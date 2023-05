Xavier Trias:"La polución sólo se arregla con el coche eléctrico"

Trias per Barcelona es la candidatura con la que el exalcalde Xavier Trias (2011-2015) quiere recuperar la vara municipal de manos de la actual alcaldesa Ada Colau, contra la que perdió en 2015, en las próximas elecciones municipales. Dos mandatos más tarde y tras la presión de varios sectores de Junts para que se presentara, Trias vuelve para encabezar esta propuesta que no incluye menciones explícitas al partido para reaglutinar todo el espacio en torno a la antigua Convergència.

Con las banderas de la seguridad, la limpieza y el apoyo empresarial, el exalcalde afirma que es necesario recuperar "lo que siempre había sido Barcelona, que es la Barcelona del diseño", entre otras ideas con las que se reafirma como el antagonista del actual gobierno municipal. "Se ha perdido la autoestima, el orgullo de ser de Barcelona", responde el alcaldable en una entrevista en la sede de la candidatura, junto a la plaza Tetuán.

Fomentar la actividad económica e impulsar acuerdos con la SEAT para que parte del cupo de coches eléctricos que fabrique sea "a precio asequible" para los barceloneses son dos propuestas del candidato para combatir la contaminación sin limitar el tráfico. "Barcelona necesita una política urbanística que vaya encaminada a la pacificación del tráfico pero que no haga la ciudad antipática", sostiene.

Hubo unos meses de incertidumbre sobre si iba a presentarse. ¿Le costó dar el paso?

Yo vivía muy bien, me había jubilado y colaboraba con diversas fundaciones y entidades. ¿Es una decisión de esas que dices, volvemos a jugar esto o no? Como había tanta gente que insistía tanto, al final dije que sí. A la piscina, tú.

¿Que la gente se lo pidiera fue lo que le impulsó?

Sí, el ambiente de la calle, porque mucha gente me decía que debía presentarme, y después la gente del partido, no sólo del mío, sino gente que normalmente no me vota que también presionaba... [Jordi] Turull, Laura [Borràs], el president [Jordi] Pujol, Artur Mas... Mucha gente con planteamientos diversos.

El candidato a la alcaldía de Barcelona Xavier Trias. — Joanna Chichelnitzky

¿Y cómo está llevando ese cambio de vida?

Reconozco que a mí me divierte esto. Mal fíate siempre de los políticos que dicen que se sacrifican. La que se sacrifica, si acaso, es mi mujer siempre.

Hacemos la entrevista en la sede electoral, donde no hay ningún logo de Junts ni hace mención al partido. ¿Cuál es el objetivo de esto?

Es una sede electoral de una candidatura, que se llama Trias per Barcelona, y a esta candidatura la apoyan Junts per Catalunya, el PDeCAT, Demòcrates, Moviment d'Esquerres... Si pusiéramos Junts, la gente de los otros partidos se cabrearía. Deberíamos ponerlos todos. Es una sede que es de un acuerdo con la gente que me apoya.

Hace ocho años ya se enfrentó a Colau y en esa ocasión perdió. ¿Qué cree que ha cambiado en estos años?

Hombre, que la gente dice que lo hace muy mal. Existe un ambiente generalizado que la ciudad no va bien. Pero no lo digo yo, sino una encuesta del Ayuntamiento. La gente cree que la ciudad no va bien, que se gestiona mal, y existe un ambiente clarísimo de cambio. La señora Colau tiene a la gente que la vota y que es bastante fiel, pero en cambio la mayoría de la gente de Barcelona está descontenta.

¿Qué ambiente percibe en la calle?

Yo siempre digo que Barcelona es una ciudad que en el mundo es conocida y que todo el mundo querría venir, pero en cambio, de los que vivimos en Barcelona, la mayoría de la gente está enfadada con la ciudad. Se ha perdido la autoestima, el orgullo de ser de Barcelona. Me dicen 'he ido a Madrid y eso sí que está bien'. O Bilbao, Málaga... La crítica incluso en ocasiones puede ser exagerada, pero la gente tiene una percepción de que las cosas no funcionan como deberían.

¿Cuáles cree que son los principales temas que hacen estar descontenta a la gente?

