimiento y representatividad del universo político. Hay representación de muchos barrios de Badalona, de muchas luchas diferentes en lo que se refiere a la defensa de servicios públicos: sanitario, educativo, cultural, feminismo... Es una lista que transmite la voluntad de gobernar.

El PP de Xavier Garcia Albiol obtuvo más de 37.000 votos en 2019. ¿Cómo quiere combatirlo?

Debe combatirse haciendo políticas totalmente opuestas. Los partidos del actual gobierno (PSC, ERC, Badalona en Comú y Junts) van sacando adelante políticas que se asemejan a las de Garcia Albiol. Está a favor de los grandes especuladores y en contra de vecinos de los barrios que son expulsados a la calle y que viven miserablemente alquilando una habitación. Él avala estas condiciones. Y el resto, deben diferenciarse totalmente. Tiene que haber valentía. ¿Qué ha hecho el PSC en este último año? Ha copiado, como por ejemplo con la Unidad Domus contra las ocupaciones. Se quiere invisibilizar que las ocupaciones en Badalona son en el 98% de los casos de familias vulnerables, perjudicadas por las políticas del PP, y el PSC lo que hace es avalar esta idea criminalizadora.

¿Cuál es su propuesta en materia de seguridad?

La seguridad no se puede combatir sólo con policía, debe concebirse la seguridad en relación a las políticas de vivienda y de salud. La mayoría de muertes violentas en Badalona han sido por incendios en infraviviendas y preocupa mucho la inseguridad de las mujeres, las violaciones y la violencia machista. Proponemos una concejalía específica de seguridad humana y comunitaria, que centralice y coordine actuaciones transversales de todas las áreas, encaminadas a mejorar la seguridad de todos los vecinos y vecinas que incluirá el estado de las viviendas, la salubridad. Y todo ello incluye también recuperar el modelo de Guardia Urbana que implantamos y que se ha demostrado eficaz. Es importante no permitir que la seguridad se convierta en un bastión electoralista que se tergiversa con respecto a la realidad. Entre 2015 y 2018 se hicieron buenas políticas de seguridad pero eso no gusta a la derecha ni a los partidos del status quo porque les desmonta el mantra de que las izquierdas no estamos por la seguridad o que un espacio político como Guanyem no tiene propuestas sólidas.

Badalona no tiene un parque de vivienda pública. Hace años que se debate pero poco se ha avanzado. ¿Por qué?

La verdad es que para nosotros ha sido una frustración muy grande ver que con los 8 millones de euros que, con tanto esfuerzo, dejamos preparados para que se invirtieran en construir en los solares que ya teníamos previstos, no se haya hecho nada en 5 años. Esto debe revertirse, llevamos propuestas muy concretas, algunas para hacer inmediatamente como una oficina de apoyo específico para personas que tienen en riesgo el derecho a la vivienda o que están a punto de ser desahuciadas.

Todos los partidos están de acuerdo en que la maquinaria de la administración en el Ayuntamiento no funciona. ¿Cómo resolverlo?

Es necesaria responsabilidad política. La maquinaria está en quiebra. Lideramos el proyecto de modernización del Ayuntamiento de Badalona y el PP y el PSC han interrumpido el proceso. Hemos liderado la comisión de modernización desde la oposición, pero en 5 años no se ha implementado nada. La administración está obsoleta, bloqueada y no puede ser que no se haga nada. Esto debe acabar. Es una absoluta prioridad.

Para que Garcia Albiol no gobierne, si vuelve a ganar las elecciones con mayoría simple, el resto de fuerzas tendrán que ponerse de acuerdo. Si el PSC es el segundo más votado, ¿investirá a Rubén Guijarro?

Dependerá del proyecto que podamos acordar. Hemos demostrado que hemos sido responsables, no podemos permitir que ocurra lo mismo que en los últimos 5 años. Impediremos a toda costa que Albiol sea alcalde, pero no a cualquier precio. Tendrá que haber un proyecto de ciudad sobre la mesa.