La limpieza, la mala percepción de la seguridad, el urbanismo enoja mucho, mucho, mucho, mucho, la movilidad... Que a un mes y medio de las elecciones tú decidas que tomas la vía Augusta, haces un carril bici, y que se atasque toda la calle... Lo que antes tardabas cinco minutos en hacer ahora tardas 15... la gente se indigna. La señora Colau no hace caso a la sociedad civil. Y esto genera una ola de gente que quiere un cambio.

Las encuestas contemplan unos resultados ajustados. ¿Con quién se plantea hacer alianza para formar gobierno si es necesario?

Tenemos una situación buena, para poder ganar, y no sólo ganar, sino posibilidad real de hacer gobierno.

¿Y si hubiera que pactar, con quien se sentiría más cómodo, con PSC o ERC?

Yo creo que soy el único que deja claro que no voy a pactar con Colau. Con ERC y con el PSC, encantado de buscar acuerdos y colaboraciones.

Con el PSC ha habido desde Junts muchas diferencias en los últimos años, concretamente en lo que se refiere al eje nacional. ¿Le preocupa que el electorado pueda no entender esta alianza?

La gente entiende que debemos hacer una política por Barcelona y que debemos hacer que funcione la ciudad. No es una discusión de otros temas en los que, evidentemente, hay aspectos que nos separan mucho. Debemos ser capaces de discutir cómo gestionar la ciudad de Barcelona y qué queremos que sea. Barcelona es la capital de Catalunya, esto es evidente, pero debemos discutir qué papel tiene dentro del área metropolitana, qué modelo económico debe tener, qué queremos...

Ha dicho que se siente cómodo con el término 'sociovergencia'. ¿Qué dice a quienes lo tachan de un modelo del pasado?

Pues que mucha gente me lo pide. Hay mucha gente que lo que quiere es el espíritu sociovergente, sabiendo que el país ha cambiado, hay cosas que han cambiado, pero es un espíritu de entendimiento con la gente. Yo creo que esto vuelve a estar de moda. Las cosas han cambiado, porque no existe Convergència, tampoco Unió, ni Iniciativa... Ha cambiado todo.

Más allá de ERC y el PSC, ¿sería posible ver un acuerdo suyo con alguna otra formación?

Creo que no. No me comporta nada. Hay cuatro partidos que pueden gobernar la ciudad: mi candidatura, la del señor [Jaume] Collboni, la del señor Ernest Maragall y la de la señora Colau. Yo soy la única candidatura que dice que no voy a colaborar dentro del gobierno con la señora Colau. Los demás todos tienen dudas.

El candidato a la alcaldía de Barcelona, Xavier Trias. — Joanna Chichelnitzky

Si gobierna, ¿cuáles serán las principales prioridades del mandato?

Crear actividad económica, porque es la única forma de luchar contra la pobreza. Trabajar para que haya bienestar social para todos, que significa tener una estrecha colaboración con el tercer sector. Entender que el tercer sector es un sector no lucrativo que llega a donde no llega la administración pública. Hacer que funcione bien el Ayuntamiento, esto es básico, hacer que funcione bien la ciudad, que significa limpieza, seguridad, movilidad, aparcamientos... Hacer funcionar la ciudad. Crear actividades básicas e impulsar según qué proyectos pueden ser importantes para el futuro de esta ciudad.

¿Podría decir algún ejemplo?

Aquí se está construyendo un barrio muy importante, que es la Marina del Prat Vermell, y no puedes conformarte con que sea un callejón sin salida. Es un barrio muy importante y debes buscar cómo se conecta a la plaza de Colón, por ejemplo.

¿Recuperará algunas políticas de su mandato?

Casi todas, porque con mi mandato la limpieza funcionó. La seguridad mejoró mucho. Ahora volvemos a estar muy mal, pero es que debemos recuperar aspectos anteriores. Con la limpieza ocurre un poco lo mismo, la ciudad vuelve a estar muy sucia y eso afecta a la moral colectiva.

Ha dicho que apuesta por el crecimiento económico en la ciudad. ¿En qué se concreta esto?

Hay una apuesta clarísima por las nuevas tecnologías. Debemos apoyar a todas aquellas personas que invierten y que dirigen en la ciudad. Barcelona se ha convertido en un sitio de referencia internacional a nivel de investigación e innovación en la sanidad. Se hará un nuevo Hospital Clínic, Vall d'Hebron está haciendo una unidad de investigación importante, La Caixa también, el Hospital Germans Trias i Pujol... Todo esto genera un polo muy importante y pone a Barcelona en primera línea.

Otro ejemplo es la SEAT, quieren hacer una inversión muy importante y fabricar 500.000 coches eléctricos a precio asequible. Esta apuesta es muy importante para la ciudad de Barcelona, y el Ayuntamiento debe estar junto a la gente que hace estas cosas.

Junts siempre ha sido muy crítico con la introducción de las supermanzanas y los cambios en la movilidad impulsados por Colau.¿Qué modelo implantaría?

La señora Colau lo que hace son ejes peatonales. La calle Consell de Cent será un éxito, funcionará bien, desde el punto de vista de la calle pacificada, pero primero no es un eje verde porque de verde tendrá muy poco, y segundo, lo que hará es que la gente que tiene alquilado un piso le aumentarán el precio. Si lo hubiera hecho yo me dirían de todo, me dirían que estoy gentrificando. Esto es lo que pasará en esta ciudad, rompiendo una idea de Cerdà, que eran unas calles uniformes porque esto generaba una igualdad y era un mensaje social importante. Pero hacer una calle que será top, esto no lo acabo de entender. La forma de orientarlo de la señora Colau es equivocada.

¿Qué haría a nivel de tráfico usted?

Barcelona necesita una política urbanística que vaya encaminada a la pacificación del tráfico pero que no debe hacer la ciudad antipática, porque lo vamos a pagar muy caro. Yo voy a diferentes ciudades alrededor de Barcelona y todo el mundo lo vive igual, me dicen "Ya no bajamos a Barcelona porque se ha convertido en una ciudad muy incómoda".

Si gobierna, ¿modificará algo de la supermanzana del Eixample?

No, no podremos tocarlo porque sólo faltaría que a los de Consell de Cent les dijéramos que volvemos a empezar obras. Lo que sí haremos es no hacer el disparate este de los chaflanes; suprimir la carga y descarga es una locura. Cuando haya una escuela sí.

¿Qué tipo de pacificación impulsaría usted?

Una pacificación acordada. Lo importante para la ciudad de Barcelona es impulsar el coche eléctrico. La polución sólo se arregla con el coche eléctrico. Lo que debes hacer es electrificar la ciudad.

¿Pero cree que el coche eléctrico está al alcance de todos los barceloneses?

Si se hace a buen precio, sí. Si la SEAT hace 500.000 coches eléctricos a un precio relativamente barato, esto es un éxito. Cuando yo hablo con el presidente de la SEAT le digo "yo creo que ésta es la línea de actuación". Lo que me preocupa es que me da la sensación de que la señora Colau no habla mucho con el presidente de la SEAT. Por la lucha contra la polución, no nos engañemos, tú dices que estás pacificando, consigues que circulen menos coches pero el tiempo que se están circulando es más, porque hay atascos, y eso genera polución. Estos coches van sobre todo a la Ronda de Dalt. El planteamiento que hacemos nosotros de cubrirla es luchar más por el medio ambiente que la transformación de la calle Consell de Cent.

¿Qué otros cambios urbanísticos tiene en mente?

Hay cosas muy importantes, por ejemplo lo que comentaba de la Marina del Prat Vermell. No puede ser un callejón sin salida, lo que hay que hacer es bajar la Ronda del Litoral y conectarlo con el Paral·lel y Colom. El urbanismo de Barcelona hoy parece dirigido a dificultar el tráfico, esto es una tontería. Lo que debería hacer es hacer el tráfico amable y que la gente viva bien. Debemos volver a recuperar lo que siempre había sido Barcelona, que es la Barcelona del diseño y la Barcelona de un urbanismo de calidad.

Hay voces que piden reducir el número de turistas en la ciudad. ¿Usted defiende seguir creciendo?

La señora Colau siempre dice que Trias tiene la culpa del turismo. El turismo ha venido por un éxito de los socialistas y con Iniciativa, porque hicieron los Juegos Olímpicos y fueron un éxito. Yo he mandado cuatro años y ellos han mandado un montón de años. Ahora con la pandemia en tres años no ha habido turismo: Señora Colau, ahora es el momento en que usted organice el turismo como usted quiera. ¿Y qué ha pasado? Pues volvemos a estar igual porque no hace nada. Si tú no haces nada, el turismo crece cómo quieren los demás, no como quieres tú, y un alcalde debe liderar qué turismo quiere. Creo que debemos estar a favor del turismo, es el 14% de la economía de la ciudad. Pero no de cualquier turismo, sino de un turismo familiar, cultural, de congresos, de eventos profesionales...

¿Qué acciones concretas haría para promover ese turismo?

Ahora ha venido Bruce Springsteen, Obama... Esto nos conviene, nos pone en el mundo con un tipo de turismo que a nosotros nos interesa. No nos interesa el turismo de la prostitución y las drogas. Eso quien manda en la ciudad debe creérselo. Hay tener capacidad de liderazgo y explicar qué ciudad queremos.

¿Derogaría el Plan especial urbanístico de alojamientos turísticos (PEUAT)?

No, pero algunos aspectos deben cambiarse. Los que están más contentos con el PEUAT son los hoteleros. Así evitas competencia. Es verdad que nosotros debemos ser capaces de delimitar qué cantidad de hoteles debemos tener. Debemos ordenarlo, pero haciendo que haya competencia; hoteles de alto nivel los necesitamos en esta ciudad. Lo que no tiene sentido es no dejar hacer un hotel Four Seasons en Diagonal con Passeig de Gràcia y que se hagan unos apartamentos que se acaben vendiendo por 40 millones de euros. Esto es una tomadura de pelo.

El candidat a l'alcaldia de Barcelona Xavier Trias. — Joanna Chichelnitzky

Observamos cómo los vecinos se marchan de los barrios, principalmente, por la expulsión de inquilinos en edificios comprados por inversores. ¿Cree que esto se puede frenar?

El Ayuntamiento tiene una norma que aprobamos nosotros que impide que haya más apartamentos turísticos. Lo que ha ocurrido es que la señora Colau no ha sabido gestionarlo y entonces se hacen apartamentos turísticos. A ver si se fijan en lo que pasa, porque estos días ha salido que en un edificio han hecho 120 pisos. Hay que mirarlo. Unas limitaciones en la forma de funcionar del turismo sí que las tenemos. Los apartamentos turísticos no pueden estar sueltos por los sitios, se deben buscar soluciones nuevas. El Ayuntamiento de Barcelona lo que debe hacer no es ir contra el turismo, sino construir pisos de alquiler para poder ponerlos a precio asequible.

¿Cree que no se ha hecho lo suficiente?

No se ha hecho lo suficiente y no se hace. Es algo básico. Un alcalde no lo soluciona, esto debe hacerse durante 20, 30 o 40 años. Cuando tú has pasado de ser 6 millones de habitantes en Cataluña a ser 8 y no has construido pisos para estos dos millones, tienes un problema: la falta de vivienda, el encarecimiento de la vivienda... Y la gente acaba instalándose en pisos en malas condiciones, pisos con 3 o 4 familias. Hoy en día no tenemos chabolas, pero tenemos chabolismo interior dentro de las casas. La normativa de reservar el 30% de las promociones para vivienda pública lo que ha hecho ha sido parar la construcción porque está mal hecha. Aquí durante un montón de años, gobiernos teóricamente progres de los socialistas con Iniciativa no han hecho vivienda. No sólo eso, sino que el Ayuntamiento, la vivienda que tenía pública, la ha vendido. Nosotros haremos un acuerdo para buscar un pacto lo más amplio posible para construir viviendas de alquiler a buen precio y propiedad del Ayuntamiento.

Si gobierna, ¿recuperará la propuesta de ampliación del aeropuerto?

Liderazgo total. Lo primero es decirle al presidente de AENA que no se puede actuar como actúa él. Lo otro es que tú como alcalde de Barcelona debes ser respetuoso y tener colaboración y entendimiento con el alcalde de El Prat. Es un equipamiento que afecta al área metropolitana de una manera importante. Nosotros queremos tener un aeropuerto con vuelos intercontinentales porque esto genera actividad económica. El debate que debemos tener es cuántos vuelos deben haber, cómo se gestiona este aeropuerto, cómo funciona y si se debe ampliar debemos discutir cómo hacerlo siendo el máximo de respetuosos con el territorio. El aeropuerto de El Prat bien gestionado puede hacer muchos más vuelos de los que hace ahora.

¿Y cree que esto beneficiaría a Barcelona?

Segurísimo.